Кто бьет по Сталину?
Каждый раз дискуссия вокруг фигуры и времени И.В. Сталина идет вокруг темы «репрессий». Тема болезненная и острая. Каждый раз во время обсуждения поистине фантастических цифр озвучиваемых либералами все время всплывает термин «сталинизм». А что такое сталинизм? Когда я задал этот вопрос ведущему ресурса Правда.ру он не смог ответить на этот вопроc.
Так что же такое сталинизм?
Хронометраж:
00:00:00 – Цель десталинизации – очернение России
00:06:10 – Об изучении работ Сталина и Ленина
00:11:00 – О Роли Сталина в достижениях народа
00:16:59 – Основные ошибки Сталина
00:18:17 – Что такое «сталинизм»?
00:24:44 – Путин отстаивает национальные интересы России
00:25:16 – Сталин создал Китай в его нынешнем виде
00:26:36 – Сталин исправлял свои ошибки
00:27:35 – Не надо стесняться Победителя
00:28:45 – Откуда берутся лучшие правители России
00:31:20 — Хочет ли Путин стать Сталиным
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Источник: nstarikov.ru