Что сказал Герман Греф

Некоторое время назад Герман Греф прочитал лекцию. Она интересная сама по себе, потому, что в ней откровенно даны ответы на многие вопросы. Изложен взгляд глобализаторов, на происходящие процессы, на то, что ещё только будет происходить. Любопытно и место, где эта лекция была прочитана – Екатеринбург, Ельцин-центр. Кстати в отчете самого Ельцин-центра Г. Греф так и назван – «глобалист, сторонник глобализации в России».

Кажется, так Грефа ещё никто не называл. Да, в принципе термин «глобалист», мягко говоря, редко используется в российских средствах массовой информации.

Предлагаю вам прочитать основные вехи лекции Грефа. Их, опять-таки, выделили «специалисты Ельцин-центра». Идеологическую окраску этого заведения описывать не нужно. Кстати, она не имеет никакого отношения к самому Б.Н. Ельцину. Это памятник не ему, это музей не бывшего президента России. Это центр либерализма и глобализма.

Не случайно Греф выступал именно здесь.

Материал от Ельцин-центра публикуем без купюр. Наиболее интересные места выделим жирным шрифтом.

Герман Греф: «Надо вкладывать в образование

В Ельцин Центре в Екатеринбурге выступил с публичной лекцией «Новые технологические тренды и модели эффективного менеджмента» президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Желающих послушать экс-министра экономического развития и торговли Российской Федерации оказалось так много, что было принято решение организовать прямую трансляцию на сайте Президентского центра Бориса Ельцина.

Герман Греф – один из самых успешных топ-менеджеров России, председатель совета Центра стратегических разработок, член совета директоров «Яндекса», председатель Попечительского совета Высшей школы экономики, глобалист, сторонник глобализации в России. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Почета, орденом Александра Невского, медалью Столыпина П.А. II степени, орденом Святого Благоверного князя Даниила Московского I степени, почетной грамотой и благодарностями Президента Российской Федерации.

По итогам журнала Forbes за 2016 год занял третье место в списке самых дорогих руководителей компаний в России.

Накануне, прилетев поздним вечером, Герман Греф возложил цветы к памятнику Борису Ельцину. 29 июня до начала лекции Греф посетил музей первого президента России Бориса Ельцина, провел в нем более двух часов.

Лекцию начал рассказом о впечатлениях, полученных от знакомства с экспозицией «7 дней».

– Я прошу прощения за то, что мы начинаем с небольшим опозданием, – cказал Герман Греф. – Мы только что посетили этот замечательный музей. Я под большим впечатлением, и мне нужна была небольшая пауза, чтобы собраться с мыслями. Для меня это не просто музей, это большой кусок моей жизни. Меня накрыло эмоциональной волной. После этого выходить и говорить о технологиях очень непросто. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к появлению такого потрясающего места в нашей стране, в таком замечательном городе, как Екатеринбург. Это место притягивает, оно завораживает, имеет неограниченную потенциальную гибкость для проведения всевозможных мероприятий, и здесь все создано для того, чтобы было можно творить-творить-творить. За те эмоции, которые мы отсюда выносим, тоже огромное спасибо. Я рад этому приглашению.

Герман Греф предупредил в начале лекции, что не сможет в полной мере отразить все существующие в мире тренды, а лишь те, которые используются сегодня российской банковской системой. Он расскажет, как это влияет на менеджмент, структуры бизнеса и бизнес-модели. И как нам нужно стараться, чтобы эти тренды не стали для нас роковыми. Спикер поинтересовался у аудитории, все ли знакомы с понятиями Big Data и Machine Learning. В зале – банковский менеджмент, экономисты, студенты, преподаватели, постоянные посетители проекта «Интеллекции» в Ельцин Центре. Им хорошо знакомы эти понятия.

