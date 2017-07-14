Три смертельных удара по СССР

Либеральная диктатура в СМИ и исторической науке оставляет гражданам России всё меньше возможностей разобраться со славной и прекрасной историей СССР и по достоинству оценить подвиги наших предков.

В СССР подавляющая часть населения работала в сфере производства 41, а в дальнейшем 40 часов в неделю и имела два выходных дня: субботу и воскресенье. Жили хорошо, прекрасно жили. В каждом городе был парк, при входе в парк в выходные дни играл духовой оркестр.

Молодёжь субботними и воскресными вечерами ходила на танцы, и собирались советские девушки на них, как Наташа Ростова на бал. Зимой танцы были во дворцах культуры заводов (действительно дворцах) и работали огромные городские катки, на которых под музыку катался на коньках целый небольшой город.

Работали кинотеатры, театры драмы, музыкальной комедии, оперы и балета. Работали библиотеки с богатейшим набором книг. В парках были пруды с вышками, стадионы, аттракционы. Всё стоило копейки, и было доступно всем. Работали кафе и рестораны, и сидели в этих ресторанах рабочие и служащие.

В кружках школ, Домов пионеров и ВУЗов, в спортивных секциях, музыкальных школах бесплатно занимались миллионы детей и молодых людей.

80% коммунальных услуг оплачивало государство, все справки выдавались бесплатно, жильё предоставлялось бесплатно (только за три пятилетки в период с 1966 по 1980 годы в эпоху Брежнева новое жильё получили 161 млн. человек), все виды обучения были бесплатными.

Медицинское облуживание, включая самые дорогостоящие операции, было бесплатное, почти бесплатными были путёвки в санатории и дома отдыха.

Буханка чёрного хлеба стоила 14 копеек, белого - 20 копеек, бутылка молока (0,5 литра) – 14 копеек. Обед из трёх блюд в заводской столовой стоил 50 копеек. В каждом цехе были душевые, где рабочие мылись после смены.

Полёт на самолёте на расстояние в 1600 км. стоил 26 рублей. Квалифицированному рабочему и служащему назначали пенсию в размере 132 рублей в месяц. На эти деньги он мог 5 раз слетать из Москвы в санатории Северного Кавказа. Летали все: и студенты, и пенсионеры, и уборщики производственных помещений, и подсобные, и квалифицированные рабочие.

Детские сады и ясли стоили копейки, детские вещи продавали значительно ниже себестоимости, детские кухни бесплатно выдавали очень качественные питательные смеси для грудных детей.

Квалифицированный рабочий получал заработную плату от 200 до 300 рублей в месяц и с учётом того, что, как правило, в семье работало двое, то есть муж и жена, даже при наличии детей мог за два года накопить денег на новые «Жигули».

Не было в СССР ни бездомных, ни безденежных. Города и сёла страны были городами и сёлами счастья.

Мы в СССР имели то, что, ни за какие деньги не купишь: созидательный, гарантированный труд, спокойствие за свою судьбу и судьбу детей. Мы носили в сердцах гордость, которую испытывал каждый гражданин СССР за свою страну.

СССР представлял собой цветущий сад, в котором жили физически здоровые, духовно развитые, нравственно высокие, грамотные, добрые, трудолюбивые люди.

Боль о потерянной Родине-СССР, которая будет жить с нами до последнего часа, очень верно выразил поэт Николай Александрович Зиновьев. Он написал:

У карты бывшего Союза

С обвальным грохотом в груди

Стою. Не плачу, не молюсь я,

А просто нету сил уйти.

Я глажу горы, глажу реки,

Касаюсь пальцами морей.

Как будто закрываю веки

Несчастной Родины моей…

А либералы, оккупировавшие СМИ, каждый день и каждый час на протяжении десятилетий рассказывают нам всем: и жившим, и не жившим в СССР, как плохо мы жили, и тем самым обманывают целые поколения.

Либеральная диктатура в СМИ оставляет гражданам России всё меньше возможностей разобраться со славной и прекрасной историей СССР и по достоинству оценить подвиги наших предков. В основном слышны всевозможные клеветнические измышления. Сегодня многие из приёмов, использовавшихся для разрушения СССР, используются для разрушения России.

Поэтому вопрос рассмотрения неправдивой информации, с помощью которой была разрушена наша Родина остаётся актуальным и в настоящее время. Самыми тяжёлыми, можно сказать смертельными оказались три удара, нанесённые по сознанию наших людей и определившие их дальнейшее поведение и отношение к своей социалистической Родине.

