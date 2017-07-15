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Послание из космоса. Тайна цыганской магии. Царство магов и сверхлюдей

15:54. 15 июля 2017 Просмотров - 232 Нет комментариев Опубликовал:

Астрономы получили послание из космоса. Какое оно и почему учёные уверены, что его послал иной разум. О чём рассказывали людям инопланетяне. Когда человечество встретится с пришельцами. Страшная тайна цыганской магии. Почему порча, которую наводят гадалки считается самой опасной. Почему так трудно уберечься от цыганского сглаза. Ангелы существуют. Учёные доказали природу происхождения небесных хранителей человека. Кто они такие, откуда пришли и почему помогают нам. Сенсационное заявление исследователей. Древние египтяне пытались воссоздать барокамеру, чтобы вылечить Тутанхамона. Почему эксперимент провалился. Царство магов и сверхлюдей. Что легендарную Шамбалу связывает с Россией и где учёным удалось отыскать тайные врата в загадочную страну.

Метки: древний Египет, магия, сверхлюди
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