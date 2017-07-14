В поисках утерянных знаний. Часть 3. Войны клонов против… КЛОНОВ?!

Насколько фантастична теория, что в нашем далеком прошлом Земля подвергалась нападениям из космоса, причем не локально – группами зеленых человечков с летающих тарелок, а массированно и тотально – с орбитальными бомбардировками и высадкой легионов клонического десанта? Или все же есть зерно истины в подобных теориях?

Авторы третьей части видео-цикла о загадках истории, звездчатых крепостях и наполеоновских походах, хоть и не утверждают ничего категорично, но предоставляют такой образный ряд и массу соответствий в документах, картах и сюжетах бушующих по всей планете войн конца XVIII – начала XIX века, что материал вполне достоин внимания любого искателя истины. Делайте самостоятельные выводы, но то, что просмотр фильма точно расширит ваш кругозор, авторы нам обещают.