Первым был изобретён миф о массовых сталинских репрессиях. Этот миф был внедрён в сознание наших людей через западную агентуру и Хрущёва, пытавшегося критикой Сталина возвеличить свою ничтожную личность. Этот миф уже десятилетия тщательно охраняется невидимой, но явно существующей цензурой либеральных СМИ. Один из завсегдатаев телевидения предлагал не принимать на работу тех, кто отрицает наличие сталинских репрессий.

Министр пропаганды гитлеровской Германии Геббельс говорил о том, что ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. Ложь о массовых сталинских репрессиях повторили сто тысяч раз, и в умах людей она стала аксиомой, то есть самоочевидной истиной, не требующей доказательств. Вместо доказательств вам предложат «художественное произведение» «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына.

Даже далёкие от защитников сталинского времени личности, как, например, Ф. Д. Бобков считают Солженицына ставленником Запада в борьбе против СССР. О Нобелевской премии Солженицына Бобков сказал: «Нобелевскую премию Солженицыну дали, чтобы его раскрутить. Единственный из отечественных писателей, кто получил Нобелевскую премию действительно за литературный талант – это Шолохов. Бродский получил за эмиграцию, Пастернак в связи со всей этой историей… Вот так они дают эти премии. И сегодня, кстати, тоже».

Не имея никаких доказательств, Запад сумел убедить народы СССР и весь мир в проведении в Советском Союзе в 1930-1940-х годах массовых репрессий. Но это говорит не о том, что репрессии имели место, а о том, что Запад достиг совершенства в пропаганде написанной им истории СССР.

Лев Сирин (Вадим Петров) заметил то, на что многие именитые историки не обращают внимания: «Феномен термина «преступления Сталина» в элементарной подмене понятий. Законы могут быть жестокими и ужасными, но они не могут быть преступными, ибо они законы и от них идёт отсчёт, что считается преступлением, а что нет, но не наоборот. По моему мнению, в 1930-е годы были просто суровые законы сурового времени, а вот беззакония были сведены к минимуму. Сегодня, к слову, в нашем обществе можно наблюдать прямо противоположную картину. Закон, что дышло, а то и вовсе формальность.

Вернёмся, однако, к главному. Какую роль критика Сталина сыграла в разрушении страны? Огромную. А с идеологической точки зрения - основную. Репрессии были главным упрёком Советской власти в её праве на существование. Между тем ассоциировать отдельно взятые особенности отдельно взятого отрезка жизни страны с нею самой нелепо. Но аргументация такого рода была тогда не в моде. Нормальным тоном считалось бить себя в грудь и каяться. Читатель уже имел возможность ознакомиться с тем, как в одностороннем порядке приучали извиняться Советский Союз поляки. За Катынь (в чём СССР несправедливо упрекают – Л. М.) покайтесь, а о Марине Мнишек с мужьями и гибели русских военнопленных в польском плену забудем. Что тут скажешь? Заложенная Хрущёвым на ХХ съезде бомба под Сталина взорвалась второй раз и унесла в бездну великое государство. ГУЛАГом затыкали рот всем, кто пытался предсказать разрушительные для страны последствия перестройки». Правовое государство было именно при Сталине, а не при Горбачёве и Ельцине, когда на улицах без суда и следствия убивали людей в несколько раз больше, чем при Сталине было убийств и приговорённых к высшей мере наказания вместе взятых.

Не было в СССР в 1930-х года ни репрессий, ни беззакония. И только тогда, когда в народе будет восстановлена светлая память о И. В. Сталине и нация оценит подвиги вождя и народа в 1930-1940-х годах, можно будет вздохнуть спокойно с уверенностью, что смута конца 1980-х и 1990-х годов больше не повториться. Только тогда можно будет с уверенностью сказать, что Россия будет жить ещё долго, вечно.

Это хорошо понимают враги России на Западе, которые и сегодня тратят огромные деньги для поддержания в России и в мире веры в сталинские репрессии. Прижимистый Запад не станет тратить деньги впустую. Ему эта неправда нужна для сокрушения сегодняшнего российского государства, ибо она позволяет ослаблять русский народ, лишать его гордости своими подвигами в 1930-1940-х годах и в начале 1950-х годов, веры в свои силы и для внушения ему комплекса вины. Борьба с клеветниками России за правду о великом сталинском времени – это борьба за будущее последующих поколений нашей великой и многострадальной Родины.

