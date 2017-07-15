Современный Запад – это Гитлер, вышедший из косметического салона

Почему именно в XXI веке человечество в полном составе уходит в тёмную трясину вне времени и пространства, обречено цепляться за «какую-то там» Россию? И почему Россия, великая держава с более чем тысячелетней историей – вынуждена цепляться за конкретного человека, невысокого роста, с лукавым взглядом деда Щукаря и юмором патологанатома?

Это будет правдой – но непонятной правдой. Человечество развивалось тысячи лет, прошло через великие потрясения. У человечества были локальные цивилизации, возникавшие и жившие сами по себе, без контакта с основной (евразийской) группой людей.

Понять, почему жажда жизни у живого существа сменяется жаждой смерти, откуда истекают такие чудовищные сны разума, как Украина? И что движет представителями рода человеческого – когда они системно и последовательно работают на уничтожение собственного рода?

Есть люди, которым важно прокукарекать – а там пусть хоть и не рассветает. Газета «Экономика и мы», печальный призрак рунета, объединяет тех, кому важно добраться до сути. Можно прокричать несколько лозунгов (как давно делают коммунисты), убедиться, что толпа на лозунги невосприимчива и обиженно поджать губы: «не доросли-с!». Но мы считаем, что за лозунгами нужно рассмотреть реальность, её сложный и трагический процесс, понять, почему так похожие на нас внешне люди – так не похожи на нас внутренне?

И почему сам этот человечек, одинокий на властном Олимпе, вынужден цепляться за какой-то, до конца ещё неизвестный фактор, словно старушка, подскользнувшаяся на льду?

Что это вообще за бред? – спросит критически настроенный читатель. Что это за «матрёшка» смыслов, что это за «бабка за дедку, дедка за репку»?



Почему человечеству не живётся самому по себе, а России – самой по себе, при спокойной и плановой смене лидеров? Зачем, – спросят нас, – вы придумали какую-то «живую цепочку»?

А мы её не придумывали. Она сама по себе возникла, совершенно нас не радуя, и мы бы всей душой хотели, чтобы человечество не ходило в сомнительное будущее по этому тонкому льду, а прошло бы иной дорогой. Но что мы можем сделать?! Путин является надеждой человечества независимо от того, хотим мы этого или не хотим…

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Потому что у Смерти – всеобщего коллапса – тоже своя цепочка, зеркальная нами обозначенной. Мы видим (ну честно, все же видим), что есть фашистская Украина – дикое поле уже не относительного, а абсолютного духовного, интеллектуального, экономического и бытового оскудения. Это – репка, а кто тянет репку?

За костлявым профилем украинского упыря мы видим Запад, кажущийся гораздо более респектабельным и перспективным, чем в хлам убитая украинская территория.



Но если он ЭТО тянет изо всех сил, не удивляясь никаким, даже чисто-гитлеровским выходкам укро-нацистам, если он заранее выписал им индульгенцию на любые зверства, и готов закрыть глаза на любой дегенератизм – значит, ВНУТРЕННЕ он такой же, как и территория Дикого Поля.



Помните, как говорила учительница нам в младших классах: «два пишем, три в уме». Украину видим – Запад в уме.

Породив территорию абсолютного умственного, нравственного и бытового оскудения – Запад доказал, что он суть есть чрево, рождающее монстров. А мама монстра – не просто «тоже монстр», она, получается, главный монстр, так ведь?

Под маской улыбчивой респектабельности снова и снова мерцает оскал покровителя геноцидов, концлагерей, бесконечных гниющих мятежевойн, и просто мировых войн, которые Запад разжигает по две за сто лет, как минимум.



Современный Запад – это Гитлер, вышедший из косметического салона, где опытные визажисты (сейчас это называется «пиар») наложили ему толстый слой румян, белил, помады и прочих косметических средств СОКРЫТИЯ ВРОЖДЁННОГО УРОДСТВА.

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Человек по природе своей – оптимист, иначе он бы не выжил. Человек хочет верить, «что как-нибудь да будет» – ведь «никогда так не было, чтобы никак не было». Человеку хочется думать, что всякая новая форма власти не является конечной, не какой-то замурованный тупик. Мало ли мы пережили – тираний, тоталитаризмов, погромов?

