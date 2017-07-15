В прошедшем эфире Лидия, потомок князей древней Руси, рассказала современным людям о Завете княгини Ольги, который тысячу лет ждал своего часа, находясь у хранителей. Было сказано о древних славянских артефактах, которым несколько десятков тысяч лет. Лидия поведала о реконструкции царского обряда, о том, для чего этот обряд нужен и что он даёт русам?

Кем на самом деле была легендарная княгиня Ольга?

27 июня 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему: «Завет княгини Ольги». Автор–сказительница Лидия, по мужу Пугачева.











