Кто бьет по Сталину?

Каждый раз дискуссия вокруг фигуры и времени И.В. Сталина идет вокруг темы «репрессий». Тема болезненная и острая. Каждый раз во время обсуждения поистине фантастических цифр озвучиваемых либералами все время всплывает термин «сталинизм». А что такое сталинизм? Когда я задал этот вопрос ведущему ресурса Правда.ру он не смог ответить на этот вопроc.

Так что же такое сталинизм?

Хронометраж:

00:00:00 – Цель десталинизации – очернение России

00:06:10 – Об изучении работ Сталина и Ленина

00:11:00 – О Роли Сталина в достижениях народа

00:16:59 – Основные ошибки Сталина

00:18:17 – Что такое «сталинизм»?

00:24:44 – Путин отстаивает национальные интересы России

00:25:16 – Сталин создал Китай в его нынешнем виде

00:26:36 – Сталин исправлял свои ошибки

00:27:35 – Не надо стесняться Победителя

00:28:45 – Откуда берутся лучшие правители России

00:31:20 — Хочет ли Путин стать Сталиным

Источник: nstarikov.ru