– Это значительно упрощает мою задачу, – признался Герман Греф. – 2015 год стал рубежом качественного перехода информационной эры в цифровую. До 2015 года мы пользовались информационными предпосылками для принятия решений. Я сразу скажу, что все эти технологии направлены на то, чтобы минимизировать ошибки. Потому что именно они приводят к самым тяжелым последствиям. После 2015 года мы стали пользоваться цифровыми технологиями, потому что они перешли в промышленную эксплуатацию. Мы имеем возможность использовать повсеместно технологии обработки «сырых» данных. Эти технологии перестали быть лимитированными с точки зрения их стоимости и простоты использования. У нас появилась возможность неограниченного хранения и цифрового структурирования данных. Обычный человек генерирует примерно 500 МГ информации ежедневно. Продвинутые пользователи, вроде нас с вами, генерируют ежедневно не менее терабайта информации. Новые технологии позволяют обрабатывать данные, не выстраивая причинно-следственных связей, образуя в середине обработки «черные ящики». Никто не понимает, что находится внутри. Система говорит нам: если сделать это, то получится вот это. Но не объясняет, почему. Анализируя огромное количество повторений, она делает определенные выводы. Обработка данных затронула все сферы жизни без исключения. В том числе финансовую сферу, банкинг. Есть ещё сферы, которые находятся на периферии, но я вас уверяю: водоворот данных закружит всех. И даже такие традиционно сложные для анализа сферы, как человек, человеческая сущность анализируются сегодня с достаточно высокой точностью. По кликам в Facebook можно определять поведенческие и психологические аспекты личности. 11–12 лайков позволяют сделать вывод о вас, который будет совпадать с оценкой коллег. А 230 лайков позволят понять вашу личность лучше, чем понимают её близкие вам люди.

Герман Греф убежден, что в ближайшие десять лет цифровые технологии принципиально изменят нашу жизнь. Мы плавно подходим к тому, что человеку не нужны вещи, ему нужны функции этих вещей, и это радикально меняет модели бизнеса. Если раньше между функцией и человеком стояла вещь, потому что не было модели, способной удовлетворять эти функции напрямую, то сегодня человек может получать функцию, не приобретая вещи. Так, крупнейший в мире перевозчик UBER не имеет парка собственных машин. Крупнейший диспетчер аренды жилья AIRBNB не имеет в собственности ни одного отеля. Это тренд сегодняшнего дня.

Еще один тренд – зарождение экономики экосистем. Современный человек не хочет изучать рынок, разбираться в потоке многочисленных опций. Он хочет делегировать свой выбор эксперту, которому всецело доверяет. Будущее – за технологическими платформами – производителями услуг, такими, как GOOGLE, AMAZON, ALIBABA.

– И если ещё в прошлом году говорили, что mobile first – это тренд, то в этом году, очевидно, что главный тренд, требующий принятия, – это искусственный интеллект (ИИ). Как бы мы этому ни сопротивлялись. Он задействован практически в каждом продукте высокотехнологичных компаний. Например, UBER в 74 процентах случаев понимает, куда вы собираетесь ехать, ещё до того, как вы сели в автомобиль. Вчера вы слышали, что тренд – это мобильные приложения, сегодня – уже mobile died! – констатировал Герман Греф. – Когда мы внимательно посмотрели технологию blockchain, будучи в Силиконовой долине, мы сказали, что нам нет места в банкинге, потому что искусственный интеллект плюс blockchain не оставляют места банкиру. Мы начали шутить, что пойдем в сельское хозяйство. И тут один профессор нам говорит: «Ребята, вы неудачную выбрали сферу, потому что там все ещё хуже, чем у вас». На следующий день он пригласил другого профессора, который организовал компанию Impossible foods, изучающую проблему обеспечения народа продовольствием. Они пришли к выводу, что корова – это очень плохой и неэффективный преобразователь травы и воды в молоко и мясо. И тогда они решили воспроизвести биологический процесс переработки травы и воды в молоко и мясо напрямую. И у них получилось! Они доказали в американских ведомствах, что это не химический, а биологический процесс, и получили все разрешения на производство мяса и молока. Они гарантируют, что там нет никакой химии, это абсолютно безопасно и очень полезно для человека, потому что там полный набор протеинов и так далее. В этом году они пошли дальше и показали аналогичный эксперимент с вином. И сейчас они работают над воспроизведением одного из самых элитных вин.

