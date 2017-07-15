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Сводки от ополчения Новороссии 15 июля 2017

09:10. 15 июля 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ девять раз за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР

ВСУ девять раз за сутки нарушили "режим тишины" в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки девять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Славяносербск, Калиново и Фрунзе, сел Раевка, Желтое и Пришиб.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС.

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ВАЖНО: Российские офицеры попали под обстрел ВСУ на юге ДНР 

ВАЖНО: Российские офицеры попали под обстрел ВСУ на юге ДНР  | Русская весна

Наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в селе Безыменное Новоазовского района на юге Республики вечером попал под обстрел ВСУ.

Об этом ДАН сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«В 19:55 украинская сторона начала обстрел населенных пунктов на юге Республики. Под обстрел попал и наблюдательный пункт СЦКК в Безыменном. Снаряды рвались в нескольких десятках метров. Из соображений безопасности наблюдатели были эвакуированы в бомбоубежище», — сказал собеседник агентства.

По его данным, пострадавших в результате обстрела нет, характер повреждений уточняется.

Согласно предварительной информации, огонь велся из танковых орудий и минометов.

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