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Про американских и литовских фашистов, а также современных героев США

14:12. 15 июля 2017 Просмотров - 239 Нет комментариев Опубликовал:

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Ликбез на нашумевшую тему с фильмом НАТО о “лесных братьях” от теле- и радиоведущего Андрея Медведева...
Немного в тему “Лесных братьев”, которых так полюбили в НАТО. И удивляться такой любви вообще-то не стоит совсем. Она давняя и взаимная.
 
Это довольно известное фото. На нем гражданин в фуражке это Викторас Виткаускас. Командир лесных бандитов. А еще трое – выпускники диверсионно-разведывательной школы, которая находилась в немецком городе Кауфбойрен. Школу эту, ясное дело, курировала американская разведка. Ну как сегодня НАТОвцам не любить своих выкормышей? Юозас Лукша, Бенедиктас Трумпус и Клеменсас Ширви сделали фото сразу после заброски в СССР.
 
Так вот Юозас Лукша (он крайний слева с биноклем) особенно примечательный тип. Нацист, упырь и головорез. Буквально. Он был одним из организаторов Каунасского погрома и конкретно бойни в гараже. Лукша лично отрезал голову раввину Залману Оссовскому, на глазах его жены и детей, а потом сказал, что “так же будет со всеми жидами”.
 
Сейчас в Литве Лукша считается национальным героем, в 1997 году его посмертно наградили Орденом Креста Витиса. Место его гибели с 2008 года объявлено памятником культуры. Есть еще шведский фильм про его героическую жизнь. Так что ролик просто продолжает давнюю традицию героизации нацизма через десоветизацию. Удивляет скорее то, что наши чиновники только сейчас всё это заметили. Что МИД вдруг решил отреагировать. Ну лучше поздно, чем никогда.
 
PS А вот еще. Один из тех, кто ловил и таки уничтожил нацистскую гадину в 1951 году, это Нахман Ноахович Душанский. Еврей. Советский офицер. Сотрудник НКВД, потом КГБ. Коммунист. Он с середины пятидесятых трудился в отделе по розыску военных преступников.
 
Всю его семью вырезали “литовские патриоты” в годы войны. Отца и мать замучили в гетто, сестру и брата расстреляли. Душанский уехал в Израиль в 89-м. В Литве считается преступником. Прокуратура Литвы вела против него дело, требовала экстрадиции. Его, понятно, не выдали. В целом это всё, что нужно знать про Литву, лесных братьев, НАТО и ролики про борцов с советской оккупацией.
 
Андрей Медведев, Facebook
Метки: история, Нацизм, политика
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