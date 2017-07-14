Главная » Вооруженные силы, История, Политика

Южно-осетинский разлом

12:27. 14 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


МО РФ опубликовало пачку ранее закрытых документов по осетино-грузинскому конфликту 1991-1993 года, под который выделили целый сайт http://ossetia1992.mil.ru/
Документы в основном посвящены завершающему периоду периоды войны и процессу урегулирования, который впрочем не прекратил, а лишь отложил разрешение конфликта до 2008 года.























































Полностью опубликованные документы смотрите по ссылке http://ossetia1992.mil.ru/

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 90-е, грузино-осетинская война, грузия, документы, кавказ, Россия, Южная Осетия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 05 апреля 2016
... принял для себя решение. После южно-осетинского конфликта Украина для меня была... компания, вторая чеченская компания и южно-осетинский конфликт. — Скажи, а почему именно...
Пасынки империи: почему Россия неласковая мать для русских, — мнение
... тоннель, единственную ниточку, связывающую пророссийскую Южную Осетию с Большой землей. Расчет... бы было наоборот? Был бы Южно-Осетинский район Грузии. К сожалению, империя...
Главное — не мешать Украине упасть
... так, как от него ждут. Южно-осетинский сценарий не работает. Втянуть Россию...
Саакашвили — бегущий от собственной тени
... Грузинские самолеты, как озверелые, бомбили Южную Осетию сутки напролет, не останавливаясь...по расследованию военных преступлений в Южной Осетии и помощи пострадавшему ...2008 г. 22. Хроника грузино-осетинской войны 2008 года – «Комсомольская правда...
Русские в Осетии: взгляд казака
...годы пришлось вооруженное противостояние в Южной Осетии, а также гонения... автор также пишет, что осетинские власти противопоставили «истинному Терскому ...казачьи территории, рассматривается сегодня некоторыми осетинскими учеными как дискриминация. Интересное ...
Не последний гамбит, или второй акт драмы под названием «Крах США».
...зонах грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Между тем, активизация... производились обстрелы населенных пунктов Южной Осетии. Параллельно Грузия резко...заявил журналистам министр внутренних дел Южной Осетии Михаил Миндзаев. Аналогичное заявление...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>