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Главное про коррупцию

08:58. 16 июля 2017 Просмотров - 243 2 коммент. Опубликовал:
Пчела

Давайте сегодня залезем в шкуру влиятельного политика из «цивилизованной» западной страны и задумаемся — выгодна ли Западу коррупция в «развивающихся» странах. Возьмём, например, Егиславию. Как Западу выгоднее: чтобы в Егиславия была глубоко поражена коррупцией, или же чтобы власть в Егиславии честно отстаивала интересы своей страны?

Рассмотрим два варианта.

Вариант 1. Егиславия коррупмирована насквозь.

В этом варианте Егиславия управляется продажными компрадорскими элитами, которые грабят страну как могут. Разумеется, жить в самой Егиславии компрадорские элиты не собираются, поэтому они вывозят свои семьи и свои активы в спокойное тихое место — то есть, к нам, на Запад. Производство в Егиславии убито, поэтому она активно закупается разным барахлом разным ширпотребом у нас, на Западе. Запад полностью контролирует внутренний рынок Егиславии.

Запад при помощи взяток получает дешёвый доступ к природным ресурсам Егиславии, после чего выкачивает их, практически не платя налогов и пошлин. Та небольшая доля от продажи ресурсов, которая достаётся егиславским компрадорским элитам, также оседает на Западе: напомню, в самой Егиславии неспокойно, и там никто награбленное не хранит.

Государственные интересы Егиславии никого не волнуют. При помощи взяток и угроз можно без проблем заставить власти Егиславии отдать кусок территории, отказаться от прав на спорные месторождения нефти, закрыть свою АЭС и даже отправить местное пушечное мясо на очередную начатую Западом войну против Югопта.

Наконец, качественные трудовые ресурсы и хорошие мозги перетекают из Егиславии на Запад естественным образом, при минимальной поддержке компрадоров-вербовщиков. Ведь на стабильном Западе условия жизни гораздо лучше, чем в нищей и коррумпированной Егиславии.

Вариант 2. В Егиславии сильная и честная власть.

В этом варианте Егиславия управляется умными и порядочными людьми, которые заботятся в первую очередь об интересах вверенного им народом государства. Представители власти живут в Егиславии, и свои деньги держат там же. Их примеру следуют и бизнесмены — так как в Егиславии достаточно порядка, чтобы честный бизнесмен не опасался за свои капиталы.

В Егиславии развиты своя промышленность и сельское хозяйство, местный рынок защищён пошлинами от западных товаров. За природные ресурсы Западу приходится платить полную цену: избежать больших налогов путём выдачи маленькой взятки невозможно. Деньги от продажи природных ресурсов не идут на Запад, а остаются в самой Егиславии и тратятся на строительство инфраструктуры.

Егиславия твёрдо и последовательно отстаивает свои государственные интересы. Компрадоры в Егиславии удалены от власти, поэтому не могут служить проводниками интересов Запада. Во всех спорных случаях Западу приходится не продавливать свою позицию, а договариваться.

В некоторых случаях договориться невозможно. Например, Егиславия категорически не готова делать Западу территориальные подарки или закрывать мешающие Западу электростанции.

Миграция из Егиславии на Запад минимальна, так как безработица в развивающейся Егиславии низка, а общий уровень жизни довольно высок…

Итак, напомню, мы размышляем о судьбах Егиславии с точки зрения западных политиков. Это отнюдь не праздные размышления: ведь у западных политиков есть мощный набор рычагов воздействия на Егиславию — работающие в Егиславии фонды, лояльные Западу представители местных элит, подконтрольные Западу СМИ и так далее.

Теперь, внимание, вопрос. В какую сторону будут двигать Егиславию западные политики: в сторону насквозь коррумпированной и нищей Егиславии, которая управляется воровскими компрадорскими элитами, или же в сторону сильной суверенной Егиславии, власти которой не берут взяток и действуют в соответствии с интересами своей страны?

Оригинал: fritzmorgen

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: коррупция, оппозиция
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2 коммент.»

  • 16 0
    Igori 16 июля 2017 в 10:08 Ссылка Пометить
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    Все страны мирового сообщества,по сути своей конкуренты и постоянно пытаются
    ослабить друг-друга.Как только конкуренты начинают хвалить твоего президента его немедленно надо гнать,а если ругают и обливают грязью значит все нормально.горбачева хвалили,ельцина хвалили а Путина ругают.Делайте выводы.

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      Ursus Igori 16 июля 2017 в 13:43 Ссылка Пометить
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      Запад не любит конкурентов. Запад не любит ВВ. Оба этих тезиса ни разу не означают, что ***** работает на РФ, а не на свой карман. Про логику слышал?

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