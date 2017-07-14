Сводки от ополчения Новороссии 14 июля 2017

«Хлебное» перемирие, как и все предыдущие, ожидаемо оказалось фикцией и украинскими войсками не соблюдается. Об этом свидетельствуют ежедневные сводки Народной милиции ДНР и рассказы простых дончан.

Каково это — жить под постоянным огнем украинской армии — рассказывает Татьяна, мама двоих детей, жительница многострадального поселка Трудовские в петровском районе Донецка.

Видеоблогер Андрей Бардачев задал Татьяне несколько простых вопросов: Как вы выживаете? О чём мечтаете? Каким видите будущее через 5 лет?

Мечта у Татьяны такая же, как и у всех жителей Донбасса — окончание войны.

«Я бы хотела, чтобы мои дети забыли эти годы, чтобы они не оставили следа в их памяти и психике». — говорит она. «Когда стреляют, мы с сыном складываем конструктор, чтобы отвлечься и успокоить его».

На вопрос, как Татьяна с детьми выживает, она отвечает, что их кормит огород и что порой приходится работать даже под обстрелами, несмотря на опасность, потому что нужно делать запасы на зиму.

«Мы не можем выехать даже в центр города погулять, потому что я не уверена, что вечером, когда мы будем возвращаться, мы не попадем под обстрел».

На традиционный вопрос «Почему не уезжаете?» Татьяна даёт не менее традиционный ответ: «Нет средств даже снять что-то в безопасном районе Донецка».

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