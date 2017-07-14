Южно-осетинский разлом
12:27. 14 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
МО РФ опубликовало пачку ранее закрытых документов по осетино-грузинскому конфликту 1991-1993 года, под который выделили целый сайт http://ossetia1992.mil.ru/
Документы в основном посвящены завершающему периоду периоды войны и процессу урегулирования, который впрочем не прекратил, а лишь отложил разрешение конфликта до 2008 года.
Полностью опубликованные документы смотрите по ссылке http://ossetia1992.mil.ru/
Источник: colonelcassad.livejournal.com