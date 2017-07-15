Новое авто президента: сделано у нас, но из чужих деталей и идей…

Истинной гордостью наших ура-патриотов, твердящих как заклинание "Россия – это Путин!" – безусловно, служит сайт "Сделано у нас" (https://sdelanounas.ru/). Ужасно патриотический ресурс, где можно прочитать, что на 27-м году российского капитализма мы построили овощехранилище, очередную сельскую школу или запустили линию по фасовке кофе. Вот он – созидательный образ российского капитализма! Ликуйте, граждане!

А если от таких новостей не выпрыгиваете из порток от гордости, вы – пятая колонна!

Бесспорно, что и сельская школа, и овощехранилище – вещи нужные. Но испытывать патриотический экстаз от их строительства нынче так же нелепо, как в возрасте 35 лет радоваться, что вы с первого раза можете завязать шнурки или попадаете стаканом с пивом прямо себе в рот, а не, допустим, в лоб или в глаз.

Гордиться нынче принято совсем другим – новыми технологиями, новыми образцами конкурентоспособной продукции, научными и промышленными достижениями.

Но и если всего этого нет – тоже не трагедия. Главное, чтобы в ходу было в основном свое, которое не отнимет никакой злодей! Чтобы злодей не мог нас шантажировать угрозой прекратить поставки семян картошки или строительных гвоздей.

Не важно, что советские часы "Ракета" были проще японских или швейцарских. Не страшно, что московские портные шили не так гладко, как их французские или английские коллеги. Плевать, что лимузины ЗИЛ по качеству уступали Мерседесу или БМВ!

Зато и эти часы, и костюмы, и лимузины были на 100% своими! Придуманными в СССР, собранными в СССР, пошитыми из советских материалов по советским лекалам и технологиям! И Генеральных секретарей ЦК КПСС, которые де были кровожадными тиранами и любителями роскоши, эти часы, костюмы и автомобили вполне устраивали.

Мог Брежнев заказать себе в Германии лимузин с хрен знает какой начинкой? Да запросто! Как и часы за 50 000 евро (фунтов, марок, франков). А костюмчик от Кардена мог носить? Никто бы и ни пикнул! Диктатура же! Расстреливали всех подряд, некоторых – даже по два раза в день.

Но, видимо, тупые от рождения руководители СССР не могли понять, что Мерседес лучше ЗИЛа, а Братья Брукс шьют костюмы лучше, чем дядя Коля где-нибудь на Арбате или в Охотном ряду.

И потому носили своё, ездили на своём и время сверяли по своим часам! И остальной мир совсем при этом не хихикал! Наоборот, вежливо и со страхом прислушивался к нам.

Сегодня же Германия, США, Великобритания и прочий "Запад калибром поменьше" насмехаются над Россией, лидеры которой разъезжает на бронированных Мерседесах, носят швейцарские часы и итальянские костюмы. Возмущаются западными санкциями – и гордятся новой ниткой газопровода, идущего на Запад. Туда же, куда идут и авиационный титан, и ракетные двигатели…

Однако что-то вроде бы случилось: власть наконец озаботилась проблемой отечественного продукта – хотя бы даже в самой узкой нише, на уровне первых лиц. И начать решили с главного – собственного представительского лимузина. Не больше не меньше! Дескать утрём нос Западу!

"Путин начинает производить лимузины в России", – так озаглавлена статья некоей Анны Зафесовой на сайте Иносми.ру. Настоящий гимн российскому продукту, и вот некоторые выдержки оттуда:

"После многолетнего использования автомобилей компании Mercedes в России будет произведен свой лимузин, и Владимир Путин уже его протестировал: "Он не ездил на автомобиле, а трогался на нем чуть-чуть", – уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Прототип еще не полностью готов. Первые фотографии представительского автомобиля, произведенного в рамках проекта "Кортеж", не так давно уже просочились в Интернет: внушительный автомобиль формой отдаленно напоминает продукцию Bentley, Rolls Royce и американские старые лимузины. При первом же взгляде на него становится понятно, что это автомобиль для важных персон".

Сам Путин тестировал? Больше никого не нашлось? А почему похож на Bentley, Rolls Royce и американские старые лимузины? Что, это – предел мечтаний? Другого дизайна у нас нет? Некому придумать? А куда все делись?

"Портал Motor1 опубликовал фотографии с тест-драйва "Кортежа" в Швеции… Работа над созданием машины окутана завесой тайны. Начнем с названия: по сообщениям российских СМИ, подан запрос на регистрацию марки Aurus (от латинского aurum, «золото», и rus – от Russia). Эмблемой автомобиля должна стать четырехконечная звезда, "символизирующая верно избранный путь". Одним словом, этот автомобиль символизирует Россию, которая идет своим путем".

