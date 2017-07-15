Сводки от ополчения Новороссии 15 июля 2017

Наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в селе Безыменное Новоазовского района на юге Республики вечером попал под обстрел ВСУ.

Об этом ДАН сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«В 19:55 украинская сторона начала обстрел населенных пунктов на юге Республики. Под обстрел попал и наблюдательный пункт СЦКК в Безыменном. Снаряды рвались в нескольких десятках метров. Из соображений безопасности наблюдатели были эвакуированы в бомбоубежище», — сказал собеседник агентства.

По его данным, пострадавших в результате обстрела нет, характер повреждений уточняется.

Согласно предварительной информации, огонь велся из танковых орудий и минометов.

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