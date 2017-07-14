Сводки от ополчения Новороссии 14 июля 2017
- 10:58 Обстрелами ВСУ в Донецке повреждены три дома.
- 09:45 ВСУ обстреляли 14 населённых пунктов ДНР за сутки.
- 07:30 Украинская армия четыре раза за сутки нарушила «режим тишины» в ЛНР.
- 06:30 Когда стреляют, мы складываем конструктор: как живут на фронтовой окраине Донецка (ВИДЕО).
Обстрелами ВСУ в Донецке повреждены три дома
Три жилых дома повреждены в поселке Трудовские Петровского района на западе Донецка в результате ночных обстрелов ВСУ.
Об этом утром 14 июля сообщил глава районной администрации Максим Жуковский.
«Сегодня ночью ВСУ обстреляли поселок Трудовские. В результате повреждены три жилых дома по улице Марка Озерного, 31 и 34а, и по улице Летчиков, 24», — цитирует Жуковского ДАН.
Глава райадминистрации добавил, что, по предварительной информации, жертв среди мирного населения нет. Данные об обстрелах продолжают уточняться.
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Всего за минувшие сутки украинская армия 31 раз нарушила режим прекращения огня.
«За прошедшие сутки ВС Украины 31 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — сообщил журналистам представитель оперативного командования ДНР.
По его данным, под огнем подразделений противника оказались районы 14 прифронтовых населенных пунктов Республики.
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ВСУ обстреляли 14 населённых пунктов ДНР за сутки
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины тридцать один раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.
«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы четырнадцати населённых пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Украинская армия четыре раза за сутки нарушила «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Обстрелам подверглись окрестности поселка городского типа Донецкий, сел Сокольники и Калиновка, а также район памятника князю Игорю у Станицы Луганской.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Когда стреляют, мы складываем конструктор: как живут на фронтовой окраине Донецка (ВИДЕО)
«Хлебное» перемирие, как и все предыдущие, ожидаемо оказалось фикцией и украинскими войсками не соблюдается. Об этом свидетельствуют ежедневные сводки Народной милиции ДНР и рассказы простых дончан.
Каково это — жить под постоянным огнем украинской армии — рассказывает Татьяна, мама двоих детей, жительница многострадального поселка Трудовские в петровском районе Донецка.
Видеоблогер Андрей Бардачев задал Татьяне несколько простых вопросов: Как вы выживаете? О чём мечтаете? Каким видите будущее через 5 лет?
Мечта у Татьяны такая же, как и у всех жителей Донбасса — окончание войны.
«Я бы хотела, чтобы мои дети забыли эти годы, чтобы они не оставили следа в их памяти и психике». — говорит она. «Когда стреляют, мы с сыном складываем конструктор, чтобы отвлечься и успокоить его».
На вопрос, как Татьяна с детьми выживает, она отвечает, что их кормит огород и что порой приходится работать даже под обстрелами, несмотря на опасность, потому что нужно делать запасы на зиму.
«Мы не можем выехать даже в центр города погулять, потому что я не уверена, что вечером, когда мы будем возвращаться, мы не попадем под обстрел».
На традиционный вопрос «Почему не уезжаете?» Татьяна даёт не менее традиционный ответ: «Нет средств даже снять что-то в безопасном районе Донецка».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su