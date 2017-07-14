Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 июля 2017

В Харькове поймали террористов ИГИЛ — СМИ

Сотрудники СБУ провели спецоперацию в Харькове по задержанию двух террористов ИГИЛ*.

Об этом пишет Лайф со ссылкой на украинские СМИ.

Для поимки боевиков правоохранители даже открыли стрельбу.

По данным украинского следствия, один из них даже находился в международном розыске. Отмечается, что задержание произошло на парковке торгового центра «Караван».

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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В России ответили на новые предложения США и Франции по Сирии

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что предложение Франции и США о создании международной контактной группы, которая займется выработкой решений по послевоенному будущему Сирии, может быть дееспособным, если оно серьезно и не подрывает другие форматы, также он отметил, что Россия готова к любым конструктивным идеям.

На совместной пресс-конференции в Париже президент США Дональд Трамп заявил, что идет работа «над вторым перемирием в еще одной очень сложной части Сирии». Французский лидер Эммануэль Макрон отметил, что Париж не настаивает на уходе президента САР Башара Асада. Также Франция и США предложили создать контактную группу, которая займётся составлением дорожной карты по будущему Сирии после конфликта. В нее должны войти постоянные члены СБ ООН, участие в переговорах должен принимать представитель президента Асада.

«Предложение лидеров Франции и США по итогам переговоров создать контактную группу для составления «дорожной карты» по будущему Сирии с участием постоянных членов Совета безопасности ООН, «заинтересованных участников из региона», а также представителя Дамаска может оказаться вполне дееспособным форматом для сотрудничества при двух важных условиях: что он не подрывает переговорные процессы в Женеве и Астане, и что все это всерьез», — считает Косачев.

При этом он подчеркнул, что Россия готова к рассмотрению любых конструктивных идей, «когда они не оговариваются предварительными условиями, подрывающими политический процесс в суверенной стране и решающими за ее народ, кому именно им править». Также по мнению сенатора, заявление Макрона об отказе от требования отставки Асада говорит о желании Франции вернуться в мировую политику в качестве ключевого игрока.

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Россия анонсировала ракетные пуски у побережья Сирии в ближайшие две недели

Очередные ракетные пуски с кораблей ВМФ у побережья Сирии будет проводить Россия в ближайшие две недели. Такая информация следует из международного извещения для авиационного персонала и навигационного предупреждения для мореплавателей. Об этом пишет РенТВ.

Запуски будут проводиться в международных водах Средиземного моря вблизи побережья Сирии.

Как следует из извещения, пуски ракет с российских кораблей могут осуществляться с 14 по 28 июля в промежутке времени между 08:00 и 18:00 мск.

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Ударные вертолеты ВКС РФ расчищают путь Армии Сирии от Пальмиры к Дейр Зор (ВИДЕО)

Сирийская армия при поддержке ВКС России возобновила свои наступательные операции в восточной части Пальмирского региона в четверг, нацелившись на последние позиции ИГИЛ вокруг газового месторождения Аль-Хайль. При поддержке ударных вертолетов ВКС РФ, подготовленный Россией 5-й армейский корпус САА, вместе с ливанской «Хезболлой» и «Лива Фатемиюн», штурмовал оборону террористов вблизи газового месторождения Аль-Хайль, нанося тяжелый урон обороне террористической группировки. Сообщается, что правительственные войска сумели обеспечить окружение газовый полей Аль-Хайль а также уничтожили по меньшей мере 15 боевиков. Видеозапись ниже обнародована Министерством обороны САР, на ней показано продвижение армейцев и их союзников в этой части районов восточного Хомса. Читайте также: ВКС РФ становятся ночным кошмаром для ИГИЛ в Дейр эз-Зор, громя базы и объекты боевиков * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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«Тигры» и ВКС РФ начали прорыв обороны ИГИЛ из Ракки в сторону Дейр Зор (ФОТО, КАРТА)

