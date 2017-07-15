Стандарты Еврейской империи, построенной на Западе и внутри Российской Федерации

Предлагаю всем послушать лекцию Валентина Юрьевича Катасонова, доктора экономических наук, профессора, преподавателя МГИМО, председателя Русского Экономического Общества имени С.Ф.Шарапова – РОЭШ.

В.Катасонов: "В талмудическом иудаизме есть несколько стандартов: "для своих", "для чужих", "для отношений своих и чужих". Когда я задаю вопрос: «О КАКОЙ экономической теории Вы говорите? О КАКОМ стандарте? О стандарте отношений для своих? Или о стандарте отношений для чужих? Или о стандарте отношений между нами и ими? Это совершенно три разные стандарта". К сожалению, современный человек редко когда над этим задумывается: «А собственно КАКУЮ он теорию изучает? Теорию ЧЕГО?».

Самым верным признаком существования "Еврейской империи" на территории Российской Федерации является наличие узаконенной системы финансового грабежа граждан России через ростовщичество, которое завуалировано словами "заём" или "кредит".

В этой связи особенную тревогу вызывает следующая информация, опубликованная в СМИ:

"Информационные агентства сообщают о том, что в банках начали выдавать кредиты по ставкам, превышающим ограничения Центробанка. При этом банки научились формально не нарушать закон «О потребительском кредитовании» и ограничения регулятора. В чем суть новшества? По закону о потребительском кредите максимальные ставки банков не могут более чем на треть превышать среднерыночные значения, рассчитанные ЦБ. Такие значения Банк России публикует раз в квартал.

Для банков устанавливаются более жесткие ограничения, чем для микрофинансовых организаций. Например, потолок для мелких (до 30 тыс. руб.) POS-кредитов (в точках продаж) на срок до года на сегодня составляет 61,2% годовых. По таким же кредитам наличными верхняя планка находится на уровне 57,3% годовых. А вот ставки по необеспеченным займам МФО могут быть куда выше: по мелким займам, выдаваемым на срок от шести месяцев до года, они не должны превышать 189%, на срок до одного месяца — 857% годовых. Недолго думая, банки решили обойти эти ограничения Центробанка, начав выдачу займов через собственные МФО. На это обращает внимание РБК".

Источник.

Самое любопытное, если в этой связи российские мусульмане решат возмутится чудовищной экономической политикой, проводимой на территории Российской Федерации "поклонниками золотого тельца" и поднимут на щит слова пророка Мухаммеда, записанные в священной книге КОРАН (которая не запрещена в РФ!), то они ВСЕ будут объявлены ЭКСТРЕМИСТАМИ, разжигающими "межнациональную и межрелигиозную рознь".







А в Коране, между тем, в Суре 4, написано по поводу ростовщичества следующее:







Да и в христианской "Библии" поклонники "золотого тельца" названы не иначе как "сборищем сатанинским" (Откр. 2: 9).

В. Катасонов: термин «Еврейская империя» не мною придуман. Но он очень точно отражает суть происходящего в России.

При этом стандарт отношений между евреями и евреями в этой империи совсем иной, чем стандарт отношений между евреями и неевреями.

Стандарт экономических отношений "для своих" предусматривает:

- строгое регулирование хозяйственной деятельности кагалами разных уровней (Справка: кагАл (кахал, ивр.- «собрание народа, сход») – орган общинного самоуправления, стоявший во главе отдельной еврейской общины в диаспоре и являвшийся посредником между ней и государством);

- исключение конкуренции между отдельными хозяйствующими субъектами;

- поощрение и развитие семейных компаний;

- рекомендация не допускать на руководящие должности в компании, организации инородцев, иноверцев;

- запрет на взимание процента при кредитных и ссудных операциях;

- недопустимость эксплуатации еврея евреем;

(Эти два пункта продиктованы прежде всего религиозным законом Торы: "Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что [можно] отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всём, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идёшь, чтобы овладеть ею... " (Тора, "Второзаконие", 23: 19-20).

Судя по этому религиозному закону "иудейской Торы", ростовщичество не столько элемент непрерывного обогащения еврейского народа, сколько элемент многовековой экономической войны, нацеленной на постепенный захват земли иноземцев через их экономическое разорение. С этой точки зрения (с религиозной точки зрения!) иудеи являются в России оккупантами! Комментарий — А.Б.).

- формирование различных фондов для оказания необходимой социальной помощи отдельным группам еврейской общины и других целей;

- исключения обмана и недобросовестности при сделках, заключаемых между евреями;

- использование исключительно еврейских судов для разрешения хозяйственных споров;

(Здесь важно сказать, что еврейские суды официально действуют сегодня в 60 городах Российской Федерации! А поскольку судьями в них служат раввины, то эти суды называются Раввинскими судами.





Пинхас Гольдшмидт, председатель раввинского суда СНГ.

Центральный офис "Раввинского Суда" располагается в столице России по адресу: 127018, Москва, 2-ой Вышеславцев пер. д. 5-а, телефон: (495) 627-7000 Факс: (495) 627-7027, е-mail: office@ravvinat.ru. Комментарий — А.Б.).

- приоритеты в выборе видов деятельности: адвокатура и вообще – юриспруденция, торговля, финансовые операции, средства массовой информации, учреждения культуры, медицина и тому подобное;

- рекомендации: воздерживаться от других видов деятельности, например сельское хозяйство и вообще – физический труд.

Я назвал только некоторые элементы этих стандартов "для внутреннего пользования", то есть для взаимоотношений евреев с евреями, — В.Катасонов.

В связи со всем, что рассказал на камеру доктор экономических наук, профессор, преподаватель МГИМО Валентин Юрьевич Катасонов, возникает вопрос: куда смотрит наш уважаемый Президент Владимир Владимирович Путин и почему наша хвалёная ФСБ совсем не смотрит в ЭТУ СТОРОНУ, ведь она должна стоять на страже государственной безопасности?

Или внутри Российской Федерации не существует Еврейской империи, это всем только кажется?

В продолжение темы, поднятой В.Катасоновым: "в талмудическом иудаизме есть несколько стандартов: "для своих", "для чужих", "для отношений своих и чужих": хорошее образование — евреям, плохое — гоям. Вниманию читателя предлагается статья:

"Мы не рабы Министерства образования!" — решили в 2015 году учителя Новосибирска"

"Чем эта история закончилась тогда для учителей, я так и не смог узнать. Однако, факт остаётся фактом, русские учителя восстали против возглавляемой евреем Дмитрием Ливановым системы оглупления российских детей и прежде всего русских детей, потому как еврейские дети в России учатся большей частью в специализированных еврейских школах, где действует совсем другая система образования". Прочесть эту статью можно здесь: https://cont.ws/@antonblagin/663559

15 июля 2017 г. Мурманск. Антон Благин