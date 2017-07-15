День взятия Бастилии во Франции: сожгли 900 машин, сотни человек задержаны
По данным французского МВД, всего за 13-14 июля сожжено 897 автомобилей, стражам порядка пришлось задержать 368 человек.
Отмечается, что в 2016 году было сожжено чуть меньше машин — 855, однако задержанных было больше, чем в 2017 году — 577 человек.
Ранее сообщалось, что только в Париже безопасность во время праздника обеспечивали 11 тысяч полицейских. В охране французской столицы также были задействованы шесть речных судов, патрулирующих Сену, и беспилотник Reaper.
Почти 900 машин сожжены и около 370 человек задержаны во Франции во время праздничных мероприятий по случаю национального праздника — Дня взятия Бастилии
Источник: news-front.info
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Взятие этой их Бастилии – такой же бред, как и наше татаро-монгольское иго…
Где находится Бастилия?
Помните из “Ералаша” – “-кто взял Бастилию!? – Я не брал!”. В общем-то Бастилию “никто не брал” малочисленные защитники-инвалиды сами открыли ворота.
Около пяти вечера Бастилия перешла в руки повстанцев, которых ждало разочарование. В камерах Бастилии обнаружили всего семерых, ни один из которых не тянул на титул «жертв режима» — четыре фальшивомонетчика, два психически больных и один убийца-уголовник. Даже легендарного маркиза де Сада к тому моменту из Бастилии перевели в психиатрическую клинику.
Тем не менее всех узников Бастилии, найденных в камерах, революционеры освободили. Вот и вся хрень по-французски…
После этого замок подвергся грабежу. Историки по сей день сожалеют о богатейшем архиве документов Бастилии, который по большей части был уничтожен во время захвата крепости.
Дальше с Бастилией случилось то, что ровно два столетия спустя произошло с Берлинской стеной. Парижский муниципалитет постановил немедленно её разрушить на общественных началах, и уже на следующий день парижане с подручными инструментами и радостью на лицах вышли громить памятник архитектуры XIV века. Поскольку в то время в Париже не было движения «Архнадзор», помешать вандализму было некому.
Процесс разрушения растянулся на два года, но дело было сделано — от Бастилии не осталось и следа. Битый кирпич от стен замка пошёл на сувениры, которые ещё долго продавали всем желающим.
На месте Бастилии долгое время находился пустырь, колорита которому добавляла лишь надпись «Здесь танцуют». Впрочем, сотрясаемой революционными потрясениями
Причем монумент на площади никак не связан с Бастилией. Идея соорудить колонну на новой площади, образовавшейся после разрушения Бастилии, возникала ещё в 1792 году. Бонапарт, тогда еще генерал, предложил построить на этом месте фонтан в виде колоссального слона с башней, и некоторое время здесь действительно стояла деревянная модель этого памятника, увековеченная Виктором Гюго в романе «Отверженные».
Но только в 1833 году Луи-Филипп распорядился воздвигнуть мемориальную колонну. Проект был выполнен архитектором Жан-Антуаном Алавуаном, постройкой и декорированием занимался Луи Дюк (Louis Duc). Круглый пьедестал колонны — неосуществлённый фонтан со слоном. Торжественное открытие Июльской колонны состоялось в 1840 году.
На вершине бронзовой колонны находится позолоченный «Гений свободы» работы Огюста Дюмона, а у основания — барельефы Бари.
Внизу колонны прикреплена мемориальная доска:
Во славу французских граждан, с оружием в руках сражавшихся в защиту гражданских свобод в памятные дни 27, 28, 29 июля 1830 года.
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“По данным французского МВД, всего за 13-14 июля сожжено 897 автомобилей…”
В такой форме проявляется естественный рост социальной активности населения.
См. “Математическое моделирование и прогноз спонтанных изменений массового сознания, коллективного поведения и социального взаимодействия на 2010-2037 годы”; “Динамика самоизменения массового сознания, коллективного поведения и социального взаимодействия населения и власти в 1985-2011 гг. и прогноз на 2012-2037 гг.” и др. на cksi.org