В качестве иллюстрации использования ИИ в сельском хозяйстве Герман Греф рассказал историю о коте, которую посетители «Интеллекций» уже слышали однажды. К одному фермеру повадился захаживать на грядки соседский кот. Он лакомился цветками – завязями кабачка, что существенно влияло на урожай. Сосед настроил систему распознавания котов. Как только кот появлялся на грядках, включалась система автополива, и мокрое животное ретировалось. Предприняв несколько попыток, кот потерял интерес к чужим грядкам, и «поголовье» кабачков было восстановлено.

– Новые технологии приведут к исчезновению одних профессий и развитию других. Если посмотреть на Сбербанк, то ещё шесть лет назад в бэк-офисах у нас работало 59 тысяч человек. Сегодня работает 12 тысяч. В 2018 году будет работать 5 тысяч, а ещё через три года – 1 тысяча человек. В Сбербанке работало 33 тысяч бухгалтеров, сейчас их полторы тысячи, а будет 500 человек. Самая современная профессия, которую мы создали, – риск-менеджер. Сегодня их 4,5 тысячи человек, но мы понимаем, что останется 1-1,5 тысячи. Сегодня самая дефицитная профессия в нашей стране – это специалист data science – своего рода аналитик, умеющий работать с данными, – подчеркнул Герман Греф. – Мы всегда считали, что наш главный актив – это люди. Сегодня главный актив – искусственный интеллект. Он дает намного больше стабильности и независимости.

Греф убежден: все, что связано с взаимодействием человека и робота, – это профессии будущего. Это касается не только интерфейса, но и психологии роботов. Сфера психологии взаимоотношений человека и робота недостаточно исследована. Президент Сбербанка показал, как проверял на устойчивость одного из человекоподобных роботов. В кадре Греф уронил его и признался, что поймал себя на желании подойти к роботу и пожалеть его.

– Нам ещё предстоит научиться выстраивать отношения с неживыми объектами, – заключил Герман Греф.

После посещения Стэнфордского университета одним из ключевых трендов нового времени Греф считает демократизацию информации. Никакую информацию нельзя будет утаить. На основе технологий больших данных можно вычислить с высокой долей вероятности, что событие имело место. И это принципиально новый тренд, к которому мы абсолютно не готовы и который надо будет осмыслить – в личной жизни, в политике, в бизнесе. Это очень серьезный сдвиг, здесь потребуются время, осмысление, терпимость и мудрость при переходе в век транспарентности.

– Транспарентность будет очень сильно ограничивать нас, – считает Греф. – Когда вы идете по улице и понимаете, что за вами наблюдают тысячи камер и каждый ваш шаг ежесекундно анализируется. По вашей походке можно определить, где вы были или куда собираетесь. Вряд ли это способствует тому, чтобы вы чувствовали себя свободными. Возможно, у нас появится непреодолимая тяга провести время где-то в диком уголке, без камер, чтобы делать то, что вам нравится, не думая о том, что за вами наблюдают камеры, а микрофоны слышат и анализируют каждое ваше слово. Это не хороший и не плохой мир – он просто другой. Закрываться от этого нельзя. Спрятаться в сегодняшнем мире невозможно. Нужно встраиваться в него. Нельзя стеной загородиться от ветра – нужно строить ветряную мельницу. Единственное, что я знаю, – надо вкладывать в образование и учиться разговаривать друг с другом, а не строить барьеры. Потому что любые барьеры все равно будут разрушены.

Отвечая на вопрос, какой видится ему модель образования, Герман Греф сказал, что он категорический противник сегрегационной образовательной парадигмы.

