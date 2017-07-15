От кармических последствий крещения Руси невозможно убежать

Русский мiр: метаисторические хроники

Присутствие американских спецслужб в СБУ, визиты Маккейна и других официальных лиц Вашингтона в Киев для подогрева майдано-мании и ответные визиты украинских нацгвардейцев в Вашингтон, спецоперация по обвинению России в крушении малазийского Боинга, введение санкций, позорная для Европы история с «Мистралями» — очень неумные для США и их сателлитов поступки. В сочетании с вандализмом на русском кладбище в Австралии, беспрецедентными акциями по надругательству над русской православной церковью, над русскоязычным населением в самых разных странах мира были созданы все необходимые условия для очередной нравственной победы Русского мiра над силами Тьмы.



Прагматичные американцы боятся этих законов. Они боятся расплаты за геноцид краснокожего населения, за оккупацию земель, которые не принадлежали бледнолицему человеку. Они боятся осознать, что чудовищные их деяния на пути к «мировому господству» уже обернулись против них.

Если бы американцы знали историю Полтавской битвы, они бы ни за что не сунулись в Украину. Ведь Россия тогда не могла одолеть непобедимого Карла XII на северных территориях, поэтому мы воспользовались другим способом — заманили его армию в земли Малороссии, такие вот дела.



Пентагон и ЦРУ со всеми их военными хитростями, технологиями, провокациями, террористическими ячейками Аль-Каеды, купленными повсюду правозащитными организациями, активистами и политиками всегда воевали на чужой земле, поэтому их звездно-полосатые генералы не умеют мыслить, а главное — чувствовать как мы.

Один только Крым чего стоит! Никто даже предположить не мог, что референдум в Крыму нанесет по стратегии США столь мощный, сокрушительный удар.



Психика тинэйджера очень неуравновешенна и ранима, вот и Вашингтон отреагировал на правомерное и своевременное решение крымчан о воссоединении с Россией именно как тинэйджер — глумливо, эпатажно и тупо.



Тупо — потому что подросток не умеет иначе. В детстве он привык к повышенному вниманию, привык, что к его капризам прислушиваются, покупая ему дорогих кукол и солдатиков.



Ведь это так здорово! Берешь в руку одного солдатика и направляешь его на другого солдатика — солдатики стреляют, убивают друг друга, а ты получаешь удовольствие. Потому что солдатики в твоих руках не могут убить тебя, не могут разрушить твой белокаменный дом по ту сторону Атлантики, не могут соревноваться с тобой в сообразительности и смекалке.



Но в жизни все не так. В настоящей жизни случается и проиграть.

Подросток не умеет признавать поражение, он всегда пытается компенсировать утрату ощущения собственной значимости совершением еще более грубых ошибок. Часто это приводит его к гибели. В настоящей жизни можно безумно влюбиться и не встретить взаимности, можно ради бахвальства развязать уличную драку и случайно в суматохе получить ножом в спину.



Можно наглотаться таблеток, чтобы всех перепугать, и тихо скончаться, так ничего в своей жизни и не добившись. Чтобы поумнеть, надо научиться выживать в самых разных ситуациях. То же самое можно сказать о жизни народов.

На самом деле очень немногие этносы достигают зрелого возраста. Еще меньше тех, которые обретают метаисторическую оболочку, уже не зависящую от бренного тела нации.



Эти метаисторические народы могут порождать разные культуры. Они помогают совершенствоваться, выживать другим этносам, ничего не требуя взамен. Ибо само выживание других этносов и культур является для них высшей ценностью.



Так что, можно сказать, цели народов, давно живущих метаисторической жизнью, не совпадают с примитивными целями тинэйджерских наций, которые устраивают завоевательные походы, осуществляют безудержную экспансию, стремясь искоренить чуждые языки, обычаи, взгляды.



Одно из основных отличий Русского мiра от американской технократической системы в том и состоит, что через тысячу лет войн, революций, эпидемий, экономических кризисов, техногенных катастроф, устраиваемых «американской нацией», никто не захочет быть представителем такой «избранной нации», а загадочность Русского Духа будет вселять надежду и волю к жизни, вдохновлять людей на подвиг даже в самые отдаленные времена, даже у самых отдаленных культур.

Молодым напористым нациям недоступны способы достижения целей, которыми пользуются древние народы, в исторической памяти которых отражены выходы из самых немыслимых и невероятных обстоятельств.



Американцы до сих пор не догадываются, почему мы считаем украинцев и русских одним и тем же народом. В то же время, когда нам говорят, что украинцы и русские — это два совершенно разных народа, мы с этим тоже охотно и полностью соглашаемся.



