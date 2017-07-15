Россия готовит Донбассу «юго-осетинский» вариант

В Государственной Думе во втором чтении принят законопроект, который значительно упрощает процедуру получения российского паспорта украинским гражданам.

До сих пор сотням тысяч граждан Украины, желающим навсегда избавиться от паспортов с трезубцем чтобы стать, наконец, полноценными россиянами, надо было запрашивать документы из Киева. Оттуда отвечали далеко не сразу и далеко не всем. Но скоро миллионам «громадян», которые живут и работают в России (по разным оценкам от двух до четырех миллионов человек), станет гораздо проще получить гражданство нашей страны. Закон, как планируется, начнет действовать уже с сентября 2017 года.

После принятия поправок, за которые депутаты во втором чтении проголосовали единогласно, для получения российского гражданства всем этим людям согласие киевских властей будет не обязательно.

«Было принято решение, что человек, который отказывается от гражданства, оформляет это нотариально. Один документ идет, соответственно, в наши миграционные органы, второй документ идет на Украину, где, собственно говоря, этот документ также рассматривается. И мы полагаем, что это выход из такой очень тяжелой ситуации», — рассказал председатель комитета ГД РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Характерно, что на Украине действия российских законодателей подвергли резкой критике. В «незалежных» СМИ Россию называют «раем для предателей». А тем, кто откажется от украинского гражданства, уже грозят множеством проблем. Дескать, на Украине будут считаться недействительными документы о российском гражданстве, если они получены по упрощённой процедуре — на основании простого заявления об отказе от украинского гражданства. Об этом в интервью украинским СМИ заявил пресс-секретарь миграционной службы страны Сергей Гунько.

Ярость Киева понятна. До сих пор получить гражданство России с большим трудом ежегодно удавалось всего лишь немногим украинцам. В то время как, по самым скромным подсчётам, хоть завтра готовы стать россиянами 700 тысяч «громадян». Как же будет выглядеть киевский режим, ежегодно теряющий сотни тысяч своих жителей в пользу «страны-агрессора», несмотря на все «безвизы» и обещания скорой красивой жизни по европейским лекалам?!

И есть ещё одна сторона медали, о которой почти не говорят в украинских СМИ. Как, впрочем, и в российских. Принятие гражданства России большим числом жителей непризнанных ДНР и ЛНР сделает более вероятным «юго-осетинский вариант» для восставших республик Донбасса.

— Тот факт, что от принятия этого решения Россия уклонялась много лет, а сейчас приняла, свидетельствует о начале или об интенсификации важного процесса — втягивания ДНР и ЛНР в Россию и взятии на себя Россией обязательств по ее защите, — говорит политолог Андрей Епифанцев. — Скорее всего, последние встречи Владимира Путина с американским руководством привели его к ощущению того, что Минские соглашения не могут быть выполнены, а в этом случае логичным шагом России должны стать не капитуляция перед Киевом, Брюсселем и Вашингтоном, а «приднестровизация» республик Донбасса, а точнее их «юго-осетинизация», что является более точным примером. Соответственно, Россия приступила к повторению того шага, который она уже делала в Абхазии и Южной Осетии — раздаче своих паспортов. Это свидетельствует о том, что Москва берет на себя обязательства по защите своих граждан в непризнанных республиках.

«СП»: — Когда может быть реализован юго-осетинский сценарий для республик Донбасса?

— При сохранении общей тенденции и при определённых обстоятельствах, например, при новом полномасштабном наступлении Киева — следующим шагом станет признание этих республик Москвой.

Очевидно также, что решение ГД имеет целью и осложнение экономической ситуации в целом на Украине. Но здесь его эффект не настолько очевиден. В ближнесрочной перспективе он может иметь для Киева даже определенный положительный эффект, поскольку облегчит возможность выезда в Россию потерявшего работу в результате деиндустриализации и поэтому недовольного властями населения. В длинном же периоде — это однозначно приведёт к дальнейшему экономическому ослаблению Украины, снижению ВВП, окончательной деиндустриализации.

— Я думаю, что данное решение как бы сигнал всем украинцам, лояльно относящимся к России, — говорит декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. — У них сейчас есть возможность выбирать между двумя вариантами. Первый — ездить в Евросоюз без виз, но с крайне ограниченными возможностями легально заработать, а тем более, получить гражданство одной из европейских стран. Либо же выбрать местом для постоянного жительства Россию, где многие из них и без того долгие годы работают. То есть, условия жизни для них знакомы и в большинстве случаев приемлемы.

Это немаловажно для значительной части пророссийски настроенных граждан Украины, которые не могут сейчас в своей стране найти работу. Тут Россия даёт им возможность быть более свободными в своём выборе.

«СП»: — А как данный закон может повлиять на выбор граждан непризнанных ДНР и ЛНР?

— Конечно, получение гражданства России жителями Донбасса будет означать, что они находятся под защитой российского государства. При этом Кремль не заинтересован в том, чтобы ДНР и ЛНР стали безлюдными территориями. Поэтому, я думаю, что одновременно с раздачей российских паспортов Россия будет принимать меры для стабилизации социально-экономической обстановки в ДНР и ЛНР. Впрочем, уже сегодня в республики вернулась большая часть из тех, кто уехал оттуда в разгар боевых действий в 2014 году.

Кроме того, со стороны России есть ещё имиджевый момент. Это такой ответ киевскому режиму, который запрещает своим гражданам получать иное гражданство иначе как по указу президента (фактически можно говорить об этаком «крепостном праве 21-го века на государственном уровне). Мы же со своей стороны демонстрируем кредит доверия пророссийским гражданам, облегчая им въезд в Россию на постоянное место жительства.

«СП»: — Нет ли в данном решении признаков того, что власть в России, наконец, поняла, что надо компенсировать нехватку трудовых ресурсов не за счёт почти неуправляемого потока нелегальных мигрантов из республик Средней Азии, а путём интеграции в наше общество близких нам по ментальности представителей славянских народов?

— Надо понимать, что увеличение числа новых граждан России за счёт выходцев из Украины не остановит нелегальной или полулегальной миграции из стран Средней Азии. Другое дело, что власти требуется более ответственно подойти к миграционному процессу. Можно вспомнить Объединённые Арабские Эмираты, где приезжим почти никогда не предоставляют гражданство.

Возможно, стоит одновременно с облегчением получения гражданства выходцам из Украины сделать сложнее этот процесс для приехавших из других стран, в том числе — среднеазиатских. Думаю, что в руководстве России есть понимание того, что миграционные потоки, текущие в страну, необходимо «разбавить» славянскими ручьями и реками. «СП»: — Почему именно сейчас депутаты Госдумы принимают такой закон? Может быть, в руководстве страны действительно разуверились в том, что возможно соблюдение Минских договорённостей, предполагающих фактически существование полунезависимых пророссийских образований в составе России? — То, что Западу невыгодно выполнение «Минска-2», стало понятно давно. Другое дело, что у части российской элиты до последнего времени оставались некоторые иллюзии насчёт того, что Запад попытается выстроить отношения с Россией на рациональной основе. Однако пока мы видим, что политика в отношении России со стороны США, НАТО, а во многом и ЕС, носит иррациональный характер. Запад делает ставку на то, чтобы полностью подавить Россию, навязать нам свою волю. Однако, как мы видим, сейчас наша элита постепенно настраивается на всё более реалистичный лад относительно «партнёрства» с Западом. С этим, я думаю, связано и рассмотрение закона об упрощённом получении гражданства для украинцев. Это закон не тактический, а, скорее, стратегический. Алексей Полубота

Источник: voicesevas.ru