Главная » Мировоззрение, Психология

Про нас и про них

08:49. 15 июля 2017 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:
Про нас и про них

Чем же мы отличаемся от наших политических оппонентов? Некоторые пишут, что разницы никакой нет, дескать «все вы одинаковые». На самом деле, конечно же, разница огромна. Попытаюсь перечислить сейчас основные моменты.

Начнём с мотивации. На нашей стороне честные, идейные ребята, которые хотят сделать лучше страну в которой мы живём. У них не так, их сторону поддерживают или проплаченные провокаторы, или зомбированные дурачки. Идейные там если и есть, то это идейные мошенники, стремящиеся прорваться во власть, чтобы брать там взятки и воровать.

Общий интеллектуальный уровень сторон отличается разительно. На нашей стороне — умные люди. Даже если кто-то из наших сторонников не имеет высшего образования, значит он по-житейский достаточно мудр и порядочен, чтобы понимать, что на нашей стороне правда. На их стороне по большей части дурачки, которые не понимают, что ими манипулируют. Если и находится с той стороны умный человек, выясняется обычно, что ум его очень узок, распространяется только на одну область.

Также хорошо видна разница между нами и ими в обычных житейских ситуациях. Наш сторонник вернёт хозяину найденный мобильник, донесёт обёртку от мороженого до урны, честно рассчитается по долгам. У них, увы, работает рефлекс «бери от жизни всё». Воруют без колебаний, мусорят, гадят, обманывают всех подряд, включая своих сторонников.

Заметно это отличие, кстати, и в обычной жизни. Наши стараются жить скромно, даже если у них и есть лишние деньги. На их стороне статусное потребление — основа основ. Наворовать у своих же, купить дорогой внедорожник и улететь на роскошный курорт — в порядке вещей.

Кстати, о деньгах. Наши сторонники любят и умеют работать, поэтому зарабатывают обычно нормально. Некоторые, конечно, испытывают финансовые трудности — виной тому обычно объективные внешние обстоятельства, такие как болезнь или серьёзная неудача. У них привычка к труду не в чести, к полезной деятельности они не приспособлены. Они могут или воровать, или побираться.

Впрочем, тут ещё играет роль отношение к алкоголю и наркотикам. На нашей стороне — трезвость, спорт, здоровый образ жизни. У них кого ни ткни — или алкоголик, или наркоман. Или и то, и другое одновременно.

Собственно, достаточно посмотреть на участников митингов. У наших ребят — светлые, одухотворённые, интеллигентные лица. У них — искажённые ненавистью, пропитые протокольные рожи, на которые как взглянешь, так сразу и вздрогнешь.

С чувством юмора тоже разница налицо. С нашей стороны — смешные, весёлые шутки в рамках приличий. У них в лагере рождается исключительно натужный, сортирный юмор, рассчитанный на дурачков, которых среди их сторонников большинство. При этом наши всё-таки понимают, над чем шутить можно, а над чем нет. Для них святого нет, ради красного словца не пожалеют никого и ничего.

В общем, отличий много, перепутать невозможно. А знаете, что меня во всём этом радует? Радует меня то, что мы в большинстве. Хороших людей всё же больше, чем плохих, а хорошие люди практически все за нас.

Про нас и про них

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
США - спутниковая система противо ракетной обороны ПРО - "Российские ядерные силы обнулены?"
...Кроме того, в состав ПРО США войдут радиолокационные станции ... гло­баль­ной ПРО ста­нут про­ти­во­ра...­тив­ных и сред­них уча­ст­ков тра...ше­ние к во­про­сам про­ти­во­ра­..., американские коллеги "пытаются загрузить нас своими домашними проблемами". Россия,...
Сегодня самой большой проблемой в России является правительство России
... партия состоялась, потому что у нас большое количество единомышленников, вместе объединенных.... Александр Бородай: Да и говорить про тараканье странствие русской истории – это... Государственной Думы, потому что у них есть проблема некоторых… Николай Стариков...
Яхве против Баала - хроника переворота (А. Скляров)
... приспособлены для перемещения через них огромных мегалитов. Впрочем, ... – эти следы служили для них показателем «божественного» происхождения данного... от них сам Моисей (что вновь возвращает нас к ... и к счастью), у нас про то нет никакой информации. ...
Племя Каина
...не отличишь от нас. А есть у них женщины – пальчики ... уши казались еще больше. Про него говорили: «Малость придурковат... Что ты мне начал рассказывать про Сорочинскую гору? - Дьявольское место...повернуть назад? Мы тоже слышали про Сорочинскую гору. - Повернуть?...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
... также множеством тонких эмоций, про которые принято думать, что они...нами заключено именно в них, а не в нас самих?» [Испытываемые ... что обычно испускаются объектами, про которые идет разговор, но при... року, а фильмы про шимпанзе фильмам про людей. К январю ...
Откровения инсайдера
... тому, что они рассказывают про нас, и все будет в ... люди исполняют мелодию на них. Образование: первый метод манипуляции...достижении половой зрелости у них появится важная возможность ...результат прежнего воздействия. У них также будут появляться удобные...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>