Трудно поверить человеку, что может быть «совсем никак». Но нужно. Иначе не будет завтра никакого человека…

Действительно, тираний было много. Но каким бы чудовищным ни был Наполеон – он лишён был возможности ввести на оккупированных территориях ТЕХНОТРОННОЕ И ПСИХОТРОПНОЕ рабство.



Рабство окончательное, аннулирующее человека, как вид, при котором развитие техники слежения не даёт шансов создать подполье, партизанский отряд, а промывание мозгов психотропными средствами – лишает зомбированного человека самой мысли о сопротивлении.

При Гитлере человечество только приближалось к такому уровню техники порабощения. А окончательно она сложилась только в наши дни: когда и слежение, и промывание мозгов стали технически-безупречными.

Эта технотронно-психотропная тирания в буквальном смысле слова ЛИШИТ ЧЕЛОВЕКА РЕАЛЬНОСТИ. Единственной реальностью останется лишь то, что показывают таинственные «хозяева системы».



Вообразите кадры из фильма ужасов – и осознайте, что мы в шаге от их воплощения: человека жрут заживо, гложут мясо с костей – а человек хохочет. Он не видит ни крови, ни каннибалов, не чувствует боли (средства обезболивания на высоте) – человеку кажется, что он смотрит весёлую комедию…

Уже сегодня снимают «исторические» фильмы, в которых Маннергейма играет… негр! Думаете, это гримаса политкорректности? Ничего подобного! Это война Лжи с фактами, даже самыми очевидными фактами.



Например с тем простым и безусловным фактом, что Маннергейм не был чернокожим… То есть человечество приучают к такому уровню лжи, когда ложь торжествует в любом случае, даже без всякого обоснования, даже несмотря на очевидный абсурд.

А вам не приходила на ум напрашивающаяся аналогия: а может быть, Сталин такой же «кровавый тиран», какой Маннергейм – «негр»?

Тирания строит себя на том, что полностью разрывает связь между СТАТУСОМ и ФАКТОМ. Факт становится ничем, а структура, произвольно назначающая домыслы фактами – всем. Заявка на то, чтобы подменить Творца Вселенной…

Чтобы стать художником – совсем необязательно уметь рисовать, обязательно получить статус от тирании. То же самое касается учёных, писателей, певцов (голос – и тот не нужен). Политиков: взяли Макрона, сделали президентом в обход всех партий, всего сложившегося политического поля – потому что Ротшильдам так захотелось… Именно так Калигула вводил коня в сенат, назначал его сенатором…

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Но технотронно-психотропная тирания – только форма. Она отвечает на вопрос КАК? Как будет ликвидирован (и заменён на киборгов) биологический вид «человек».

Кроме «как?» есть ещё и вопрос «зачем?». Кто и зачем шаг за шагом ликвидирует человека как вид, отнимая у него всякую, как физическую, так и умственную (внутреннюю) свободу? Понятно, что техника для такого дела уже «созрела» – но ведь кроме техники есть ещё и операторы…

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Человечество в целом – биологический организм. Внутри любого биологического организма приспосабливаются к видовому питанию ПАРАЗИТЫ.

Если говорить о человечестве (и его цивилизации, его «сотах», сложной архитектуре «улья» преемственной культуры) – паразитом в нём является спекулятивная финансовая мафия, в эпоху глобализма разросшаяся до глобальных размеров.

Она ничего не производит, но постоянно потребляет. С ростом колонии паразитов в организме растёт и её аппетит. А вот пищевая база колонии паразитов не растёт: планета какой была, такой и осталась, замкнутый шар…

Питаясь, паразит убивает организм-донор. Это не вопрос злодейства: это особенность видового питания. Паразит не хочет смерти донора, он лишь хочет кушать, всё больше и больше.

В полной мере это касается финансовой мафии с долларом США наперевес. Всякий нормальный советский человек знал: чтобы получить блага (в виде зарплаты, гонорара) – нужно сделать что-то хорошее. Не сделал людям доброго – нет тебе еды!

