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А.С. Пушкин о США и американской демократии

18:48. 16 июля 2017 Просмотров - 119 Нет комментариев Опубликовал:
Из статьи А.С. Пушкина «Джон Теннер»,
журнал «Современник», 1836 год
Пушкин против... демократии и Америки«С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих.

Не политические происшествия тому виною: Америка спокойно совершает свое поприще, доныне безопасная и цветущая, сильная миром, упроченным ей географическим ее положением, гордая своими учреждениями.

Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными…

…Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве.

Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую —подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами».


Каков Пушкин !


***


Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: американцы, демократы, душа, народ, нравственность, общество, потребление, пушкин, рабство, свобода, США
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