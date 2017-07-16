И эти туда же. В Британии и Австралии набирает обороны скандал о военных преступлениях совершенных австралийскими военными на территории Афганистана. Непонятно только это удивление, так как имея перед глазами пример американцев, которые сильно по этому поводу не рефлексируют, было бы странно, если бы младшие сателлиты вели себя как-то иначе. Разница по сути лишь в масштабах вменяемых преступлений.На этой неделе австралийская медиа-корпорация ABC (Australian Broadcasting Corporation), благодаря утечке секретных документов из министерства обороны, начала публикацию скандальных материалов о том, как проводились операции сил специального назначения Австралии в Афганистане. Серия разоблачительных статей была названа «Афганские файлы», и сегодня она вызывает большой резонанс в австралийском и британском обществе. Можно также отметить, что публикация ABC очень похожа на расследование в начале этого года, которое провел американский ресурс The Intercept. Тогда The Intercept опубликовал большой материал, прямолинейно называвшийся «Преступления SEAL Team 6». В статье речь шла о преступлениях, которые совершили военнослужащие элитного подразделения США в Афганистане.Спецназ Австралии появился в Афганистане еще осенью 2001 года. К 2014 году основная масса австралийского контингента была выведена из Афганистана, но около 400 военнослужащих продолжали нести службу в стране в рамках операции «Решительная поддержка». Через войну в Афганистане прошло около 26 тысяч австралийских военных. 41 австралиец погиб и более 260 были ранены.Судя по документам,По двум инцидентам — оба произошли в сентябре 2013 года — ведется расследование. В одном случае в ходе рейда в доме был убит афганец и его спящий шестилетний ребенок, во втором — пленный афганец, оказавшийся наедине с австралийским солдатом, попытался завладеть его оружием и был застрелен. Во втором случае в подразделение прибыли следователи Следственный службы вооруженных сил Австралии и сказали, что будут выяснять причастность солдата к военным преступлениям и преднамеренным убийствам. Спецназовцы отказались сотрудничать со следствием и объявили, что ордер на расследование не является действительным. Следователи пригрозили отобрать оружие солдата силой. Оружие все же отдали на экспертизу, дело замяли, но в итоге выяснилось, что ордер и на самом деле был недействительным.В 2012 году австралийцы убили еще двух безоружных афганцев. В 2013 же году австралийцы открыли огонь по двум безоружным афганцам на мотоцикле: водитель был убит. После этого случая афганцы пригрозили разорвать отношения с австралийцами и афганские власти потребовали расследовать произошедшее.Тогда министерство обороны Австралии попыталось более четко прописать правила применения оружия, но на практике от этого было мало толку. Разрешалось, например, открывать огонь по мотоциклистам, которые разговаривали по рации, вели себя как скауты для талибов или своими передвижениями могли достичь «тактического преимущества» на местности. Решать, скаут безоружный мотоциклист или нет, приходилось солдатам самостоятельно по ситуации.Впрочем, были и другие истории. В 2009 году помещение с отстреливающимся афганцем, доказательств причастности которого к Талибану так и не нашли, спецназовцы забросали гранатами. В комнате находились дети. Погибло пять детей. В 2013 году австралийцы запросили удар с воздуха по противнику, находившемуся на расстоянии в 1,3 километра. Американский вертолет же нанес удар по другим людям в сотне метров от цели, убив афганских подростков и их осликов.В 2013 году же австралийцы в ходе зачистки здания в поиске талибов открыли огонь по человеку, направившему на них пистолет. В помещении под одеялами, как выяснилось позже, прятался мальчик. Он получил пулю в живот и скончался от ранения. Семье мальчика в качестве компенсации выплатили 1500 долларов.В сферу особого внимания в Австралии попал случай, когда в апреле 2013 года австралийский спецназовец скальпелем отрезал кисти правых рук у трех убитых талибов. Скандал разгорелся еще в 2013 году, но только сейчас с утечкой документов стало ясно, что именно произошло.Напарник солдата тогда объяснил поступок коллеги тем, что это — тактическая необходимость, так как не было времени брать отпечатки пальцев или сканировать глаза убитых, и на тот момент был приказ срочно эвакуироваться с места событий на вертолетах. Как оказалось, за девять дней до этого Следственная служба вооруженных сил Австралии проводила в данном подразделении семинар, где разъясняла необходимость идентификации убитых и сбор отпечатков пальцев, в том числе обсуждалась и идентификация по частям тела. Скорее всего, солдаты приняли слова следователей как прямое руководство к действию.Из-за произошедшего серьезно обострились отношения между офицерами австралийского спецназа и Следственной службой Вооруженных сил Австралии, когда обе структуры начали обвинять друг друга в перекладывании ответственности.Пресса и общество отреагировали однозначно: новые обвинения австралийцев в совершении военных преступлений проливают свет на культуру безнаказанности, безрассудства, безразличия к жизням афганцев среди спецподразделений.Более того, по мнению ряда комментаторов, среда покрывательства преступлений, стремление «сначала выстрелить, а вопросы задавать потом»,. Специальные подразделения — это не полиция и не обычные конвенциональные войска.Шестнадцать лет войны в Афганистане и сотни, если не тысячи, рейдов не истребили талибов и не уменьшили их поддержку населением.PS. Также сообщается о ликвидации главаря ИГ в Афганистане. Если подтвердится, то это существенный успех. При последнем главаре "черные" изрядно расширили зону контроля на территории Афганистана.Относительно войны с Талибаном, то там все менее радужно, несмотря на то, что НАТО в начале месяца пафосно заявило, что альянс будет воевать с Талибаном, пока тому не надоест. Сама постановка вопроса как бы подразумевает, что на победу над Талибаном уже давно не рассчитывают, а война идет за то, чтобы Талибан согласился на переговоры и разделил власть с прозападным правительством. Талибан несмотря на громкие заявления из Брюсселя и закулисные предложения Вашингтона, пока больше засматривается на Пекин и Москву, предлагая себя в качестве лучшего выбора для Афганистана без всякхи коалиционных правительств. Военные преступления США и их союзников, служат Талибану подспорьем для ведения пропаганды внутри страны и рекрутинга новых членов организации.PS2. А вот в Ираке заявили, что у них нет данных об уничтожении и нахождении Багдади на территории Ирака и он якобы скрывается в Ракке.По этому поводу изначально и говорилось, что он скрывался в районе Ракки Тут вопрос в том – действительно ли он был убит в ходе удара ВКС РФ, что и привело к подтверждениям по различным линиям и восторженному твиту Трампа. Лучшее доказательство это как обычно тело убитого. Впрочем, с учетом отделения часть Халифата в Таль-Афаре, он скорее мертв, чем жив – при живом Багдади такой раскол выглядит маловероятным.

Источник: colonelcassad.livejournal.com