Сознание молодой американской нации слишком плоское, чтобы понять, как такое возможно, хотя верхушка западной цивилизации (англосаксы) тоже представляет собой единую общность, условно разделенную на различные нации.



Тем не менее, англосаксы убеждены в том, что мы поступаем так же, как привыкли поступать они, то есть лжем — либо в первом, либо во втором случае, хотя в действительности это чистая правда: украинцы и русские — это два разных народа и, в то же самое время, это единый народ.

Ведь оттого, что у человека две десницы с различным предназначением — две ладони с различными линиями судьбы, с различными узорами на пальцах, еще не следует, что эти две совершенно разные десницы не могут быть единым организмом.



На метаисторическом уровне Мазепа, заманивший Карла XII в Полтаву, сам того не подозревая, действовал в наших интересах. На этот раз произойдет то же самое, но на месте молодого шведского короля будут Соединенные Штаты.



Мы прекрасно знали сущность Мазепы тогда, и мы прекрасно знаем сущность тех, кто спустя несколько веков совершил в Киеве вооруженный захват власти. Кто они для нас — «национальные герои»? Конечно же, нет. Они заурядные предатели, неспособные нести груз ответственности даже за судьбу собственного народа, не говоря уже о влиянии на судьбы других культур.



Мы знаем, как обратить их ненависть к нам против кукловодов, решивших поиграть на земле Новороссии в солдатиков.

Для американцев мировое Зло и борьба с ним — это такой миф, засевший в глубинах человеческого сознания. Они знают о существовании этого архетипа. Иногда они даже гениально интерпретируют этот миф, создавая фантастические кинофильмы.



Внутренне они очень хотели бы реализовать этот миф в реальности, они очень хотели бы спасти весь мир, целую вселенную. Они постоянно ищут образ подходящего врага — и не находят его на земле, хотя у некоторых американских философов все же хватает смелости заглянуть в зеркало.



Но чаще всего главного врага человеческого рода они представляют в виде высокоразвитой инопланетной цивилизации, которую американцы как «избранная нация» доблестно уничтожают.



На удовлетворение скрытой потребности американцев к уничтожению других цивилизаций работает гигантская индустрия грез.



Между тем многим из нас и в голову не приходит, что на земле есть метаисторические сущности, которые тысячелетиями ведут вполне реальную борьбу с мировым Злом, спасая от гибели цивилизации — то Западную, то Восточную.

В жизни отдельного человека воздействие метаисторической сущности проявляется довольно слабо, оно подобно воздействию гравитационного поля вокруг тела с незначительной массой. Оно порой проявляется в решениях выдающихся государственных деятелей, полководцев, людей искусства, которые становятся центрами сосредоточения мысли значительных народных масс, хотя даже в судьбоносные моменты метаисторические сущности не всегда бывают заметны.



Нам часто говорят про исключительную роль личности в истории, но почти никогда не говорят о движущих силах, которыми руководствуется эта личность. Нам часто говорят казарменные слова о чувстве патриотизма, но что стоит за этим чувством, откуда и как оно возникает — этого, по сути, никто толком не знает — как никто, по сути, не знает исчерпывающе полного определения единого поля.



Лишь в древних языках, в духовной сфере живет память об этом — она сохраняется в смысловых значениях слов.

Ведь народы и есть то, что нарождается от метаисторических сущностей, это лишь видимая часть коллективного сознания, существующего во времени и пространстве как сложный ментальный организм.



На уровне этого подлинно народного сознания как раз и можно отчетливо заметить реальное осуществление тех мифических событий, о которых американцы, подобно любой другой молодой нации, могут только мечтать.

Одной из самых лучших попыток американцев перенять методы управления, свойственные древним культурам, является голливудский блокбастер «Грань будущего», в главных ролях — Том Круз и Эмили Блант.



По сюжету на планету Земля вторгается враждебная форма жизни (для убедительности в начале фильма даже демонстрируются кадры падения метеорита под Челябинском). Нервная система космической формы жизни обладает удивительной способностью «перезагружать» отрезки времени для исправления судьбы, то есть для исправления кармических последствий.



В кровь одного влюбленного солдата случайно попадает субстанция «презагрузки времени», что позволяет ему переживать один и тот же день, умирать и воскресать снова и снова, что весьма напоминает апокалипсический сюжет: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них» (Откр. 9, 6).



