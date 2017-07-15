Новости Украины и Новороссии 15 июля 2017
- 08:40 «Нормандская четверка» обсудит Донбасс через неделю.
- 07:00 В Киеве сказали правду: против них сражаются русские.
- 05:30 Программа по воссоединению народа Донбасса помогает жителям оккупированных Украиной районов.
- 01:25 Порошенко обещает ВСУ «новейшую» военную технику.
- 00:09 Путин поделился планами упростить получение гражданства России для украинцев.
- Вчера 23:24 Я на Авдеевских фронтах ранен….
- Вчера 23:16 США могут выделить Украине более $400 млн на оборону.
- Вчера 22:53 «Отберут название, вместе с храмами»: УПЦ обеспокоена новым законопроектом Рады.
- Вчера 22:27 Через несколько недель на Украине будет сформирован новый Верховный суд – Порошенко.
«Нормандская четверка» обсудит Донбасс через неделю
Телефонный разговор президентов Украины, Франции, Германии и России может состояться через неделю.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«С точки зрения графика, скорее всего, это будет после следующей недели. Поскольку на следующей неделе это просто сложно организовать с логистической точки зрения», – заявил он.
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В Киеве сказали правду: против них сражаются русские
Украинские СМИ опубликовали текст законопроекта о «реинтеграции Донбасса», который подготовлен Советом по национальной безопасности, возглавляемым Александром Турчиновым.
Ключевым положением документа является утверждение, что территории Донецкой и Луганской народных республик оккупированы Вооруженными силами Российской Федерации, совершающей в отношении Украины открытую военную агрессию.
Это, отметим, входит в противоречие не только с положениями минских договоренностей. Это идет вразрез также с недавним заявлением украинского же замминистра «по делам временно оккупированных территорий» о том, что юридических подтверждений присутствия войск России на территории Донбасса нет.
Что хотелось бы отметить.
То, что законопроект демонстративно игнорирует реальность, совершенно не должно нас удивлять.
Напомню, что основная специальность Турчинова — пастор одной из множества мелких тоталитарных протестантских сект.
И, как любой адепт тоталитарного учения, он полагает, что если реальность не соответствует его воззрениям, то тем хуже для реальности.
Кроме того, как и положено адепту тоталитарной секты, он полагает всякого, кто с ним не согласен, вообще не человеком, а существом, подлежащим: а) игнорированию, пока иначе не получается, и б) истреблению, как только удастся.
В этом смысле протестантские тоталитаристы, кстати, ничуть не отличаются от секты, созданной еще в XVIII веке неким Ибн Ваххабом, чьи действия мы наблюдаем уже несколько лет с неизменным отвращением в разных странах Ближнего Востока.
И если смотреть на Турчинова именно как на главу небольшой террористической банды, то совершенно не придется удивляться тому, что от него исходят тексты, содержащие ненависть не только к людям, но и к самой реальности.
Относительно данного законотворчества стоит отметить еще одну деталь. Попытка законом закрепить то, чего нет в действительности, не нова.
Помнится, лет 150 назад в одном из американских штатов также был принят закон об измерении земельных участков, исходивший из того, что число пи равно трем. И ничего: несколько лет им пользовались, пока наконец те, чьи интересы при взаиморасчетах за земельные участки этот закон ущемлял, не взбунтовались. Тогда приняли более реалистичный закон (надо сказать, что в денежных вопросах американцы стараются не слишком путаться).
В случае же законопроекта СНБО мы видим попытку точно так же официально зацементировать идею, что все, не соответствующее интересам террористов, представляет собой агрессию.
…Но в одном они, пожалуй, правы: действительно, в Донбассе против них действуют русские. Хотя и не Российская Федерация, представляющая собой лишь одну из частей «Большой России».
Там действует русское большинство граждан Украины, ибо, как я уже неоднократно отмечал, украинцы — это вполне очевидная и неотъемлемая часть русского народа в целом. И, собственно, неприятие Донбассом государственного переворота, совершенного в Киеве в феврале 2014 года, — это, помимо прочего, было еще и неприятие русскими попыток превратить их в антирусских.
Так что в этом смысле я согласен с Турчиновым: действительно, в Донбассе террористам, в том числе ему, противостоят именно русские. Тут не поспоришь.
Что еще стоит отметить. Озвученный законопроект направлен не только на Донбасс и его жителей. Это еще и явная попытка узаконить террор против всего русского большинства граждан Украины, хотя формально она вроде бы касается только, как принято говорить в Киеве, «отдельных регионов Донецкой и Луганской областей».
