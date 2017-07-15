Белый дом США “покусали” подопечные из ИГИЛ? Оказывается, дипсобственность РФ в США – это как “заложник”

Я думал такое невозможно в современном мире. Но США “пробили” ещё одно “днище” своими делами и заявлениями.

Помните про объекты дипмиссии России в США захваченные США вопреки международным соглашениям и наличию на них права собственности у Российской Федерации (притом и по американским законам)? Мотивация была что они де использовались для шпионажа. Но оказалось что это не так. Совсем не так.

Белый дом рассматривает возможность возвращения России дипсобственности, если Москва проявит «честность намерений» по Сирии, заявил заместитель помощника главы администрации США Себастьян Горка.

«Мы хотим дать шанс взаимодействию и сотрудничеству», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CNN.

По его словам, США и Россия «не разделяют одну и ту же философию», но некоторые вопросы вызывают «обоюдную обеспокоенность».

«Вспомним более 400 тыс. человек, убитых в Сирии, это ужасно», – сказал Горка.

Он заявил, что если Вашингтон «увидит свидетельства честных намерений» России в таких вопросах, как перемирие в Сирии, то «возможно, есть шанс», что глава Госдепа Рекс Тиллерсон «захочет», чтобы России вернули дипсобственность.

Горка сказал, что это послужит улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

Впрочем может быть я перепутал причину со следствиями в заголовке. Вполне возможно это США обучали террористов взятию в заложники. Тем более что они имеют десятилетия захвата заложников по всему миру. От Бута и Ярошенко до Норьеги и людей захваченных в Афганистане, Сирии и Ираке. Часть из них как попала в секретные тюрьмы ЦРУ в том числе в напрочь незаконном Гуантанамо, незаконно удерживаемой территории на Кубе. Вопрос – и как тогда с ними(США) можно договариваться и о чём? Что или кого США захватят следующим из российских граждан или собственности и где захватят и что потребуют взамен?! Разница между террористами ИГ и США очень невелика – например в том что Вашингтон ни разу не выставлял ролики с казнями и отрезанием голов…

Цена договоров с ними грош – даже последние события в Гамбурге и позже это подтвердили. Но альтернативой – война. Замкнутый круг!

В принципе я могу понять чего добивается наше руководство отсутствием жёстких реакций на американские провокации по всему миру. Для начала не дать развязать войну и потом добиться таки мирного переформатирования мира, где не будет места американским и прочим натовским ястребам и их агрессивной политике. А для этого нам не надо дать себя выставить для простых американцев (да и европейцев) исчадиями ада которых надо только уничтожать. И потому мы не можем себе позволить роскошь сбить самолёт коалиции над Сирией или там “нечаяно” нанести удар по объекту террористической Новой сирийской армии потому как он прикрыт флагом США да и могут образоваться трупы их спецназа.

А пока нас будут поливать грязью заодно с Асадом “вешая” на нас всех сирийских покойников, хотя война там началась и идёт потому что “звёзднополосатым демократам” нужно другое состояние Сирийской республики нежели мир и развитие. А скоро на нас начнут юридически “навешивать” малайский “боинг” и его несчастных пассажиров. Потому что у них, как я писал ещё зимой, не за что нас ухватить кроме как взяв в заложники, выдвинув новый надуманный предмет торга.

С таким подходом мы можем ждать и ареста наших средств в долларах США или других гадостей, раз им не важны никакие законы и отношения между нами, они вполне способны настолько повысить “ставки”. Надеюсь никто из камрадов (хотя бы!!! я бы рад за всех россиян, но…) не пострадает. Удачи всем нам!!!

Дай бог нам выдержать все эти испытания!!! Ибо я верю что запас прочности у них таки меньше. Если мы не пойдём на поводу.

http://communitarian.ru/news/politika/belyj-dom-ssha-pokusali-podopechnye-iz-igil-okazyvaetsya-dipsobstvennost-rf-v-ssha-eto-kak-zalozhnik_14072017?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com