Точно так же финансовая мафия, соединив в своих руках денежные и информационные потоки, произвольно снимая и ставя «президентов-плацебо[1]», подмяв под себя все госструктуры – твёрдо знает: чтобы получить блага, нужно сделать людям что-то ПЛОХОЕ.

Нет беды – нет и прибыли. Потому что денег из воздуха не бывает, бывают лишь деньги из чужих карманов. Если ты ничего полезного не производишь – кто тебе добровольно отдаст деньги? Их нужно выкрасть или вышибить.

Вот и получается прямая взаимосвязь: чем больше горя и бедствий для человечества, тем выше прибыли финансовой мафии. Каждые полвека она организует мировую бойню, не считая множества локальных конфликтов и «геноцидов районного значения».

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Это выпукло и зримо, даже грубо прослеживается на конкретных исторических судьбах: Ельцина, Порошенко, их олигархов. Совершенно очевидна прямая зависимость их успехов от горя, несчастий и страданий их народов.

Кто не видел, что чем хуже дела Украины, тем лучше дела Порошенко? Поднимите руку, кто не видел! На процветавшей Украине Порошенко всего лишь мелкий кооперативный жулик.



На Украине бедствующей – он уже олигарх и миллиардер. На Украине вымирающей, стремительно превращающейся в «лунный ландшафт» – он первое лицо, бешенно умножающее миллиарды на личном счету.

Ещё один факт: экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей, известный провальной военной операцией Илловайск, где погибло много украинских военных, выйдя в отставку, купил недвижимость в Англии за 23 миллиона фунтов стерлингов.

Совершенно очевидно, что это поместье Гелетея (как и аналогичные Кучмы, Ахметова и др.) – НЕРАЗРЫВНО связаны с геноцидом русских на Украине. В самом прямом смысле слова: не было бы одного, не было бы и другого. Если в одном месте не отнять – в другом не добавится (закон сохранения вещества и энергии).

Что ждёт людей, которые доверили себя и будущее своих детей таким политикам, как Макрон, Порошенко, Гелетей и прочим немцовым? Ну ведь ясно же, что ничего хорошего для наций не выйдет никак. Ну никак!

Это целиком и полностью криминальная власть, которая пришла с одной целью – обворовать сограждан. Пока она не свергнута – она будет залезать в карман граждан всё глубже и глубже; делать что-то другое она и не умеет, и не хочет, и хозяева с Запада ей не позволят.



Вначале воруются излишки. Потом – необходимое для жизни. От жестокости? Нет, просто от жадности: излишки кончились, а воровать-то что-то надо, для того и рвались к власти…

Рассчитывать на то, что эти существа, оплачивающие английские поместья братскими могилами сограждан, потом поделятся наворованным? С кем? С теми, кого обобрали? А зачем тогда вообще было воровать? Ну логика где – вначале воровать, а потом делиться?! Ясно же, что воруют не для того, чтобы вернуть!

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Не поленитесь, посмотрите старый фильм «Чужой». Американский, но мудрый фильм. Там показано со всей голливудской образностью, как паразит проникает внутрь человеческого организма, и потом питается человеком изнутри, откладывает свои яички в человеке…

Человечество столкнулось именно с этим – только паразит не инопланетного происхождения, а свой, земной, эволюционировавший ПАРАЛЛЕЛЬНО развитию человеческого вида. Тысячи лет одни люди учились строить, созидать, совершенствовать. И преемственно передавали потомкам свои знания, умения, навыки – чтобы потомкам было легче созидать и развиваться.

Рядом с ними те же самые тысячи лет другие люди учились ломать, разрушать, обворовывать, наносить донорам максимальный ущерб с минимальным риском для разрушителей. А теперь – эндшпиль эволюционной игры: другие (аналог «чужих»), тысячелетиями жравшие человечество – готовятся его доесть. Едок очень сильно вырос – а тарелочка-то прежняя, с которой у него в детстве доесть не получалось (мал был).

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Можно убедить злодея не злодействовать – если он злодействовал по выбору. Но как убедить голодного не кушать?



Как объяснить мировому паразиту, что дожрав человечество, он и сам сдохнет?

