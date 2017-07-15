Завет княгини Ольги
В прошедшем эфире Лидия, потомок князей древней Руси, рассказала современным людям о Завете княгини Ольги, который тысячу лет ждал своего часа, находясь у хранителей. Было сказано о древних славянских артефактах, которым несколько десятков тысяч лет. Лидия поведала о реконструкции царского обряда, о том, для чего этот обряд нужен и что он даёт русам?
Кем на самом деле была легендарная княгиня Ольга?
27 июня 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему: «Завет княгини Ольги». Автор–сказительница Лидия, по мужу Пугачева.
Источник: www.kramola.info
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Не слушала, просто к заголовку. Вот евреям надо доказывать, что они великие? Нет. Чеченам, татарам, американцам, догонам им не надо доказывать, что они великий народ. А вот русским корни рвут. Значит без доказательствнадо найтив себесилы, иначе сгинем во мрак времени, как великороссы
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Через века будут вспоминать сталина не как строителя, мало ли таких, а как человека уничтожевший народ великоруссов. А путина и ельцина уничтоживших народ русских