В четверг при поддержке ВКС России штурмовая дивизия «Тигры» начала наступление из провинции Ракка в направлении города Сухнэ на востоке Хомса, находящегося на пути в Дейр эз-Зор. В течение нескольких часов бойцам Tiger Force и других проправительственных формирований, удалось взять под контроль несколько населенных пунктов и важным позиций. К югу от Ресафы армейцы сумели захватить ряд ключевых нефтяных скважин по дороге к Эс-Сухнэ, включая Б’ира Айкави, Б’ир аль-Атау, Б’ир аль-Знати и Б’ир Хуран. С целью окончательно изгнать террористов ИГИЛ из Центральной Сирии, Сирийская Арабская Армия некоторое время готовилась к предстоящей наступательной операции. Во главе со штурмовой дивизией Tiger Forces САА сейчас планирует выйти на юг из ключевого города Ресафа, чтобы отбросить «игиловцев» на юг до г. Сухнэ в восточной части провинции Хомс. Продвижение «Тигры» на юг позволит их союзникам из «Лива Сукур Аль-Сахра» (бригада «Соколы пустыни») отбить позиции ИГИЛ* в восточной части провинции Хама. Как только эти 2 операции успешно завершатся, террористы ИГИЛ больше будут полностью изгнаны из центральной части САР. Читайте также: Новый котёл для ИГИЛ: Армия Сирии и ВКС РФ окружают группировку боевиков в Хаме (ФОТО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Продажа С-400 Турции

Блумберг с ссылкой на источники в министерсте обороны Турции сообщил о прогрессе переговоров по продаже современных российских комплексов ПВО С-400 в Турцию.Анонимный (что важно) источник в МО Турции сообщает https://www.dailysabah.com/defense/2017/0 7/13/turkey-agrees-to-pay-russia-25b-for-s-4 00-missile-systems-official-says , что сумма сделки составит 2,5 млрд. долларов, а в ее основе лежит разочарование Турций политикой Запада в отношении Эрдогана и поддержки курдских организации в Северной Сирии, что влечет за собой смену приоритетов в сфере безопасности и перевооружения турецкой армии. Речь идет о двух батареях С-400, которые по своим возможностям превосходят все то, чем располагает ПВО Турции. Ранее, такие комплексы покупали только Китай и Индия, а турецкий оружейный рынок был в принципе закрыт для российского ВПК. Теперь обстоятельства изменились.Впрочем, стоит подождать официальных подтверждений, так как подобные утечки могут преследовать иную цель, а именно затруднить реализацию сделки.

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Перемирие в Сирии возможно благодаря контактам с Россией, — Трамп

Перемирие на юго-западе Сирии стало возможным благодаря контактам США и России, заявил в четверг американский президент Дональд Трамп. «Это (перемирие) произошло благодаря контактам (с Россией)», — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, которую в США транслировали ведущие новостные телеканалы. Глава Белого дома отметил, что «перемирие продолжается почти пять дней». По словам Трампа, «для Сирии это очень большой срок». Читайте также: В Кремле прокомментировали «жесткий разговор» Путина и Трампа

