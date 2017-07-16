АЗБУКА ТЕХНОЛОГИЙ «СВЕТЛ» Часть – 8

Что лучше знать о Технологиях «СветЛ»

перед тем как…

Беседа 8

..такой прибор не может помочь всем и каждому,

нельзя в одной программе учесть все особенности

всех живущих, но если даже 10-25 процентов людей

получат здоровье таким, несколько необычным

способом, то я думаю, это просто замечательно.

Н.В. Левашов

После этой фразы из книги «Зеркало моей души» Н.В. Левашова тему «Технологии не помогли» можно было бы даже не начинать. Если бы не многочисленные «но». Эта цифра касалась первых «наметок» Великого Русского Ученого на пути создания простого и удобного средства Оздоровления человека. Пси-генератор, новые материалы для его «посадки» и программные средства – лишь некоторые этапы пути пройденного с того времени Н.В.Левашовым и Человеком, публично взявшим на себя Ответственность за продолжение начатого им дела. И сегодня даже по самым тяжелым заболеваниям процент людей, которым помогли Технологии, уже значительно превысил первоначальные надежды.

Так как же сегодня обстоят дела с темой «Технологии не помогли»? Увы, но есть такое дело и отрицательный результат возможен. Ведь скорость разрушения организма может превосходить скорость его восстановления. Технологии, конечно, замедлят этот процесс, но при наличии желания это вполне можно и не заметить...

Самое серьезное препятствие на пути собственного Оздоровления человек создает себе сам своим скептическим отношением. Ну Вы бы пошли в горы с человеком которому не доверяете? Или на любое серьезное дело? Или по-другому. Желаемый результат можно представить как произведение Веры на Возможности. При нулевой вере никакие возможности на конечный результат не влияют… Оно же тоже живое, хоть и квази…

Ещё более тяжелый случай из этой же серии: «попробуйте со мной что-нибудь сделать, а я посмеюсь». А кому это надо: Вам или Технологиям? Или реклама Технологий уже не сходит с экранов телевизоров и первых страниц гламурных изданий? Вроде, нет. Подумайте почему. Технологии – Ваш шанс, хотите им воспользоваться – на здоровье, нет – к врачу, в аптеку в больницу и далее по этому пути в известную сторону.

Не менее интересный и отрицательный результат даёт совмещение «непонятного с безполезным», то есть сочетание Технологий с приемом лекарственных средств. Всю эту химию еще же надо будет как-то вывести из организма, компенсировав нанесенный клеткам ущерб! При чем, как показывает ограниченный опыт даже личного наблюдение, люди, в том числе давно находящиеся на пенсии и начавшие применять Технологии, постепенно отказываются от лекарственных средств даже «пожизненного назначения». И сами не понимают, как у них это получается. «Что-то подсказало», – обычно отвечают они. И без всяких негативных последствий... Но ведь надо было услышать и поверить…

Вывод «не помогло» иногда является следствием паники, возникающей в момент качественного улучшения состояния организма. Ведь оно может сопровождаться скачками давления, головными болями, всевозможными высыпаниями на теле, ощущениями ползания по телу мурашек, гриппоподобным состоянием с температурой, обильным и долгим отхождением мокроты, поносом и т.д. И «не помогло» – следствие испуга с вероятным последующим дезертирством в направлении традиционной медицины, прикрывающим подобные действия.

Ну и несколько слов о том кому помогло. Большая часть пользователей переносит Оздоровление нормально : человек чувствует, что в организме что-то происходит, но ничего пугающего в этом нет, даже появляется некий внутренний стимул относиться к происходящему спокойно и продолжать начатое. Есть категория Пользователей, которых «прошибает» по прошествии некоторого времени (ну организм такой «инертный»), которое нужно прожить и некоторые наполняют его сомнениями и поисками вероятных причин. Среди главных – сомнения в работоспособности Технологий, «сглазе» и т.п. И лишь очень небольшое количество Пользователей переносят взаимодействие крайне тяжело. Мощность воздействия приходится уменьшать до минимума и поднимать небольшими шагами после привыкания и адаптации к новым значениям. Зато потом…

А вот по этому поводу и остальным, пожалуйста, к книге Ф.Д.Шкруднева «СветЛый Веник Н.Левашова в Банном Деле А.Хатыбова и Трудовая Лопата». Радости Познания и Здоровья Вам!