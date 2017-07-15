Америка нуждается в героях, а рожает дураков: Американский конгрессмен не смог объяснить, почему RT — это проблема
11:41. 15 июля 2017 Просмотров - 202 Один комментарий Опубликовал: brahman
Во время жаркой дискуссии на канале Fox News конгрессмен от Род-Айленда Дэвид Сисиллин назвал RT «проблемой» и обвинил его в пропаганде. Однако ему не удалось ответить на уточняющие вопросы ведущего Такера Карлсона, не согласного с этим. Кроме того, политик не смог опровергнуть утверждения о том, что российский канал — обычная новостная организация, уже фактически часть журналистского корпуса США, где работают уважаемые профессионалы вроде Эда Шульца и Ларри Кинга.
ТАКЕР КАРЛСОН, ведуший Fox News: Конгрессмен Дэвид Сисиллин, демократ из маленького, но гордого штата Род-Айленд сегодня вечером в нашей студии. Конгрессмен, спасибо большое, что пришли.
ДЭВИД СИСИЛЛИН, конгрессмен США: Спасибо, что пригласили.
ТАКЕР КАРЛСОН: Вы только что слышали бывшего сотрудника ЦРУ, который, я думаю, демократ. Он сказал, что Россия нас всерьёз не интересует, что, очевидно, правда. Но давайте будем реалистами: нельзя не сотрудничать с Россией и клеймить любого, кто стремится к сотрудничеству с Россией, как предателя, как предателя своей страны. Пора уже повзрослеть.
ДЭВИД СИСИЛЛИН: Конечно. Понимаете, у нас сложные отношения со многими странами, включая Россию. Я согласен с человеком, который только что у вас был, Брайаном, я полагаю. Но на самом деле он высказал важную мысль. Это сложные отношения, но мы должны понять, что правительство России вмешалось в наши президентские выборы. К этому нужно отнестись серьёзно. Мы должны провести текущее расследование, мы должны привлечь их к ответственности, мы должны ввести против них санкции, мы должны дать понять: «Никогда больше не делайте этого с Америкой».
ТАКЕР КАРЛСОН: Послушайте, насколько вы сейчас честны?
ДЭВИД СИСИЛЛИН: Нет, нет, дайте мне сказать…
ТАКЕР КАРЛСОН: Разве Россия — первая, кто вмешивался в наши выборы?
ДЭВИД СИСИЛЛИН: Это неважно.
ТАКЕР КАРЛСОН: Я уверен, что нет. Вы уверены, что неважно? Нет, я просто спрашиваю, я, конечно же, тоже этим разгневан.
ДЭВИД СИСИЛЛИН: Я уверен, что это не так. Мы должны быть в гневе каждый раз, когда иностранное государство вмешивается в президентские выборы.
ТАКЕР КАРЛСОН: Здесь я с вами согласен.
ДЭВИД СИСИЛЛИН: Такова реальность — очень важно так ответить на вмешательство России, чтобы она поняла: США этого не позволят. Наша демократия останется неприкосновенной…
ТАКЕР КАРЛСОН: Чего не позволят?
ДЭВИД СИСИЛЛИН: Не позволят, чтобы власти участвовали в использовании украденных в результате взлома электронных писем, использовали интернет-ботов для продвижения российской пропаганды от RT… К этому выводу пришёл не я, а…
ТАКЕР КАРЛСОН: Нет-нет-нет, подождите, остановитесь, прекратите! Вы — член конгресса…
ДЭВИД СИСИЛЛИН: Это вывод четырёх разведывательных служб, подтверждённый семнадцатью…
ТАКЕР КАРЛСОН: Вам не нужно указывать на бюрократов, которые разделяют вашу точку зрения.
ДЭВИД СИСИЛЛИН: Это профессионалы в области разведки, не надо приуменьшать их значимость, это мужчины и женщины, которые рискуют жизнью ради сбора разведданных…
КАРЛСОН: Знаете, я имею право подвергать сомнению, как гражданин США, любые предположения — будь они от разведслужб или кого-либо ещё…
СИСИЛЛИН: Разумеется, конечно, имеете. А я имею право утверждать, что я доверяю нашему разведывательному сообществу.