Думаю, он и сам это понимает – отсюда «детские неожиданности» вроде ставки части масонерии на Трампа вместо Клинтон… Паразиту страшно – но ему и голодно.

Это не вчера началось: чем хуже были дела в Индии – тем больше состояний сколачивалось проходимцами в Англии. Но в XIX веке лорды не обязаны были делиться с пролетариатом.

А сейчас – в орбиту паразитизма втянуты не просто отдельные люди, а целые нации-бенефициары. Объёмы паразитарного отчуждения выросли не просто кратно – многократно.

Вся эта растленная халявой миллионоглавая толпа не желает жить «по-советски» – на скромную зарплату за полезный обществу труд. Она уже не смирится с ЭКВИВАЛЕНТНЫМ ОБМЕНОМ – при котором невосполнимые ресурсы бесценны, и меняются только на такие же невосполнимые ресурсы.



А труд меняется в равных объёмах – то есть за час труда можно получить только ту вещь, на которую другой труженик потратил не больше часа своего труда.

Для растленных халявой негодяев такой обмен – «нищета». Они хотели бы часок поработать – и заполучить за это, например, дом, который строили пять лет сорок каменщиков…

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Есть и ещё один отягчающий «фактор апокалипсиса», делающий апокалипсис почти неизбежным: иммунодефицит социальной психики. Тысячелетиями иммунитет против паразитов давали широким массам религиозные представления о вечных ценностях, которые человек верующий ставит ВЫШЕ СЕБЯ. «Вот есть Я, и у меня свои интересы, желания, похоти; Бог для меня выше меня – и его воля для меня важнее моей».

Именно этот «предохранитель», защищающий цивилизацию от перегорания дал основание моему другу и соратнику А. Леонидову считать культуру следствием культа (всякая культура производна от своего исходного культа), а цивилизацию, как таковую – совокупностью предметов культа[2].

Именно этот иммунитет цивилизации в ХХ веке ослаблен предельно. Но ведь если «Я для меня высшая ценность» – тогда, получается, что Вселенная равна мне, и любые проблемы у миллионов других людей – ничто по сравнению даже с мелкой, но личной, моей неприятностью.

Когда религиозный иммунитет цивилизации ослаблен – разрушительная субкультура паразитов спускается в широкие массы, глубоко и всесторонне растлевая не только банкира, но и того, кто «хочет жить, как банкир».

А это уже угроза совершенно нового формата: если банкиров единицы, то желающих жить, как они – миллионы, миллиарды.

Приз в страшной игре на выживание, оставляющей за собой руины, получит один (как Гелетей – поместье в Англии), но участвуют-то в игре огромные толпы (количество наёмных беспринципных идиотов, легших костьми в гелетеевом котле – несколько тысяч человек).

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Человека современного мира не просто изживают начальники технотронными и психотропными орудиями. Во многом он изживает сам себя, то есть психологический паразит и халявщик в нём – убивает созидателя и мыслителя в нём же.

В.Вернадский, великий русский космист, говорил о движении человечества из биосферы в ноосферу (т.е. от мирового желудка к мировому разуму). В религии этот процесс известен, как обожение[3] человека.



Мы имеем дело с обратным процессом: поворотом от приоритета идеального к приоритету материального, от ноосферы обратно в булькающую квашню биосферы.



Какое уж тут обожение?! Идеалом человека становится… растение – потому что стремление получать всё потребное «одним нажатием кнопки» – отрицает и труд, и саморазвитие, и образование, ценности науки и культуры (недаром же вымирает культура чтения в потребительском обществе!).

Только в такой, иммунно-подавленной среде паразиты человечества, тысячелетиями сосуществовавшие с ним (и подавлявшиеся человечеством – вспомним битву Сталина с социальными упырями) – сумели разрастись до гигантской глобальной колонии, ликвидировать перспективное ноосферное направление в виде СССР и соцлагеря.

И в итоге свести всю мировую политику и экономику к ублажению паразита планеты, бесконечному насыщению растительной формы жизни с отмирающим мозгом…

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Я вам сказал – и ещё раз повторю: у модели с лицами Хиллари и Макрона, тем более с кабаньей мордой Порошенко-Турчинова нет не только хорошего, но и плохого будущего. Тот исключительный случай, когда «будет так, что никак не будет».

