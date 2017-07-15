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Россия успешно вывела на орбиту 73 спутника за один пуск

11:41. 15 июля 2017 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:
Запуск состоялся 14 июля с Байконура. Он стал рекордным для российского космодрома по количеству одновременно запущенных спутников
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Все 73 космических аппарата, которые были запущены в пятницу с космодрома Байконур, успешно выведены на целевые орбиты, сообщает Роскосмос.

"Разгонный блок "Фрегат" успешно завершил все этапы программы выведения космического аппарата "Канопус-В-ИК" и 72 малых спутников на целевые орбиты", – говорится в сообщении.

Запуск космических аппаратов состоялся 14 июля 2017 года в 9:36 мск с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а". Это был рекордный по количеству одновременно запущенных спутников старт с российского космодрома.

После завершения программы полета разгонный блок "Фрегат" был сведен с орбиты и затоплен в несудоходной части Индийского океана примерно в 18:18 мск.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: байконур, роскосмос
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