– Мы выращиваем людей с флюсом: вот есть у тебя способности к физике – идешь на физмат, и мы тебя пичкаем, пичкаем, пичкаем. А тебя – в спорт, и пока из тебя можно что-то вытащить, мы тебя там гоняем, а потом – раз! – и выбросили. Вопрос в том, что является целью образовательной системы. Сейчас мы хотим вырастить очень талантливых роботов, которые бегают быстрее всех, прыгают выше всех или решают задачки лучше всех. Но это уже умеют делать роботы. Ключевая задача системы образования – вырастить человека счастливым, гармоничным, вложить в него достаточный объем компетенций, чтобы он чувствовал себя личностью. А мы за период обучения должны понять и подсказать, где человек наиболее силен.

Можно индюка заставить лазать по деревьям и собирать орехи, – пошутил Греф. – Но для этого лучше использовать белку. Наша задача — не отобрать десять человек из ста под определенную программу, а дать девяноста девяти процентам из ста качественное образование. А сейчас мы всех пичкаем-пичкаем-пичкаем, и когда один выделяется, мы его уводим в спецшколу.

Герман Греф рассказал об одной из наиболее привлекательных моделей образования, которую наблюдал в Силиконовой долине. Обычная школа. Классы расположены в 15 строительных вагончиках. Контингент – в основном латиноамериканские дети. На входе – любопытная надпись: «В прошлом году 100% наших выпускников поступили в колледжи. Пять человек – в Стэнфорд». В этой школе вообще не дают знаний – там занимаются формированием навыков. Роль учителя минимальна. Он – модератор. У них есть набор из 36 компетенций – soft skills, связанных не с ремеслом, а с коммуникациями и навыками, необходимыми для успешной работы в своей сфере, в команде, в коллективе. Они встроены в существующие предметы. Знаниями же занимаются сами ученики, которые берут готовые треки и сами обучаются. Система настолько прозрачна, что она делает ненужной систему экзаменов.

– Сейчас мы пытаемся собрать пул специалистов, которые могли бы эту систему построить у нас, – поделился Греф. – Когда я начинал свой образовательный проект, мне разные педагоги все время рассказывали про «магию педагогического процесса». Я знаю только одно: если ты не контролируешь, ты не управляешь. Нам нужна ясная постановка задач – на год, на учебный цикл, на четверть, на урок. «Нет-нет, – вы знаете, это такая магия, это такое искусство, педагог – это вот такое…». Но за время, которое я этим занимаюсь, я понял, что это не магия, а безграмотность работников образования – они просто ничего не понимают в системах управления. Никаких иных систем создавать не нужно.»

«Кольцо санкций вокруг нашей страны мешает российскому бизнесу становится глобальным.Сегодня критически тяжело поддерживать конкурентоспособность, если у тебя нет эффекта масштаба. Такие великолепные компании, как Яндекс и Mail, к сожалению, не конкурентоспособны на глобальном рынке, и не могут масштабировать свой бизнес, потому что они национально замкнуты.

Технологии будущего — блокчейн, искусственный интеллект, робототехника и квантовый компьютер. К массовому применению блокчейн мы пока не готовы. Потребуется ещё года полтора, чтобы устранить те проблемы, которые мешают нам внедрять эту технологию. До полной зрелости технологии блокчейна нужно плюс-минус 10 лет.»

Подведем итог.

Глобалист Греф рассказал нам о желаемом будущем. О том, котором они, глобалисты, строят. В нем мало рабочих мест, роботы. Вместо коров молоко и мясо производят химики. Везде камеры, всегда навиду. Тотальный контроль. В школе никакой педагогики – самообучение.

Нет только ответа на три вопроса:

Если во всем глобалисты ищут рациональность, холодный машинный расчет, то куда денутся миллиарды лишних людей? Тех, кто не будет эффективен? Будут ли ваши дети также эффективны? Будут ли они нужны этой бездушной машине глобализации, даже если сегодня ей нужны Вы? Хотите ли вы жить в таком мире?