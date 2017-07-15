Америка нуждается в героях, а рожает дураков: Американский конгрессмен не смог объяснить, почему RT — это проблема

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Во время жаркой дискуссии на канале Fox News конгрессмен от Род-Айленда Дэвид Сисиллин назвал RT «проблемой» и обвинил его в пропаганде. Однако ему не удалось ответить на уточняющие вопросы ведущего Такера Карлсона, не согласного с этим. Кроме того, политик не смог опровергнуть утверждения о том, что российский канал — обычная новостная организация, уже фактически часть журналистского корпуса США, где работают уважаемые профессионалы вроде Эда Шульца и Ларри Кинга., ведуший Fox News: Конгрессмен Дэвид Сисиллин, демократ из маленького, но гордого штата Род-Айленд сегодня вечером в нашей студии. Конгрессмен, спасибо большое, что пришли., конгрессмен США: Спасибо, что пригласили.Вы только что слышали бывшего сотрудника ЦРУ, который, я думаю, демократ. Он сказал, что Россия нас всерьёз не интересует, что, очевидно, правда. Но давайте будем реалистами: нельзя не сотрудничать с Россией и клеймить любого, кто стремится к сотрудничеству с Россией, как предателя, как предателя своей страны. Пора уже повзрослеть.Конечно. Понимаете, у нас сложные отношения со многими странами, включая Россию. Я согласен с человеком, который только что у вас был, Брайаном, я полагаю. Но на самом деле он высказал важную мысль. Это сложные отношения, но мы должны понять, что правительство России вмешалось в наши президентские выборы. К этому нужно отнестись серьёзно. Мы должны провести текущее расследование, мы должны привлечь их к ответственности, мы должны ввести против них санкции, мы должны дать понять: «Никогда больше не делайте этого с Америкой».Послушайте, насколько вы сейчас честны?Нет, нет, дайте мне сказать…Разве Россия — первая, кто вмешивался в наши выборы?Это неважно.Я уверен, что нет. Вы уверены, что неважно? Нет, я просто спрашиваю, я, конечно же, тоже этим разгневан.Я уверен, что это не так. Мы должны быть в гневе каждый раз, когда иностранное государство вмешивается в президентские выборы.Здесь я с вами согласен.Такова реальность — очень важно так ответить на вмешательство России, чтобы она поняла: США этого не позволят. Наша демократия останется неприкосновенной…Чего не позволят?Не позволят, чтобы власти участвовали в использовании украденных в результате взлома электронных писем, использовали интернет-ботов для продвижения российской пропаганды от RT… К этому выводу пришёл не я, а…Нет-нет-нет, подождите, остановитесь, прекратите! Вы — член конгресса…Это вывод четырёх разведывательных служб, подтверждённый семнадцатью…Вам не нужно указывать на бюрократов, которые разделяют вашу точку зрения.Это профессионалы в области разведки, не надо приуменьшать их значимость, это мужчины и женщины, которые рискуют жизнью ради сбора разведданных…Знаете, я имею право подвергать сомнению, как гражданин США, любые предположения — будь они от разведслужб или кого-либо ещё…Разумеется, конечно, имеете. А я имею право утверждать, что я доверяю нашему разведывательному сообществу.Хочу вернуться к вашему заявлению. Никто не вникает в подробности, мы слишком высоко оторвались от реальности, крича о том, что «они взломали наши выборы, атакуют нашу демократию и ты не патриот, если ты с этим не согласен». Вы сказали, что RT– это проблема. RT– это кабельный канал, во многом – левого толка.Нет-нет…Я не смотрю его. Но RT– это часть журналистского корпуса США. Вы считаете, что мы должны запретить RT? Что вы хотите сказать?У меня была возможность участвовать в брифингах. Там обсуждались рассекреченные документы. Это заключение наших разведслужб. Четырёх разведслужб. 17 разведслужб согласны в том, что российская власть во главе с Владимиром Путиным предприняла тщательно продуманные меры, чтобы подорвать избрание Хиллари Клинтон…Понятно, но давайте конкретнее: какую роль в этом сыграл RT?RT продвигал пропаганду, фейковые сюжеты, которые потом ретвитили тысячи российских…Так что вы хотите сказать? Что если новостная организация пускает в эфир сюжет, который, по вашему мнению…Нет-нет-нет, это не новостная организация…Там работает Эд Шульц! Там работает Ларри Кинг!RT – это российская машина пропаганды, и вы это знаете.Так надо её запретить?Да вопрос не в этом!А в чём?А в том, что они способствовали распространению украденных электронных писем…Как и New York Times.Взлому нацкомитета демократов…RT взломал демократов?Нет, они способствовали распространению.Как? Что это значит? Мой канал тоже освещал эту тему. Так значит я тоже преступник?Российские правительственные разведслужбы взломали нацкомитет демократов, поспособствовали размещению информации в WikiLeaks, они использовали…А RT-то здесь причём?В добавление к RT, распространявшему фейковые новости…А, то есть ваша работа как члена Конгресса – это решать, что является фейковой историей и наказывать за те истории, которые вам не нравятся?Наша работа – сохранить целостность нашей демократии. И если вы, Такер, считаете, что это нормально, что российские власти вмешиваются в наши выборы, то я с вами не согласен.Не надо разводить демагогию, я такого не утверждал…Я и не развожу…И вы это знаете. Я задаю вам конкретные вопросы, на которые вы не хотите отвечать.Нет, я отвечаю на них.: Вы говорите: RT – это проблема. И я спрашиваю, в чём именно RT проблема, что с ним делать?Мы ничего не можем сделать. Российская пропаганда… Но что мы можем – так это защитить нашу демократию от неё.Как мы можем защитить нашу демократию от RT?Мы можем наказать русских за то, что они сделали.Люди должны иметь одинаковые права, быть равны. Но система США этого не позволит. Если ты не снами, то ты против нас. Анафема. Других мнений быть не может. Такова сейчас Америка. Не «град сияющий на холме», а чёрная дыра обзываемая свободой выбора.Ролик символичен, рекомендую:

Источник: publikatsii.ru