Вторым направленным на разрушение СССР особо опасным мифом, была неправда о наших потерях во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и о количестве советских военнопленных. Многократно превышая наши потери, либералы унижают народ-победитель и стремятся отнять у него гордость за победу над сильнейшей армией мира, над силой Германии и остальных, объединённых ею стран Европы. Неправда о наших потерях и нехватке оружия в Красной Армии в сознании наших российских граждан стали такой же аксиомой, как и неправда о сталинских репрессиях.

Третьим фактором, разрывающим на части СССР стал национализм. Он возник в горбачёвское время, когда людьми овладело какое-то легкомыслие, и они готовы были верить в любое самое неправдоподобное утверждение, осуждающее Советский Союз. Либералы, лидеры большинства из которых являлись гражданами мира, внушали русским, что все республики являются иждивенцами, обузой для России, живут за счёт РСФСР и при этом показывали на продовольственные рынки, на которых действительно было полно торгующих представителей Кавказа и Средней Азии. Как будто это было связано с тем, что республики Кавказа и Средней Азии входили в состав СССР.

Сегодня на рынках намного больше, например, тех же азербайджанцев, в то время как они являются отдельным государством и не входят в состав России. Представление либералами республик СССР, как субъектов, паразитирующих на природных ресурсах и труде населения РСФСР, находило отклик в сердцах многих граждан Российской Федерации и возможность отделения какой-либо республики от СССР они стали воспринимать не как трагедию, а как торжество справедливости.

В тоже время народам республик внушали, что они являются колониями для Российской республики и могли бы жить намного богаче, если бы вышли из состава Советского Союза. Под воздействием такой агитации подняли головы, казалось бы, навсегда ушедшие в прошлое националистические организации. Эти организации начали агитировать граждан республик против «проклятых москалей» как, например, в Западной Украине. Для организационного становления Запад их снабжал большими деньгами. А в стране не было сил способных бороться с националистами, так как правоохранительные органы, все силовые структуры советского государства действиями правительства и СМИбыли деморализованы и лишены самых квалифицированных кадров. Национализмоказался довольно действенным оружием в руках врагов СССР. Он широко использовался не только внутри нашей страны, но и внутри стран Варшавского Договора. С ослабления центра, то есть с передачей полномочий общесоюзной власти на места начинал свои реформы Н. С. Хрущёв, с этого же начинал свои реформы М. С. Горбачёв. И если Хрущёва вовремя остановили, то Горбачёв довёл своё дело до конца.

Либералы сумели сформировать националистические тенденции в обществе при полном отсутствии объективных причин для возникновения в СССР национализмаи сепаратизма. Причины отсутствовали в связи с тем, что Россия, нуждавшаяся в огромном могучем государстве, была единственной страной в мире, которая принимая в своё государство новые народы, приравнивала их в правах с титульной нацией, и все народы считали Российскую империю своим государством. Процесс создания державы, какой был СССР, длился веками и не ущемлял прав и свобод ни одной нации страны. Многие государства Запада и Востока стремились создать империи, но им не хватало русской доброты и терпимости, а силой оружия в то время и при том качестве оружия на долгое время создать империю было невозможно. Российская держава создавалась при постоянных попытках Запада её разрушить, но разрушить Российскую державу Западу удалось только в 1991 году в связи с появлением мощных СМИ и технологий манипуляции сознанием людей.

Объективных причин для распада Российской державы не существовало. Она нужна была русским для обеспечения своей безопасности перед лицом многочисленного, хорошо вооружённого и очень агрессивного врага в лице стран Запада. Она нужна была и народам, вошедшим в её состав перед лицом окружавших их врагов, а также для повышения уровня и качества жизни.

Например, Украина и Молдавия вошли в состав Российской империи с целью сохранения нации, так как безжалостно уничтожались воинами Османской империи. По этой же причине вошли в состав России народы Северного Кавказаи Армении. Грузинская нация буквально исчезала с лица земли под натиском персов. Прибалтийским народам грозило полное уничтожение более сильными соседями, желавшими присоединить к своим государствам приморские земли прибалтийских народов. И как бы они сегодня не выступали против нас, но именно России они обязаны тем, что сохранились, как нации.

Красная Армия победила Белых наёмников Запада в частности потому, что народы республик принимали её, как армию своего государства. Сепаратизмдержался на незначительной части богатых слоёв населения, и, одолев сопротивление этой части, большевики восстановили Российскую империю, чем сохранили жизнь и обеспечили процветание всем народам образованного СССР.

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. жители республик в единой советской Красной Армии сражались за победу над врагом. И житель каждой национальности великой страны считал себя причастным к Победе и гордился ею. Это при Горбачёве начали считать, кто за счёт кого живёт. До этого все трудились в едином государстве во благо всех наций, и каждый вносил в общую государственную казну, что имел. И советское государство вкладывало деньги в развитие всех республик. Даже авиационные заводы строили, как в Саратове и Куйбышеве, так и в Ташкенте, Тбилиси и Киеве.

От развала СССР выиграли только враги Российской Федерации и всех других республик, входивших в состав СССР. Среднеазиатские республики начали погружаться в нищету и средневековье. На территории некоторых из них уже стоят военные базы США, оружие которых нацелено на Россию. В не лучшем положении оказались и республики Закавказья. Там тоже властвуют Запад, нищета и отсталость. Молдавию пожирает Румыния, украинцы разбегаются по свету и вымирают от гражданской войны и нищеты. США усиленно подготавливают Украину к войне с Россией. Прибалтийские народы растворяются среди других народов Европы.

Российская Федерация по сравнению с другими республиками ещё не скатилась в нищету по причине небывалых объёмов экспорта нефти, газа и других природных ресурсов. Это временное неустойчивое благополучие усугубляется реваншем ультралиберальных кругов, которые стремятся сдать Россию на растерзание Западу.

Мы выиграли войну, прежде всего потому, что представляли собой не малую сегодняшнюю Россию, а огромный СССР. Этого не могли не понимать политики, которые вели СССР к развалу. Этого не мог не понимать Ельцин, выведший РСФСР из состава СССР, чем предал народы других республик, связавших с Россией свою судьбу и свою безопасность. И никто не сказал ему и всем институтам власти РСФСР: «Что вы делаете? Ведь России республики нужны не меньше, чем республикам нужна Россия. А если завтра горячая война? Выстоит ли Россия одна в этой войне?!» При принятии решения резкие выступления либералов и националистов республик не имели значения, так как выступали они от своего имени, а не от имени народа.

Народы СССР сказали своё мнение на референдуме. Народы были за СССР. Но горбачёвско-ельцинская власть не посчиталась с мнением народа. Беловежский сговор – это акт предательства правящей элитой своих народов.

«Холодная война» продолжается и в настоящее время с использованием тех же методов для разрушения Российской Федерации. И у меня содрогается сердце, когда националисты с либералами спрашивают: «Зачем нам Северный Кавказ?!» И призывают отделить его от России. Но нам нужен Северный Кавказ хотя бы для того, чтобы в нём не было спецслужб США, которые подготавливали бы и бросали на Россию тысячные банды вооруженных боевиков. Нам нужен Кавказ с его чудодейственным горным воздухом, чистыми бурными реками, могучими елями, стремительными водопадами, яркими крупными звёздами, горными вершинами и лучезарными долинами, нам нужен Кавказ с братским народом, его лезгинкой и хоровым пением. Кавказ, который М. Ю. Лермонтов назвал сладкой песней нашего Отечества. И он писал это, не смотря на то, что в то время на Кавказе шла развязанная Англией война. Тот, кто выступает за отделение от Российской Федерации каких-либо народов и территорий стоит на стороне врага в продолжающейся «холодной войне».

Смута, начатая в СССР в 1985 году и продолжившаяся в 1991 году изгнанием из страны 140 млн. граждан, в том числе 30 млн. русских, должна стать всем нам уроком на будущее. Нет в жизни каждого гражданина нашей страны более важного дела, чем укрепление российского государства и воссоединение с отторгнутыми от России в 1991 году народами, более важного дела, чем собирание российских земель в единое государство.

Всем нам для сохранения русской и других наций надо объединяться в единое социалистическое государство, ибо только в нём может быть обеспечена безопасность и процветание народов, проживавших на просторах Союза Советских Социалистических Республик.

Россия обязана выполнить волю народов СССР, проголосовавших в 1991 году за сохранение Советского Союза (80% избирателей СССР приняли участие в голосовании и 76,4% из них высказались за сохранение СССР) точно так же, как выполнила волю народа Крыма, проголосовавшего за воссоединение с Российской Федерацией. Россия обязана это сделать перед лицом смертельной угрозы, исходящей от объединённой Европы (Евросоюза) и США.