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Тайны и загадки. Движение полюсов Земли. Новая угроза человечеству

21:23. 15 июля 2017 Просмотров - 147 Нет комментариев Опубликовал:

Новая угроза человечеству. Пауки способны съесть людской род меньше чем за год. Когда членистоногие планируют нападение и как спастись от надвигающейся беды. Майя зашифровали историю Вселенной в своём календаре. Американские исследователи нашли доказательства неземного происхождения древних индейцев. Откуда пришли предки Майя. Движение полюсов Земли заставляет таять ледяную шапку Антарктиды. Какие тайны откроются человечеству. Что уже обнаружили учёные на безжизненном материке и почему мировое сообщество приняло решение закрыть часть Антарктики на 35 лет даже для исследователей. 

Метки: изменение климата, магнитные полюса земли
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