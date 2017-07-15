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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. 1 серия

08:42. 15 июля 2017 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:
Первая серия фильма «Последний звонок» посвящена ситуации, которая сложилась в стратегическом регионе России – Архангельской области (здесь собирают атомные подлодки и запускают ракеты в космос)
Почему в одной из удалённых школ ученикам перестали ставить привычные «пятёрки» и «четвёрки»?
Что об этом думают учителя и родители?
Под чьим прикрытием проходит эксперимент на детях?
Каким, по мнению областных властей, должен быть современный человек?


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, дети, народ, образование, Россия, сёмин, Спицын, школа
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