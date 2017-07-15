ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. 1 серия

Первая серия фильма «Последний звонок» посвящена ситуации, которая сложилась в стратегическом регионе России – Архангельской области (здесь собирают атомные подлодки и запускают ракеты в космос)

Почему в одной из удалённых школ ученикам перестали ставить привычные «пятёрки» и «четвёрки»?

Что об этом думают учителя и родители?

Под чьим прикрытием проходит эксперимент на детях?

Каким, по мнению областных властей, должен быть современный человек?

Источник: ss69100.livejournal.com