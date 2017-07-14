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Сводки от ополчения Новороссии 14 июля 2017

09:22. 14 июля 2017 Просмотров - 198 Нет комментариев Опубликовал:

Обстрелами ВСУ в Донецке повреждены три дома

Обстрелами ВСУ в Донецке повреждены три дома | Русская весна

Три жилых дома повреждены в поселке Трудовские Петровского района на западе Донецка в результате ночных обстрелов ВСУ.

Об этом утром 14 июля сообщил глава районной администрации Максим Жуковский.

«Сегодня ночью ВСУ обстреляли поселок Трудовские. В результате повреждены три жилых дома по улице Марка Озерного, 31 и 34а, и по улице Летчиков, 24», — цитирует Жуковского ДАН.

Глава райадминистрации добавил, что, по предварительной информации, жертв среди мирного населения нет. Данные об обстрелах продолжают уточняться.

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Всего за минувшие сутки украинская армия 31 раз нарушила режим прекращения огня.

«За прошедшие сутки ВС Украины 31 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — сообщил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

По его данным, под огнем подразделений противника оказались районы 14 прифронтовых населенных пунктов Республики.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВСУ обстреляли 14 населённых пунктов ДНР за сутки

ВСУ обстреляли 14 населённых пунктов ДНР за сутки

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины тридцать один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы четырнадцати населённых пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинская армия четыре раза за сутки нарушила «режим тишины» в ЛНР

Украинская армия четыре раза за сутки нарушила "режим тишины" в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись окрестности поселка городского типа Донецкий, сел Сокольники и Калиновка, а также район памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов.

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Когда стреляют, мы складываем конструктор: как живут на фронтовой окраине Донецка (ВИДЕО)

Когда стреляют, мы складываем конструктор: как живут на фронтовой окраине Донецка (ВИДЕО) | Русская весна

«Хлебное» перемирие, как и все предыдущие, ожидаемо оказалось фикцией и украинскими войсками не соблюдается. Об этом свидетельствуют ежедневные сводки Народной милиции ДНР и рассказы простых дончан.

Каково это — жить под постоянным огнем украинской армии — рассказывает Татьяна, мама двоих детей, жительница многострадального поселка Трудовские в петровском районе Донецка.

Видеоблогер Андрей Бардачев задал Татьяне несколько простых вопросов: Как вы выживаете? О чём мечтаете? Каким видите будущее через 5 лет?

Мечта у Татьяны такая же, как и у всех жителей Донбасса — окончание войны.

«Я бы хотела, чтобы мои дети забыли эти годы, чтобы они не оставили следа в их памяти и психике». — говорит она. «Когда стреляют, мы с сыном складываем конструктор, чтобы отвлечься и успокоить его».

На вопрос, как Татьяна с детьми выживает, она отвечает, что их кормит огород и что порой приходится работать даже под обстрелами, несмотря на опасность, потому что нужно делать запасы на зиму.

«Мы не можем выехать даже в центр города погулять, потому что я не уверена, что вечером, когда мы будем возвращаться, мы не попадем под обстрел».

На традиционный вопрос «Почему не уезжаете?» Татьяна даёт не менее традиционный ответ: «Нет средств даже снять что-то в безопасном районе Донецка».

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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