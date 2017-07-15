Герои среди нас — в Приморье водитель 15 минут нырял в холодное озеро, чтобы найти и откачать тонущего мальчика
Происшествие произошло в Уссурийске на небольшом озере, куда Евгений Васильков отправился отдохнуть с супругой и друзьями.
Об этом пишет КП.ру.
Они готовили шашлык. Отдыхающие услышали, как на противоположном берегу озера дети зовут на помощь. Евгений не стал долго думать и побежал к ним, чтобы выяснить: что произошло? Четверо подростков сбивчиво рассказали, что их товарищ утонул, а никто из них не умеет плавать и они не могут прийти ему на помощь.
Васильков попросил подростков вызвать «скорую» и ждать автомобиль у основной дороги, чтобы показать дорогу к месту происшествия. Сам же стал нырять, чтобы найти утонувшего ребенка. Евгений говорит, что ему понадобилось 15 минут, чтобы найти пострадавшего. Он сам оказал ему первую медицинскую помощь.
— Пока «скорая» ехала, я его откачал — делал искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Делал — пока парень не ожил. Он задышал, захрипел. Потом уже прибежали медицинские работники с чемоданами. Машина к берегу подъехать не могла, — рассказал «Комсомолке» Васильков.
Пострадавшего увезли в реанимацию. В течение дня состояние здоровья у паренька улучшилось, и его перевели в детскую больницу «Дубовая роща». Сейчас Егор чувствует себя намного лучше.
— Родители ребенка хотят со мной встретиться, но я настоял на том, что увидимся с Егором, когда его выпишут из больницы, — делится Евгений.
Спаситель оказался водителем-экспедитором из Уссурийска. А навыкам оказания первой медицинской помощи обучился, работая во владивостокской строительной компании, где эти навыки были обязательными.
Сергей Святенко
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Источник: rusvesna.su
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Оказался в нужном месте и в нужное время. Настоящий наш мужик, он исполнил свое высшее предназначение, спас жизнь человека. Таких Людей надо показывать по телевидению и писать о них в прессе!
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Молодец Евгений!!!
Удивительно, что 15 минут поиска, а потом еще и откачка – не помешали воскресить мальчишку! Реально был шанс воскресить растение, а душа уже была бы далеко. Наверное холодная вода помогла.