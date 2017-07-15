Очередной плевок российской системы. Впрочем, всё как всегда

Вот времена-то настали… Ни партии, ни чести, ни совести. Ни денег, но вы там держитесь. Главное, чтобы не было как на Украине, и Отвальный отвалил от несовершеннолетних.

Ну, мы держимся, да. Рыкаем в сторону Навального и внешних врагов, спокойно воспринимаем наши повышения цен в зависимости от курса доллара и цен на нефть. Зависимости, правда, никакой, вверх пойдут мировые цены или вниз, без разницы. Наши только вверх.

Однако градус народного патриотизма надо чем-то повышать. Крым как бы уже не тема, Донбасс тоже. Дальше что? Грядущее позорище, по странной случайности именуемое чемпионатом мира по футболу? Как-то не очень.

Все эти крики и добродушное ржание в сторону Украины понемногу надоедают. Тем более, что украинцы, с которыми я лично общаюсь, как-то не собираются вымирать. Что, с одной стороны, радует, ибо люди хорошие, с другой стороны, напрягает.

Сколько раз мы уже торжественно хоронили Украину, а она все никак. Вот вроде бы дно, ан нет. Снова стучат снизу, и вот он, очередной виток. Ну да и бог с ними, разберутся сами.

А в нашей действительности как? А как на Украине. Только в наших масштабах все выглядит поспокойнее, а так разницы особой нет, если снизу вверх смотреть.

Верю гаранту, сказавшему на ежегодном вещании, что у нас самый низкий в Европе подоходный налог и коммунальные платежи. Честное слово, верю. Но как бы и доход у нас тоже самый низкий. Да, если не брать в расчет Украину, Беларусь и Молдову, то так. Про качество помолчим. Тут крыть нечем, кроме выражений, запрещенных Роскомнадзором.

Ладно, денег нет, но мы вроде как держимся. Но дальше что? Где дальше брать задор и повод, чтобы держаться? И, что в преддверии 2018 года, поддерживать власть? Нет, понятно, что на выборах победит тот, кто победит.

Но жить-то хочется в стране, которая великая и могучая, а не нечто, плоховато понимаемое. Заповедник какой-то для избранных. Избрали, избрался, вскарабкался — и жизнь удалась.

Ну вот как не позавидовать господину Полонскому сотоварищи? Украли 2,42 миллиарда рублей, обманули кучу дольщиков, и что? А ничего. Пшик. Очередной, замечу. Пять лет, и «за давностью сроков» — освобождение в зале суда. Аплодисменты всем, включая справедливого судью Найденова и следователей по делу.

Стоило огород городить? Экстрадиции требовать, экстрадировать?

И почему снова так? Почему вдруг следствие переквалифицировало особо крупное мошенничество в мошенничество в сфере предпринимательской деятельности? И судья так роскошно подмахнул приговор?