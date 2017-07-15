Про нас и про них

Чем же мы отличаемся от наших политических оппонентов? Некоторые пишут, что разницы никакой нет, дескать «все вы одинаковые». На самом деле, конечно же, разница огромна. Попытаюсь перечислить сейчас основные моменты.

Начнём с мотивации. На нашей стороне честные, идейные ребята, которые хотят сделать лучше страну в которой мы живём. У них не так, их сторону поддерживают или проплаченные провокаторы, или зомбированные дурачки. Идейные там если и есть, то это идейные мошенники, стремящиеся прорваться во власть, чтобы брать там взятки и воровать.

Общий интеллектуальный уровень сторон отличается разительно. На нашей стороне — умные люди. Даже если кто-то из наших сторонников не имеет высшего образования, значит он по-житейский достаточно мудр и порядочен, чтобы понимать, что на нашей стороне правда. На их стороне по большей части дурачки, которые не понимают, что ими манипулируют. Если и находится с той стороны умный человек, выясняется обычно, что ум его очень узок, распространяется только на одну область.

Также хорошо видна разница между нами и ими в обычных житейских ситуациях. Наш сторонник вернёт хозяину найденный мобильник, донесёт обёртку от мороженого до урны, честно рассчитается по долгам. У них, увы, работает рефлекс «бери от жизни всё». Воруют без колебаний, мусорят, гадят, обманывают всех подряд, включая своих сторонников.

Заметно это отличие, кстати, и в обычной жизни. Наши стараются жить скромно, даже если у них и есть лишние деньги. На их стороне статусное потребление — основа основ. Наворовать у своих же, купить дорогой внедорожник и улететь на роскошный курорт — в порядке вещей.

Кстати, о деньгах. Наши сторонники любят и умеют работать, поэтому зарабатывают обычно нормально. Некоторые, конечно, испытывают финансовые трудности — виной тому обычно объективные внешние обстоятельства, такие как болезнь или серьёзная неудача. У них привычка к труду не в чести, к полезной деятельности они не приспособлены. Они могут или воровать, или побираться.

Впрочем, тут ещё играет роль отношение к алкоголю и наркотикам. На нашей стороне — трезвость, спорт, здоровый образ жизни. У них кого ни ткни — или алкоголик, или наркоман. Или и то, и другое одновременно.

Собственно, достаточно посмотреть на участников митингов. У наших ребят — светлые, одухотворённые, интеллигентные лица. У них — искажённые ненавистью, пропитые протокольные рожи, на которые как взглянешь, так сразу и вздрогнешь.

С чувством юмора тоже разница налицо. С нашей стороны — смешные, весёлые шутки в рамках приличий. У них в лагере рождается исключительно натужный, сортирный юмор, рассчитанный на дурачков, которых среди их сторонников большинство. При этом наши всё-таки понимают, над чем шутить можно, а над чем нет. Для них святого нет, ради красного словца не пожалеют никого и ничего.

В общем, отличий много, перепутать невозможно. А знаете, что меня во всём этом радует? Радует меня то, что мы в большинстве. Хороших людей всё же больше, чем плохих, а хорошие люди практически все за нас.

Источник: nnm.me