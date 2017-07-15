Депутаты удвоили себе зарплаты. За что – если вокруг все только падает?

Депутаты красноярского заксобрания решили поднять себе зарплату со 100 до 200 тыс. руб., так как, с их слов, на 100 тысяч жить сейчас нельзя. Прокомментировал этот их почин член Совета Федерации и партии ЕР Алексей Александров:

"Любимая тема – почему учителям, врачам платят так мало, в 3-4 раза меньше депутатов? Ну давайте депутатам вовсе не платить! Зачем депутату машина? Пусть ходит пешком. Зачем депутату рабочее место? Пусть пишет на пеньке, как Ленин.

Депутат, безусловно, должен получать гораздо больше, чем учитель, врач, потому что его работа более ответственная и требующая более высокой квалификации. Именно от результатов его работы зависит положение врача, учителя, а также больного и школьника".

Но и корыстный почин красноярских депутатов, и оправдание его каким-то очередным "человеком без лица" из Совфеда (откуда они только там берутся?) – все это стыд и срам. Какие могут быть оправдания двойному повышению властных окладов при официальном снижении уровня жизни всех подвластных? Действительно, "от результатов его работы зависит положение врача, учителя, больного и школьника". Только этот "он" и пальцем не пошевелил для улучшения жизни "малых сих", работая сугубо на свой карман – за что ж ему такая премия?

Но суть тут даже в другом – в том, что в нынешней вертикали власти никакой прямой "работы" у депутатов нет вообще. Все "представительные органы" – абсолютно декоративные, еще более бессмысленные, чем при СССР. Хотя советские Советы худо-бедно выполняли некую хозяйственную функцию: доносили до правительства "нужды трудящихся", по факту чего принимались вполне реальные решения.

Сегодня же депутаты не принимают законов и не участвуют в составлении бюджета – всем этим занимаются специальные люди из исполнительной власти. У депутатов одна функция – проштемпелевать уже готовое решение, принятое не ими. Что они и делают – причем в связи с "ужесточением дисциплины" им уже даже обсуждать что-то, то есть просто потрясти воздух, не дают.

Вы слышали что-нибудь, скажем, про дебаты в Госдуме? Про то, как там отклонили бы хоть один закон, хоть малейшую поправку, спущенную свыше?

И вот еще – продолжая мысль этого "человека без лица" из Совфеда о "результатах работы депутатов". Если им платить от итогов их общественно-полезной работы, их зарплата вообще уйдет в глубокий минус. Но так как само депутатство дает им огромные возможности набить личный карман, они будут с радостью еще и приплачивать за свой мандат!

Считается, что депутатам платят много, чтобы не провоцировать их на переход к подножному кормлению – лоббированию каких-то кривых проектов, взяткам с коммерсов и криминала… Но все прямо наоборот: высокие зарплаты депутатов – это тоже часть их подножного кормления, взятка с государства.

Депутаты берут с государства за лоббирования его главной установки: лучше тандема Путина с Медведевым на свете ничего нет и быть не может! Лучше нашего правящего губернатора только Путин! А тех редких птиц, посмевших зачирикать против этих доктрин, живо снимают с депутатского довольствия. Лояльным же позволяют загребать вдоволь со всех местных полян.

Только ребенок сейчас не знает, что выборная кампания кандидата в депутаты стоит таких денег, которые часто в разы и на порядки превосходят официальный кандидатский фонд. А дальше их надо как-то отбивать. Вот собственно этим отбиванием затрат, вложенных в кривые выборы, и занимается сегодня весь наш депутатский корпус.

Ну, а за формальную работу нашим депутатам можно вообще не платить. Работа-то эта несложная: пришли раз в неделю или в две на "сессию" – и проголосовали скопом за те бумаги, которые в иных заксобраниях и читать этим статистам не дают.

Вот в Красноярске депутаты и решили сохранить видимость своей значимости – путем удвоения себе зарплаты...

А в Москве с этими глупостями покончили уже давно! Хотя она будет поболее, чем весь Красноярский край – и по числу жителей (примерно впятеро), и по бюджету (тут уже счет на порядки)... Так вот, депутаты Мосгордумы уже три года работают забесплатно. Зарплату получают только руководители комитетов. Так порешил великий практик великого московского передела Собянин после увеличения числа депутатов МГД.

Однако "черный конкурс" на "бесплатные" места в столичной Думе не только не упал после такой инновации, но и еще весьма вырос! Энтузиастов повертеться "в качестве хобби" вокруг годового бюджета Москвы порядка 1,5 трлн. руб. нашлось с лихвой! Святые люди! Тучи личных средств убили на то, чтобы за так послужить родной Москве!

А их красноярские коллеги, запавшие на это примитивное удвоение своих зарплат, спалились перед всей страной! Ум честь и совесть у них есть? Вот тот-то и оно – что ума работать "как в Москве" слишком нетерпеливым рвачам и не хватило!

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/108265/19476/-