Я вам заранее предсказываю (я не пророк, но это легко предсказать любому образованному человеку, знакомому хотя бы на школьном уровне с законами естества) – что политическая жизнь западной модели будет год от года становится всё абсурднее, выборы-перевыборы будут вестись всё более нелепо, всё более формально, пока про них просто не забудут все – за их полной бесполезностью и рудиментарностью.

Обветшавшее чучелко номиальной демократии будет трепать ветер глобальных катастроф, пока не сорвёт с него всю лоскутную ветошь, и не оставит только примитивные первобытные палки «права силы» и «закона джунглей».

В быту эта модель даст с гарантией только интеллектуальное, духовное, экономическое и бытовое одичание деградирующих масс.

Оно завершит переход от марксовых «пролетарских масс» к «люмпен-пролетарским массам» общества без мозгов и возможностей. Оно завершит переход к пост-модернизму, который, переводя на русский – «после развития» – то есть время, в которое всякое развитие кончилось, а продукты предыдущих периодов тупо утилизируются на правах втор-сырья…

Запад из этого капкана сам уже не вырвется.

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Остаётся надежда на Россию – последний шанс человечества. России в 1999 году вообще не было. Нашёлся человек, который её собрал по кускам, срастил по линиям разруба «мёртвой водой» – а цели этого человека нам доселе неведомы. Что он хотел? Мы не знаем… Для какой цели он воссоздал державу, прекратившую к 1996-99 годам своё историческое бытие?

Мы понимаем, что у этого человека, собравшего Россию обратно – возможности весьма и весьма ограничены. Как и любой правитель, особенно смутного и переломного времени, Путин делает вовсе не то, что хочет, а то, что можно (политика вообще искусство возможного).

Противодействие созиданию, собиранию земель гигантского спрута-паразита извне – сочетается в России с тяжким наследием внутреннего растления, с паразитарными настроениями как начальников, так и масс.

Слишком многие слепы для общего дела, для исторической перспективы, слишком многие видят в жизни только лишь шанс лично себе что-то урвать в рамках «компанейщины» – а там хоть трава не расти.

Эти люди искренне не верят в общее дело, посмеиваются над «пафосом громких слов», включая и собственные, когда говорят их по долгу службы. Показную свою деятельность оценивают с иронией, а главную цель видят в том, чтобы прилепиться пиявкой к бюджету.

Это – отражает острую фазу болезни всего человечества, которая подобна лейкемии, белокровию: опухолевая ткань первоначально разрастается в месте локализации костного мозга и постепенно замещает нормальные ростки кроветворения. То есть частички крови начинают питаться кровью, убивая организм в целом.

Социальное белокровие характеризуется чрезмерной массой «прагматиков» – которые торопятся жить сами, послаще, даже ценой пожирания будущего человечества. Такие «прагматики» не только младенцев в утробах убивают, но и всякую преемственность культурной традиции. По формуле: «настоящему всё, будущему – ничего».

То есть в буквальном смысле слова ничего – ни людей (потомков), ни образования, ни культуры, ни иных полезных разработок.



Поживём, сдохнем, отравив своим потреблядством почву, воду и воздух, устраним потомков средствами контрацепции, традиции веков скинем, как кандалы нашей похоти, а все ассигнования на образование, науку – пропьём в кабаках. Умерев – закроем вместе с собой Вселенную.

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Только слепой не увидит, что Запад далеко продвинулся по этому пути сворачивающегося мироздания, экологического, демографического, умственного и нравственного угасания, зловещих физических и психических мутаций. Виртуальная реальность с неграми-маннергеймами и однополыми браками уже готова сомкнуться над нашими головами – НАВСЕГДА.

Но есть Россия – которая встала поперёк. Заклинила процесс скорее механически, чем осмысленно. Она сама с собой не разобралась, не определилась.

У неё есть лидер, которого никто не может понять – наверное, потому, что он тоже сам с собой не определился до конца. Витязь, остановивший коня на распутье, может двинуть в любую сторону.

Такова основная интрига истории, науки, которой завтра может не стать, как и всего остального…