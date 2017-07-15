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Принудительное курение и отравляющие вещества. Ролик “Общего дела”

13:13. 15 июля 2017 Просмотров - 50 Один комментарий Опубликовал:

Ролик создан на добровольные перечисления. Мы выражаем благодарность каждому кто поддержал его создание.
Поддержите создание новых роликов – http://donation.obshee-delo.ru/

По многочисленным просьбам, поступающим в адрес Организации «Общее дело», была создана серия короткометражных роликов о последствиях принудительного (пассивного) курения. Как часто мы видим курящих родителей на детской площадке, курящего отца в автомобиле с ребенком на заднем сидении, мать с сигаретой, прогуливающейся с коляской. Часто человек не задумывается о том, что он делает, о вреде принудительного (пассивного) курения, а просто следует дурным социальным стереотипам.
Серия новых роликов социальной рекламы под общим названием “Освободись от табачной зависимости” призвана вдохновить разные социальные группы людей на отказ от курения сигарет и вейпов, не подвергать окружающих людей принудительному (пассивному) курению. Это безусловно будет способствовать здоровьесбережению Российского общества. Также данная серия роликов является эффективным инструментом первичной профилактики потребления табачных и иных курительных изделий. Может применяться для широкого информированиях населения об опасности потребления табака, опасности принудительного (пассивного) курения, в самых разных средствах массовой информации: на телевидении, в кинотеатрах перед показом прокатных лент, в местах массового скопления людей, где установлены информационные экраны, на светодиодных уличных рекламных щитах и т.д.

Наш сайт: http://общее-дело.рф
https://xn—-9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/
Группа в ВК: https://vk.com/obsheedelorf
Канал на ютубе: https://www.youtube.com/user/proektob

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 706 298
    ФЕДОР ЗИМИН 15 июля 2017 в 14:45 Ссылка Пометить
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    Около 60 лет как курю и не чувствую отравляющего действия табака! Считаю табак поставщиком, для организма, необходимых химических веществ. Будьте здоровы.

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