А почему – в Швеции? Что, российский правительственный лимузин больше негде тестировать?

Особенно патриотично выглядит его эмблема – четырехконечная звезда. Ясно, что ни трёхконечная, ни шестиконечная тут не катят! Про пятиконечную и думать нельзя – ещё кто-то решит, что мы по СССР скучаем! А четырёхконечная, т.е. крест – в самый раз! Это верная дорога! Несём свой крест! И идём своим путём туда, где их много.

"В отличие от ЗИЛов советских лидеров, Аурус будет доступен для всех, пусть и будет производиться ограниченными партиями – как и полагается для машин подобного класса. На этой платформе будут производиться лимузины, фургоны и кроссоверы, которые будут конкурировать на рынке с продукцией компаний Mercedes, Audi и BMW…

Автомобиль будет весьма интернациональным: в проекте участвуют около 130 человек, из которых 50 – иностранцы. Первые испытания прошли в Швеции, а крэш-тесты – в Германии.

Среди многочисленных компаний, работающих над лимузином, дебют которого, вероятно, состоится на церемонии инаугурации нового президента в мае 2018 года, есть в том числе итальянская Brembo – лидер в области производства тормозных систем.

Среди других громких названий – Haldex и Harman, которые займутся мультимедийными системами. Разработкой акустики займется компания Daniel Hertz, многие компоненты для прототипа заказывались в Южной Корее.

Для серийного производства предусматривается четыре варианта двигатель, самым мощным из которых будет семилитровый V12 мощностью 850 лошадиных сил. Есть информация, что его создание поручат компании Porsche."

Но что означает эта "доступность для всех"? Для всех были доступны "Запорожцы" в СССР. А сегодня для всех не доступны ни Лексусы, ни Порши. Так для кого будет доступен этот лимузин? Или он должен быть дешевле Форда Фокус?

Но самое главное в другом: а что собственно в этом автомобиле отечественного? И какой дурак купит эту махину, слепленую из компонентов от разных иномарок? Кому она нужна? Что в ней оригинального кроме четырёхугольной звезды, символизирующей, что путь правильный и покупать просто необходимо?

А ничего отечественного в этом авто нет, потому что неоткуда взяться – коль даже газ добыть без помощи Эксон-Мобил мы не можем!

И случись так, что это создание международного автопрома всё же сойдёт с конвейера (кстати – непонятно, какого завода), покупать его никто не станет. Зачем нужно нечто, похожее на Бентли или Роллс-Ройс, если можно купить в оригинале и то, и другое?

Зато все истинные патриоты сразу запишут это нечто в соответствующую главу на сайте "сделаноунас". И будут долго дурить головы наивным обывателям рассказами о неслыханных успехах новой российской капиталистической промышленности.

Правда, забудут сказать, что легковые автомобили Волга, Москвич и ЗИЛ мы больше не производим – за ненадобностью. Ибо зачем этот отечественный хлам, если всё можно купить на Западе? Хоть целиком, хоть по частям!

Забудут сказать, и что попутно закрыты производства самолётов ТУ, ИЛ и ЯК. И всё проклятое советское наследие – трактора и экскаваторы, телевизоры, пылесосы и стиральные машины – сдано в утиль. Вместо этого имеем немцев, корейцев, китайцев и кого-то ещё. Вполне патриотично!

Какой там отечественный автомобиль – если даже молотки, отвертки и простые гвозди у нас китайские или европейские?! Если "Ленинградское объединение Электросила", флагман советского энергомаша, поставлявшее по всему миру свои турбины, не смогло изготовить их для Крымских энергосистем без кооперации с немецким Сименсом?

В общем одно сплошное "сделаноунас"! Триумф отечественной промышленности!

Но на самом деле не может быть у нас ничего, сделанного своими руками, пока люди давятся в очередях к святым мощам – не надеясь больше ни на что на свете. Пока нет даже приблизительной национальной идеи. Пока вместо убогого ура-патриотизма, наглых и жадных до кормушки мальчиков и девочек – не появится подлинная, выстраданная любовь к своей стране, к её истории и будущему.

Пока вместо ритуальных заклинаний "Россия – это Путин" не возникнет ясное понимание, что Россия – это мы!

А до тех пор будем читать про то, что титаническими усилиями властей, с привлечением инвестиций и с участием широкой международной кооперации мы сумели создать собственный прототип утюга. Который, если не будет новых санкций, возможно, пойдёт в серию.

Сразу после прокладки газопровода "Западно-восточный поток-4".

По материалам Douglas

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/108984/19480/-

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/108984/19480/-