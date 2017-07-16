А.С. Пушкин о США и американской демократии

Из статьи А.С. Пушкина «Джон Теннер»,

журнал «Современник», 1836 год



«С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих.Не политические происшествия тому виною: Америка спокойно совершает свое поприще, доныне безопасная и цветущая, сильная миром, упроченным ей географическим ее положением, гордая своими учреждениями.Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными…