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Завет княгини Ольги

16:43. 15 июля 2017 Просмотров - 328 2 коммент. Опубликовал:

В прошедшем эфире Лидия, потомок князей древней Руси, рассказала современным людям о Завете княгини Ольги, который тысячу лет ждал своего часа, находясь у хранителей. Было сказано о древних славянских артефактах, которым несколько десятков тысяч лет. Лидия поведала о реконструкции царского обряда, о том, для чего этот обряд нужен и что он даёт русам?

Кем на самом деле была легендарная княгиня Ольга?

27 июня 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему: «Завет княгини Ольги». Автор–сказительница Лидия, по мужу Пугачева.





Источник: www.kramola.info

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2 коммент.»

  • 1959 1436
    любопытный 15 июля 2017 в 18:18 Ссылка Пометить
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    Не слушала, просто к заголовку. Вот евреям надо доказывать, что они великие? Нет. Чеченам, татарам, американцам, догонам им не надо доказывать, что они великий народ. А вот русским корни рвут. Значит без доказательствнадо найтив себесилы, иначе сгинем во мрак времени, как великороссы

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  • 1961 1438
    любопытный 15 июля 2017 в 19:12 Ссылка Пометить
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    Через века будут вспоминать сталина не как строителя, мало ли таких, а как человека уничтожевший народ великоруссов. А путина и ельцина уничтоживших народ русских

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