Фактически же — понятно, что формулировки этого законопроекта распространяются и на любых других жителей Украины, считающих, что правда на стороне русского большинства, а не на стороне антирусского «подавляющего меньшинства».
Каковы перспективы этого закона? Сейчас говорят о том, что он озвучен исключительно «в целях торга», для демонстрации всему миру, что в киевской власти есть еще бо́ льшие «ястребы», чем Порошенко, и принят никогда не будет.
Я же не исключаю, что он действительно будет принят. Поскольку в нынешнем Верховном совете Украины большинство составляют люди, уже успевшие поучаствовать в терроре против Донбасса, и они, естественно, заинтересованы в том, чтобы их дальнейшие преступные действия были узаконены.
Но могу напомнить, что, скажем, в 1935 году в Нюрнберге была подписана большая серия законов о «защите расовой чистоты немецкого народа» от смешивания с проживающими в Германии национальными меньшинствами, в первую очередь евреями.
И законы эти были приняты в полном соответствии с действовавшей тогда в Германии процедурой.
Так вот, это совершенно не помешало впоследствии признать эти законы преступными и судить тех, кто эти законы принимал, и тех, кто обеспечивал их соблюдение. Правда, для этого пришлось сначала разгромить Германию вооруженным путем.
Но, думаю, что обеспечить аналогичные условия для Украины значительно проще. Хотя бы потому, что германские террористы нашли формулировки и оправдания своим действиям, поддержанные в тот момент явным большинством немецкого народа. А террористам киевским поддержки явного большинства добиться гораздо труднее.
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Программа по воссоединению народа Донбасса помогает жителям оккупированных Украиной районов
В Луганской Народной Республике продолжается реализация Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.
Главная её цель – помощь и поддержка мирного населения, проживающего в подконтрольных Украине районах Донбасса. Программа подразумевает развитие и укрепление культурных, гуманитарных и профессиональных связей, а также оказание социальных и административных услуг.
В рамках гумпрограммы Республика оказывает бесплатные медицинские и образовательные услуги, проводит совместные спортивные и культурные мероприятия. Кроме того, в ЛНР предоставляется адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Так, врачи-акушеры республиканских больниц принимают роды у жительниц подконтрольных Украине районов Луганщины, а пациенты с онкологическими заболеваниями получают в Республике квалифицированную медицинскую помощь.
Жители с подконтрольных Украине территорий Донбасса активно принимают участие в конкурсах и фестивалях, проводимых в Республике. Большой популярностью пользуются театрально-концертные мероприятия и молодежные акции.
В учебных заведениях Республики получают образование, в том числе и дистанционно, студенты, проживающие в подконтрольных Украине районах Луганщины.
Ежедневно на горячую линию гумпрограммы поступает множество звонков, и все нуждающиеся получают необходимую консультацию.
Подробную информацию о Гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса можно получить:
1) на официальном сайте www.gum-lnr.su,
2) в социальных сетях: www.vk.com/gumlnr, www.facebook.com/groups/gumlnr
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Дмитрий Дзыговбродский, публицист
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Порошенко обещает ВСУ «новейшую» военную технику
До конца текущего года в ВСУ будут поставлены 72 единицы модернизированных танков Т-72.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на брифинге во Львове.
«По моему поручению 72 модернизованных танка Т-72 в этом году вашими усилиями должны поступить в Вооружённые силы. Мы закупаем новейшие, изготовленные во Львове, машины, мы увидели возможности новой пожарной машины на базе Т-72», — сказал он, выступая на Львовском бронетанковом заводе.
Также Порошенко добавил, что более 300 млн грн уже выделено на закупку танков «Оплот» для украинской армии.
«Первые несколько батальонов должны быть оснащены самыми современными, новейшими танками „Оплот“. У нас сейчас есть для этого все возможности», — сказал он.
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Путин поделился планами упростить получение гражданства России для украинцев
Президент России Владимир Путин заявил о планах по облегчению приема в гражданство РФ выходцев с Украины: у них не будут больше требовать справку о выходе из гражданства Украины.
«Мы внесем в ближайшее время изменения в действующее законодательство и не будем требовать от них (выходцев с Украины) бумаг, подтверждающих их выход из гражданства (Украины)», — заявил он на встрече с губернатором Белгородской области Евгением Савченко.
