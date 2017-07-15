Александр Росляков. Почему посол РФ в Абхазии служит пощечиной по нашей морде?

На днях по лентам новостей прошла такая вроде незначительная новость: в Гудаутском районе Абхазии на российских туристов напали люди в масках с ножом и автоматом: «Деньги давай!» Один из россиян, Андрей Кабанов, 1984 года рождения, оказавший сопротивление, получил смертельные ножевые ранения. Его жену и двоих детей и еще одну семью тоже с двумя детьми бандиты похитили.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело, назначена премия в миллион рублей за информацию о преступниках. Правительство Абхазии выплатило семье погибшего помощь в 500 тысяч рублей. СК России также возбудил уголовное дело. Следом якобы было задержано аж 20 человек – и с ними сейчас ведутся следственные действия…

Но все эти действия практически никогда не приводили к осуждению абхазских преступников, терроризирующих местных и приезжих русских.

В 2012 году в Абхазии был зверски убит российский бизнесмен Сергей Клемантович вместе с его подругой Оксаной Скаредневой. Убийц нашли, судили их, судили – а потом вдруг осенью 2016 года отпустили в связи с очередным пересудом. И признанный организатором убийств Нодик Квициния благополучно скрылся – где-то в дебрях абхазских улочек и абхазского правосудия.

Такая же история произошла с русским бизнесменом Игорем Варовым, владельцем самого большого магазина в Гаграх. Его в его же кабинете, под видеосъемку, ногами запинали некие борцы за справедливый абхазский рэкет – после чего он долго отдыхал в сочинской больнице. Реакция на это как российских властей, так и посла РФ Григорьева в РА была нулевая.

Три года назад в Абхазии бесследно исчезла 19-летняя Лилия Исламова, дочь мэра российского города Дюртюли. Обстоятельства этой трагедии выглядят чудовищно. Вот как их описала мать девушки в отчаянном письме в мой адрес:

«Дело не расследуется, никакой поддержки от властей Абхазии мы не получаем! Обращались в российские инстанции, в том числе в генпрокуратуру, ведь речь идёт о гражданке России, но везде всё сводится к посольству России в Абхазии.

Мы обратились в посольство, но посол Семен Вячеславович Григорьев даже не удосужился встретиться с нами…»

За минувшие три года никой истины в этом деле так и не наступило. Хотя мои абхазские друзья предполагают, что скорей всего девочку продали в сексуальное рабство в Турцию…

Но вся собака этих абхазских бесчинств по отношению к россиянам зарыта, на мой взгляд, именно в российском посланнике.

Сегодняшний посол РФ в Абхазии Григорьев – это вчерашний посол РФ на Украине Зурабов. Он, судя по его делам, из кожи вон хочет убить всякий авторитет России и русских в республике, живущей за наш счет. Как это сочетается с якобы патриотичной линией министра Лаврова, якобы ближайшего соратника патриотичного Путина – умом понять нельзя.

Абхазия – это очень специфичная горская страна, где никаких тайн нет вообще. Если в одном доме режут курицу – в соседнем знают ее имя, возраст, масть и сколько листиков лаврушки вложат в суп из этой курицы. То же самое – и с похищениями, и убийствами русских.

Посол Григорьев, обожающий петь под гитару на всяких абхазских праздниках и богатых свадьбах, к русским относится хуже самых ярых абхазских националистов. Никакой положенной ему по статусу реакции на преступления против местных и приезжих русских с его стороны не бывает никогда. Он усвоил одну отговорку: после выдачи российских паспортов всем жителям Абхазии – и русским, и абхазам, и армянам, и прочим грекам – вы все граждане России. Вот к ней и обращайтесь, а мое дело – сторона.

Его за это презирает вся Абхазия, хотя ее правящие кланы безусловно рады такому гитаристу – и холит наш министр Лавров, спустивший в унитаз тысячи справедливых жалоб на этого «свадебного посла».

Благодаря в огромной степени послу Григорьеву, уничтожившему весьма авторитетную некогда силу – Конгресс русских общин Абхазии, для сегодняшней Абхазии вступить в Россию – как вступить в дерьмо. Хотя до Григорьева большинство абхазов (и армян, которые держат в Абхазии всю торговлю) только и мечтало о вхождении в РФ.

Сегодня эта тема там закрыта. И экс-президент Абхазии Анкваб, ярый русофоб, прошедший этой весной в депутаты РА, уже готовит абхазский майдан под лозунги полного отречения от России.

На кой же хрен нам нужны такие послы, которые служат настоящими пощечинами по нашей морде – и ничем более?

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/6/19460/-