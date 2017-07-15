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В Грузии протестуют против «оккупации»: «Россия — империя зла»

13:50. 15 июля 2017 Просмотров - 200 Нет комментариев Опубликовал:

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Сотни активистов и представителй грузинских общественных организаций посетили село Собиси Горийского района Грузии, на границе с Южной Осетией, где приняли участие в акции протеста против «агрессивных действий» России и «ползучей оккупации».
 
Организаторы отмечают, что акция была спланирована группой журналистов неделю назад, но позже к ней присоединились оппозиционные политики, неправительственные организации и рядовые граждане из разных регионов страны. Они выстроились в «живую цепь», развернув плакаты с надписями: «Нет оккупации», «Руки прочь от Грузии», «Россия — империя зла» и т. д. Кроме того, несколько журналистов установили баннер с надписью «101 километр до государственной границы, Рокского тоннеля», добавив позже к нему флаги Грузии и Украины.
 
«Это акция „Нет оккупации“, которая организована журналистами. Я рада, что к нам присоединились люди различных политических взглядов и религиозных убеждений. Сегодня мы все вместе стоим здесь. Я пришла сюда вместе со своими детьми, чтобы, встав в цепь, четко сказать всему миру, что Россия является оккупантом», — заявила один из организаторов акции, редактор тбилисской газеты «Хроника+» Элисо Киладзе.
 
По инфромации грузинских СМИ, село Собиси также находится в пяти километрах от другого небезызвестного села Бершуети, где в конце июня, как утверждает грузинская сторона, «российскими военными было захвачено еще 10 гектаров грузинских земель».
 
EADaily сообщало ранее, что Южная Осетия в рамках работ по делимитации и демаркации госграницы с Грузией установила очередной баннер с обозначением госграницы Южной Осетии. Грузинская сторона отказывается от участия в этой работе, поэтому Цхинвал проводит линию границы в одностороннем порядке в соответствии с тем, как проходили границы Юго-Осетинской автономной области ГССР.
 
Эти действия югоосетинских пограничников вызвали истерику и критику официального Тбилиси, который, игнорируя позицию Цхинвала, обвинил «российских военных» в «ползучей аннексии». МИД России посчитал подобные заявления Тбилиси о том, что Южная Осетия устанавливает пограничные знаки якобы в глубине грузинской территории информационной провокацией в преддверие российско-грузинской встречи в формате «Карасин-Абашидзе», прошедшей 7 июля. Комментируя ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что все проблемы в отношениях между Грузией и Южной Осетией должны решаться в рамках Женевских дискуссий, а попытки возложить вину за происходящее на РФ — тщетны.
 
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/07/14/v-gruzii-protestuyut-protiv-okkupacii-rossiya-imperiya-zla?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
 
Метки: грузия, политика
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