Благодаря этой способности перезагружать один и тот же день, он находит логово космического зверя и уничтожает его, причем логовом оказывается Лувр, а именно подземное помещение в центре Парижа под пирамидой, сложенной из 666 стеклянных пластин.

Суть в том, что невозможно победить соперника, обладающего способностью переиграть множество раз одну и ту же битву, перебрав все возможные варианты развития событий и принятия решений. За один день можно выиграть войну, спасти множество человеческих жизней, сделать какое угодно открытие или сказочно разбогатеть, осуществить любую мечту, если только пережить, подробнейшим образом продумать все варианты своих действий в течение всего одного дня.



Что же это? Просто фантастические бредни? Вовсе нет. В ведической культуре временному промежутку Кальпа соответствует как раз всего один день Брахмы, который длится более четырех миллиардов земных лет, что для сравнения равно возрасту самой планеты Земля. За этот промежуток времени происходит рождение всех богов и мифических существ, разыгрываются все возможные архетипические комбинации Сознания.



Древние народы, точнее, их сознание участвует в этом вселенском действе в качестве метаисторических сущностей. Выходит, что эти сущности, действительно, раз за разом переживают как бы вариации одного и того же вселенского сражения демонического с божественным, дайтьев и адитьев.

В метаисторическом плане все битвы, в которых принимали участие наши предки, включая битву на поле Курукшетра, когда и началась ныне текущая эпоха Кали (кали-юга), являются временным фракталом, повторением одного и того же сюжета, вложенного в другой, еще более величественный и разнообразный архетипический узор Вселенной.



В самом деле, вся история Русского мiра — это непрерывная война, будь то Хазарский каганат, Золотая орда, Тевтонский орден, Империя Наполеона, Третий Рейх Адольфа Гитлера или тоталитарный режим Соединенных Штатов Америки («Novus ordo seclorum»).



Несмотря на внешние различия в технологиях ведения войны, для нас ее характер ничуть не изменился: со времен битвы на Курукшетре мы отстаиваем принципы духовности, любви и сострадания.



В случае, если США одержат верх над Русским мiром, планета Земля захлебнется в крови, принципы духовности будут окончательно разрушены, а древние духовные культуры — уничтожены общностями, возникшими в эпоху Зла и лицемерия.

Соединенные Штаты Америки, несомненно, представляют собой именно такую лицемерную общность. В отдаленном будущем этой общности предстоит пережить сложные преобразования в поисках выхода из той кармической ситуации, в которую они завели большую часть человечества и, прежде всего, самих себя. Пока этого не произошло, они являются главным оплотом распущенности, лжи и соблазнов материального мира — всего того, что помогает выстраивать на земле настоящее царство Тьмы и Хаоса.



Обезличенные индивиды, лишенные духовности, до сих пор этого не замечают и не могут поверить в то, что кровавые революции, смерть и разруха — это и есть геополитические задачи США в Евразии, их роль в нашей тысячелетней войне. Им кажется, что теперь они обладают самым мощным информационным оружием, которое позволяет искажать и менять саму историю, управлять временем.



Но эта их способность весьма ограниченна, им уже не доверяют даже ближайшие их союзники. К тому же США в силу своей молодости и некомпетентности ничего не знают о последствиях изменения истории, о последствиях своего заигрывания со свастикой на протяжении XX и XXI веков.

На первый взгляд, это кажется парадоксом — что свастика, этот древний славяно-арийский символ, то есть наш собственный символ (!), столь упорно всплывает в истории Русского мiра и применяется против нас теми, кто страстно желает нашего полного истребления, нашей погибели.



В начале XX века это были тайные общества и созданная под патронажем США субкультура «истинных арийцев» нацистской Германии, в начале XXI века это группы неонацистов Прибалтики, Польши, Украины.



Забавно наблюдать, как все эти сравнительно молодые нации, примеряя древний символ свастики, вдруг начинают считать себя древнейшими цивилизациями, которым должны поклоняться все «неполноценные» народы, а в особенности русские — самый «неполноценный» народ, как внушают им англосаксы, прекрасно знающие генетику и то, что русский народ наравне с индусами образует древнейшую индоевропейскую ветвь.



Разве это не странно, что ни одна нация, получившая «патент» на ношение свастики от США, не достигла вершин духовного просветления, не стала духовным учителем мира?



Напротив, тинэйджерские нации, прикрываясь свастикой, склонны совершать самые чудовищные преступления, недопустимые для любой высокоразвитой культуры. Так почему же это происходит? Очень важно понять это. Иначе мы так и будем воевать со свастикой снова и снова, а США будут ее «перезагружать» в различных исторических вариациях для борьбы с нами.

