Происшествие произошло в Уссурийске на небольшом озере, куда Евгений Васильков отправился отдохнуть с супругой и друзьями.

Об этом пишет КП.ру.

Они готовили шашлык. Отдыхающие услышали, как на противоположном берегу озера дети зовут на помощь. Евгений не стал долго думать и побежал к ним, чтобы выяснить: что произошло? Четверо подростков сбивчиво рассказали, что их товарищ утонул, а никто из них не умеет плавать и они не могут прийти ему на помощь.

Васильков попросил подростков вызвать «скорую» и ждать автомобиль у основной дороги, чтобы показать дорогу к месту происшествия. Сам же стал нырять, чтобы найти утонувшего ребенка. Евгений говорит, что ему понадобилось 15 минут, чтобы найти пострадавшего. Он сам оказал ему первую медицинскую помощь.

— Пока «скорая» ехала, я его откачал — делал искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Делал — пока парень не ожил. Он задышал, захрипел. Потом уже прибежали медицинские работники с чемоданами. Машина к берегу подъехать не могла, — рассказал «Комсомолке» Васильков.

Пострадавшего увезли в реанимацию. В течение дня состояние здоровья у паренька улучшилось, и его перевели в детскую больницу «Дубовая роща». Сейчас Егор чувствует себя намного лучше.

— Родители ребенка хотят со мной встретиться, но я настоял на том, что увидимся с Егором, когда его выпишут из больницы, — делится Евгений.

Спаситель оказался водителем-экспедитором из Уссурийска. А навыкам оказания первой медицинской помощи обучился, работая во владивостокской строительной компании, где эти навыки были обязательными.

Сергей Святенко

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