КАРЛСОН: Хочу вернуться к вашему заявлению. Никто не вникает в подробности, мы слишком высоко оторвались от реальности, крича о том, что «они взломали наши выборы, атакуют нашу демократию и ты не патриот, если ты с этим не согласен». Вы сказали, что RT– это проблема. RT– это кабельный канал, во многом – левого толка.
СИСИЛЛИН: Нет-нет…
КАРЛСОН: Я не смотрю его. Но RT– это часть журналистского корпуса США. Вы считаете, что мы должны запретить RT? Что вы хотите сказать?
СИСИЛЛИН: У меня была возможность участвовать в брифингах. Там обсуждались рассекреченные документы. Это заключение наших разведслужб. Четырёх разведслужб. 17 разведслужб согласны в том, что российская власть во главе с Владимиром Путиным предприняла тщательно продуманные меры, чтобы подорвать избрание Хиллари Клинтон…
КАРЛСОН: Понятно, но давайте конкретнее: какую роль в этом сыграл RT?
СИСИЛЛИН: RT продвигал пропаганду, фейковые сюжеты, которые потом ретвитили тысячи российских…
КАРЛСОН: Так что вы хотите сказать? Что если новостная организация пускает в эфир сюжет, который, по вашему мнению…
СИСИЛЛИН: Нет-нет-нет, это не новостная организация…
КАРЛСОН: Там работает Эд Шульц! Там работает Ларри Кинг!
СИСИЛЛИН: RT – это российская машина пропаганды, и вы это знаете.
КАРЛСОН: Так надо её запретить?
СИСИЛЛИН: Да вопрос не в этом!
КАРЛСОН: А в чём?
СИСИЛЛИН: А в том, что они способствовали распространению украденных электронных писем…
КАРЛСОН: Как и New York Times.
СИСИЛЛИН: Взлому нацкомитета демократов…
КАРЛСОН: RT взломал демократов?
СИСИЛЛИН: Нет, они способствовали распространению.
КАРЛСОН: Как? Что это значит? Мой канал тоже освещал эту тему. Так значит я тоже преступник?
СИСИЛЛИН: Российские правительственные разведслужбы взломали нацкомитет демократов, поспособствовали размещению информации в WikiLeaks, они использовали…
КАРЛСОН: А RT-то здесь причём?
СИСИЛЛИН: В добавление к RT, распространявшему фейковые новости…
КАРЛСОН: А, то есть ваша работа как члена Конгресса – это решать, что является фейковой историей и наказывать за те истории, которые вам не нравятся?
СИСИЛЛИН: Наша работа – сохранить целостность нашей демократии. И если вы, Такер, считаете, что это нормально, что российские власти вмешиваются в наши выборы, то я с вами не согласен.
КАРЛСОН: Не надо разводить демагогию, я такого не утверждал…
СИСИЛЛИН: Я и не развожу…
КАРЛСОН: И вы это знаете. Я задаю вам конкретные вопросы, на которые вы не хотите отвечать.
СИСИЛЛИН: Нет, я отвечаю на них.
КАРЛСОН: Вы говорите: RT – это проблема. И я спрашиваю, в чём именно RT проблема, что с ним делать?
СИСИЛЛИН: Мы ничего не можем сделать. Российская пропаганда… Но что мы можем – так это защитить нашу демократию от неё.
КАРЛСОН: Как мы можем защитить нашу демократию от RT?
СИСИЛЛИН: Мы можем наказать русских за то, что они сделали.
Материал представлен в переводе ИноТВ
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Люди должны иметь одинаковые права, быть равны. Но система США этого не позволит. Если ты не снами, то ты против нас. Анафема. Других мнений быть не может. Такова сейчас Америка. Не «град сияющий на холме», а чёрная дыра обзываемая свободой выбора.
Ролик символичен, рекомендую:
Источник: publikatsii.ru
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Если рассматривать заголовок, только ли Америка?