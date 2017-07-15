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День взятия Бастилии во Франции: сожгли 900 машин, сотни человек задержаны

22:19. 15 июля 2017 Просмотров - 156 2 коммент. Опубликовал:

По данным французского МВД, всего за 13-14 июля сожжено 897 автомобилей, стражам порядка пришлось задержать 368 человек.

Отмечается, что в 2016 году было сожжено чуть меньше машин — 855, однако задержанных было больше, чем в 2017 году — 577 человек.

 По словам представителя министерства Перра-Анри Бранде, повышенные меры безопасности по всей стране позволили «значительно снизить число поджогов и драк» в этом году.

Ранее сообщалось, что только в Париже безопасность во время праздника обеспечивали 11 тысяч полицейских. В охране французской столицы также были задействованы шесть речных судов, патрулирующих Сену, и беспилотник Reaper.

Почти 900 машин сожжены и около 370 человек задержаны во Франции во время праздничных мероприятий по случаю национального праздника — Дня взятия Бастилии

Источник: news-front.info

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2 коммент.»

  • 3476 3146
    Вячеслав 16 июля 2017 в 13:39 Ссылка Пометить
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    Взятие этой их Бастилии – такой же бред, как и наше татаро-монгольское иго…

    Где находится Бастилия?
    Помните из “Ералаша” – “-кто взял Бастилию!? – Я не брал!”. В общем-то Бастилию “никто не брал” малочисленные защитники-инвалиды сами открыли ворота.

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    Всеволод 16 июля 2017 в 14:16 Ссылка Пометить
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    “По данным французского МВД, всего за 13-14 июля сожжено 897 автомобилей…”
    В такой форме проявляется естественный рост социальной активности населения.
    См. “Математическое моделирование и прогноз спонтанных изменений массового сознания, коллективного поведения и социального взаимодействия на 2010-2037 годы”; “Динамика самоизменения массового сознания, коллективного поведения и социального взаимодействия населения и власти в 1985-2011 гг. и прогноз на 2012-2037 гг.” и др. на cksi.org

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