Турция город Зеугма!

Раскопали фрески древнего Рима,и обнаружили надписи на Русском

Древний город Zeugma расположен берегу реки Евфрат в 10 км от Газиантепа (Турция). В доисторические времена это поселение находилось на пересечении дорог и облегчало переходу через реку. Слово "Зеугма" переводится как «мост, место перехода». В римский период город славился мощью и богатством, здесь процветала культурная жизнь.В результате археологических раскопок было найдено множество мозаик, фресок, исторически ценных вещей времен Римской Империи. Сегодня четверть древнего поселения, расположенная у реки, спрятана под водой. О судьбе остальной части города остается догадываться по античным источникам и археологическим данным.Зеугма был мозаичным городом в полном смысле это слова. Сохранившиеся мозаики были перенесены в специально построенный для этих целей музей, который стал одним из самых крупных и важных музеев в точки зрения богатства его коллекции.Символом музея стал фрагмент одной из мозаик – цыганская девушка. Глаза девушки расположены таким образом, что создается впечатление как будто они смотрят на каждого зрителя. Для этого панно отведено специальное охраняемое помещение.Поражает воображение качество мозаик собранных из мельчайших кусочков натурального камня разных оттенков. Все картины выполнены по мотивам древнегреческих мифов, причем лица и детали набраны с потрясающим мастерством.А я вот обратил внимание на «кириллицу», которой, по непонятным причинам «древние римляне» задолго до мифических кирилл-мефодиев письмена свои оставляли.Можно быть полным филолухом, но понять что «кириллица» не изобретена какимито кириллами и мефодиями, понять не сложно.Немножко трудней осознать тот факт, что «древние римляне» это славяне«В каком-то смысле мы Церковь Кирилла и Мефодия» — говорит Патриарх Кирилл. То есть последователи вымышленных персонажей. И эта церковь сотканная из вымыслов пытается захватить власть над стадом. И цель у них вызвать комплекс неполноценности у великого народа, построившего огромную цивилизацию: « А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи…» — и стало им щасте.Вся Пруссия, а изначально По-Руссия, покрыта славянскими топонимами — разные города вроде Торгау, Вернау — так до сих пор говорят в Белоруссии, когда хотят сказать Торгов или Вернов.Нам понаписали славную историю со всякими суовровыми, побежденными наполеонами и неадекватными иванами грозными и великими, хотя полоумными петрами, не опустили в конец, но отвлекли от главного, от того места, которое занимают славяне в истории современной цивилизации.И вот уже даже Крым, который куда дальше Зеугмы и ближе к Московии, считают изначально принадлежавшим турецким татарам.Вопрос крайне актуальный: следы славян скоро совсем будут стерты в Европе, после того, как туда, в ходе идущей кампании, переселят выходцев из Африки, Ближнего и Среднего востока.У нас так же русских сгоняют в города, в которых они и вымрут, а земли уже возделываются, в основмном, пришлыми, которые их и наследуют.Основной аргумент критиков: это греческий алфавит. Я на это спросил: а на какой позиции стоит в греческом буква «Ш», на это мне ответили матом. А что поделать, если ответить нечего. Расписывая происхождение букв в старославянской азбуке, исследователи гадают откуда взялась там эта буква, почти все прочие — из греческого. Так вот критики: правьте «Википедию», букву «Ш» нашли в греческом тексте в городе Зеугма при снятии «культурного слоя».И для особо одаренных я написал продолжение, которое должно расставить точки над «Ё» — «Кирилл с Мефодием, греки и ДНК-генеалогия» — это для тех, кто еще не уразумел, что «древних греков» придумали самое раннее в конце 19 века — даже в советских учебниках была оговорка, что они себя называли эллинами.Надпись Дуэноса — один из древнейших известных памятников латинской письменности. Датируется шестым столетием до нашей эры. Надпись нанесена в три строки на стенки керноса, выполненного в виде трёх шарообразных сосудов, соединённых перемычкой. Кернос обнаружен в 1880 году Генрихом Дресселем на Квиринале в Риме, хранится в Государственном музее Берлина.— как ни бились ученые мужи прочесть это и перевести с древнелатинского на современную латынь, ничего у них не вышло. Но надпись легко читается современными носителями русского языка особенно смолянами и белорусами:Еще одно доролнение — «Мировая сенсация, которая осталась незамеченной» — в начале 20-го века раскопаны фрески на западной границе Иордании, на одной из них изображен Исус ХристосЭта фотография была сделана в ходе расчистки мозаики, а вот так выглядит моазаичное панно сейчас:Вот увеличенный фрагмент с надписью:Написано: «ХРIСТЕ»,Здесь присутствует славянская буква «С», обозначающая соответствующий звук русской «С». В древнегреческом этот звук отображался буквой «сигма»:Как говорится, комментарии излишни. Мифические «древние греки» попросту были русскими!Ох уж этот «греческий» — грек-полиглот переводчик установил, что греческий язык произошел от русского.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com