Давным-давно, тысячелетия тому назад, существовало ментальное поле индоевропейской цивилизации. Племенные группы славяно-ариев были рассеяны по всей Европе: этруски в древней Русении (Тоскана), пеласги доисторической Греции, полабы на берегах реки Эльбы (Лабы), западные славяне-порусы (ныне Пруссия или Борусия), венеды (область Венето в Италии с живописным городом Венеция на островах, где долгое время существовала славянская община).



На карте Европы есть множество местечек с названиями древнеславянского происхождения, непонятными для старожил.



Все древние индоевропейские племена до великого переселения народов и христианизации являлись носителями ведической культуры, почитая под разными именами тех же самых богов, которым посвящены мандалы Ригведы.



Ведическая культура имела свои особые преимущества и недостатки, она позволяла воспроизводить образ жизни, благодаря которому выживали самые многочисленные и разные племена.



В то же время, она не позволяла накапливать материальные блага, создавать монархические государства — процесс уже давно происходивший в Египте, на Ближнем Востоке.

Постепенно память об общих ведических корнях ослабевала, разобщенность племен возрастала. В конце концов, произошел переход от ведической культуры к культуре христианской.



Вопреки расхожей теории о том, что для индоевропейских народов, и славяно-ариев в частности, это был безболезненный переход от дикого состояния к цивилизации, распространение учения Христа зачастую сопровождалась немыслимыми зверствами, геноцидом целых народов, огромным горем и утратой практически всех памятников ведической культуры.



Отчего теперь иной раз утверждают, что у славян до их христианизации вообще не было никакой письменности, никаких технологий, высокохудожественных промыслов, никаких городов, и вообще непонятно, откуда они — то есть мы — взялись.



Не избег этой участи и древний Киев-град, хотя христианизация Руси происходила не так кроваво, как католизация Польши, Богемии или Прибалтики. Ведь мы сами сжигали и выбрасывали в Днепр языческих богов, уничтожали свою метаисторическую память для того, чтобы появилось Русское государство и Русская церковь. Иначе нас ожидало то же самое, что произошло с пеласгами, этрусками, полабами и порусами.



Современные археологи находили бы берестяные грамоты, памятники архитектуры и письменности, гадая при этом какому народу они могли принадлежать. Под внешним давлением мы бы утратили идентичность, стали бы говорить на языке наших захватчиков, поклоняться их богу.



И то помешательство, которое мы наблюдаем сегодня в Киеве, непосредственно связано с теми давними событиями. От кармических последствий крещения Руси невозможно убежать, они всегда настигают народы, даже спустя тысячи лет. Их можно только осознать и, таким образом, ограничить их разрушительное воздействие.

Неожиданно всплывшая на Украине свастика обоюдно с тризубом, неонацизмом и неоязычеством — это не столько идеологическая обработка США, сколько метаисторическая месть наших собственных древних богов.



За украинским патриотизмом скрываются лики оскорбленных языческих богов, благодаря которым славяно-арии выживали тысячи лет, но которых были вынуждены оставить. Без этих богов, без этих наслоений в украинском диалекте и сознании никому бы не удалось пробудить тысячи лет дремавшего украинского Дракона и направить его против Русского мiра.



Разумеется, американцы приписали «успех» украинской операции своим спецслужбам, однако они не учли решающего фактора: украинский Дракон — вовсе не их детище, он служит вовсе не им, а нам. Ошибка англосакской элиты в том, что они возомнили себя «хозяевами» украинского Дракона, хотя его подлинными хозяевами являются наши древние боги, а они вовсе не хотят уничтожения Руси.



Наоборот, они хотят ее укрепления и, в конечном счете, так все и произойдет. Потому что ни масонам, ни молодым нациям недоступны кармические пути, находящиеся в нашем сознании, в нашей живой душе.

Мы не собираемся задабривать древнего Дракона, которого пробудили американцы, хотя в учебниках по истории не мешало бы более уважительно относиться к ведической культуре и к нашим древним корням.



США и Европа в полной мере должны испытать на себе его разрушительное воздействие. Судя по всему, Евросоюз и НАТО еще долго будут соображать, как с ним справиться. Мы не должны им мешать в этом важном для них метаисторическом процессе.



Нас не желают видеть в Киеве — это превосходно! На русском языке запрещают думать, высказывать мысли; наши информационные каналы запрещают во всем мире; русских, как всегда, планируют поставить на колени и уничтожить в течение ближайших десяти-двадцати лет.

Что ж, посмотрим…