Сводки от ополчения Новороссии 15 июля 2017
- 07:50 ВСУ девять раз за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР.
- Вчера 22:28 ВАЖНО: Российские офицеры попали под обстрел ВСУ на юге ДНР .
ВСУ девять раз за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки девять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Славяносербск, Калиново и Фрунзе, сел Раевка, Желтое и Пришиб.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС.
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ВАЖНО: Российские офицеры попали под обстрел ВСУ на юге ДНР
Наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в селе Безыменное Новоазовского района на юге Республики вечером попал под обстрел ВСУ.
Об этом ДАН сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.
«В 19:55 украинская сторона начала обстрел населенных пунктов на юге Республики. Под обстрел попал и наблюдательный пункт СЦКК в Безыменном. Снаряды рвались в нескольких десятках метров. Из соображений безопасности наблюдатели были эвакуированы в бомбоубежище», — сказал собеседник агентства.
По его данным, пострадавших в результате обстрела нет, характер повреждений уточняется.
Согласно предварительной информации, огонь велся из танковых орудий и минометов.
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