Путин добавил, что по новым правилам достаточно будет предоставить только подтверждение того, что человек обратился к властям Украины, чтобы выйти из гражданства этой страны.
Путин отметил, что этой проблеме было посвящено одно из обращений, поступивших к нему во время «Прямой линии». Автор обращения жаловался, что для получения гражданства России ему нужно получить справку о выходе из украинского гражданства, а такого документа в Киеве ему не дают.
Путин также отметил, что жители Белгородской области жаловались ему на проблемы в сфере медицины и лекарственного обеспечения, в частности обеспечения инсулином. Глава государства поручил Савченко детально изучить этот вопрос и принять меры для решения проблемы.
Губернатор доложил президенту, что все вопросы от жителей Белгородской области, поступившие на «Прямую линию», уже анализируются региональными властями и находятся под их контролем.
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Я на Авдеевских фронтах ранен…
Депутат Верховной Рады Украины Дейдей, с которого так и не смогли снять неприкосновенность за вопиющие факты коррупции, срочно выехал в Авдеевку, получип там легкое осколочное ранение в ногу и отправился отдыхать в госпиталь в Днепропетровске. Теперь то пусть попробуют привлечь его за "внезапно подаренные миллионы" – он геройски и очень своевременно отправился за осколком от "проклятых сепаров" и нашел его, хотя как представляется, есть далеко не нулевая вероятность, что все это инсценировка, с целью снизить накал общественного внимания к миллионам Дейдея.
PS. Плюс еще новости АТО – участник АТО изнасиловал жену пультом от телевизора http://vchaspik.ua/ukraina/427961-uchast
Если что, ему тоже надо срочно в Авдеевку, а вдруг прокатит.
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США могут выделить Украине более $400 млн на оборону
США могут выделить Украине в следующем году $410 млн на сектор обороны.
Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в США.
«Несмотря на существенное сокращение общего бюджета государственного департамента, смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства США и причастных агентств сохранена на уровне 2017 года — в объёме не менее $410,465 млн», — говорится в сообщении.
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«Отберут название, вместе с храмами»: УПЦ обеспокоена новым законопроектом Рады
Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ) бьет тревогу из-за нового законопроекта Верховной рады Украины, по которому Церковь будет вынуждена поменять название.
Комитет украинского парламента по вопросам культуры и духовности одобрил законопроект № 5309 «О внесении изменений в закон Украины “О свободе совести и религиозных организациях”».
По нему в законодательство вносятся изменения «относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины, в государстве, которое, согласно Закону Украины, признано осуществляющим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины».
«Этим законопроектом предлагается лишить Украинскую православную церковь ее собственного наименования! Как оказывается, верующих УПЦ хотят лишить возможности не только молиться в своих храмах, но и забрать название Церкви!» — прокомментировал законопроект в своем Facebook глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.
Он предположил, что принятие документа будет выгодно, прежде всего, непризнанному мировым православием «Киевскому патриархату» (УПЦ КП).
«Наверное, Денисенко Михаил Антонович (глава УПЦ КП — ред.) думает, что наименование даст ему признание других церквей и каноничность», — допустил протоиерей.
В мае Верховная рада намеревалась рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной «страной-агрессором», смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как на Украине, так и за ее пределами. Однако голосование по документам не состоялось.
В день рассмотрения законопроектов, 18 мая, у стен Рады верующие УПЦ МП совершили молебен «О вразумлении депутатов». В богослужении участвовали свыше 10 тысяч человек.
На Украине действует каноническая Украинская православная церковь (самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата), а также непризнанные мировым православием Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. При этом УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014–2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Через несколько недель на Украине будет сформирован новый Верховный суд – Порошенко
Петр Порошенко заявил, что через несколько недель будет сформирован новый Верховный суд. Об этом он сказал в ходе открытия в Тернополе лабораторного комплекса «Тернопольской университетской больницы».
«За несколько недель будет сформирован новый Верховный суд, который должен быть лишен коррупции», — отметил глава государства.
Напомним, председатель нынешнего Верховного суда Ярослав Романюк прошел в финал конкурса на должность главы Верховного суда. Сообщалось, что за такое решение проголосовали 11 членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС), при минимально необходимых 11, против — 3.
Таким образом, глава старого Верховного суда возглавляет общий рейтинг кандидатов, после чего станет известно, будет ли он судьей нового учреждения.
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