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Ресафа и Сувейда

Коротко о сегодняшних успехах САА имеющих оперативное значение.После сегодняшнего продвижения САА к югу от Ресафы до героического Дейр-эз-Зора осталось 110-120 километров.Перед наступающими частями "Тигров" и Ко, лежит по сути голая пустыня без крупных населенных пунктов и серьезных естественных препятствий, кроме конечно потрепанных отрядов Халифата.В этом плане группировке САА в районе Арака несколько сложнее, так как заслон Халифата в районе оазиса Сухна и холмистая местность, затрудняют продвижение к Дейр-эз-Зору от Пальмиры.У САА при продолжении наступления теми же темпами, открываются две опции после захвата перекрестка в районе нефтяного поля Дебайсин.С одной стороны, можно не торопиться с Дейр-эз-Зором и двинуться к оазису Сухна с севера, с целью соединения с группировкой САА в районе Арака. Таким образом, при соединении сирийских войск в районе оазиса Сухна, все что окажется к западу от точки соприкосновения наступающих войск, по сути окажется в огромном котле и будет отсечено от оставшейся территории Халифата и что главное, от подкреплении из провинции Дейр-эз-Зор и из провинции Анбар в Ираке.Более амбициозный план связан с продвижением напрямую к Дейр-эз-Зору. Если бы не сопротивление боевиков, то сирийские танки могли бы за 3-4 часа доехать до осажденного города (с поправкой на препятствия и мины). Ну а так, после зачистки перекрестка в районе Дебайсина, можно продвигаться к перекрестку в районе нефтяного поля Бишри, а далее либо напрямую к северой части анклава, либо же сначала продвижение вдоль трассы к перекрестку у нефтяного поля Сулах, с последующим движением по трассе Пальмира-Дейр-эз-Зор с целью выхода к позициям сирийских войск в районе 137-й армейской базы и базы "Панорама". В ближайшие несколько дней по вектору продвижения "Тигров" увидим, какой план выбрало сирийское командование и российские военные советники, тесно взаимодействующие с частями Сухейла.Продвижение САА на юге Сирии в Сувейде. Помимо освобождения огромных территорий, создана угроза образования огромного по размерам котла , в котором на деле не так уж много боевиков – это по сути голая пустыня с редкими населенными пунктами, контроль сторон над которой достаточно условен и даже нарисованная стенка котла вряди помешают желающим прорваться ночью по пустыне к Ат-Танфу. Но с точки зрения обеспечения безопасности тыловых районов и обеспечения более качественной логистики для сирийских войск и иранских "прокси" в Южной и Юго-Восточной Сирии, освобождение этого района представляется весьма выгодным. Без серьезной помощи через границу с Иорданией или посредством американских бомбардировок, боевикам крайне трудно будет удержать этот район, так как они серьезно уступают в численности действующим здесь сирийским войскам и практически не имеют тяжелого вооружения.В целом, после заключения американо-российской сделки №3 и заморозки активных боевых действий в Дераа и Кунтейре, активность САА распределяется на следующие направления:1. Наступление из района Ресафы (с возможностью наступать как на оазис Сухна, так и на Дейр-эз-Зор)2. Наступление в Восточной Хаме на Акербат.3. Наступление в Восточном Хомсе в районе Фаргласа и к северу от трассы Пальмира-Тияс.4. Наступление к востоку от Пальмиры из района Арака на оазис Сухна.5. Наступление в восточной Сувейде с целью занятия пустынных территорий к югу от Восточного Каламуна.6. Наступление иранских "прокси" вдоль границы с Ираком к Абу-Кемалю (не знаю, почему его на картах иногда называют Аль-Букамаль, если даже в Вики его пишут либо Абу-Камаль или Абу-Кемаль).7. Ну и как обычно продолжается традиционная возня в Восточной Гуте, где наступательные порывы вязнут в боях за жилую и индустриальную застройку.В значительной части этих операций задействованы как ВКС РФ, так и наземные силы. Также в поддержке этих операций участвуют проиранские формирования. На данном этапе мы наблюдаем масштабные операции связанные с освобождением значительных территорий Сирии, которые реализуют на практике те преимущества, которые Россия и Иран получили успешно завершив битву за Алеппо и заключив сделку с Турцией в Астане. Сделка с США позволяет интенсифицировать наступательные операции и улучшить позиции Дамаска перед следующим этапом войны и переговорами о судьбе Сирии. В целом, благоприятные тенденции описанные в конце 2016 года http://colonelcassad.livejournal.com/315 8574.html достаточно успешно реализуются.Но расслабляться не стоит – можно ожидать как новых провокаций со стороны США или Израиля, а так же контрударов со стороны Халифата – командование "черных" скорее всего останется верным своим принципам и постарается поднакопить сил для контрударов по наступающим сирийским войскам, так что по ходу дела вполне могут возникать новые оперативные кризисы.PS. И как сообщают, Франция сняла требования по уходу Асада. Теперь основной приоритет – борьба с терроримом. Судьба Асада для Парижа более не принципиальна. Об этом Макрон заявил на совместной пресс-конференции с Трампом. Видимо подтверждаются утечки в американской прессе, согласно которым Вашингтон согласен с тем, что судьбу Асада должна решать Россия, а требования по его уходу в целом бесперспективны в силу изменившейся военно-политической обстановки. Это расценивается не как внезапная любовь к Асаду, а возвращение к реальности, где уход Асада любой ценой в виде основного требования, скорее вредит интересам США в регионе.

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Франция больше не настаивает на уходе Асада

Париж больше не настаивает на уходе президента Сирии Башара Асада, ключевой задачей должно стать искоренение терроризма, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Париже. «Мы поменяли французскую доктрину в отношении Сирии. Наша принципиальная задача — искоренить террористические группы, какими бы они не были», — сказал французский лидер. Он добавил, что «уход (президента САР Башара) Асада больше не является необходимым условием для Франции». Читайте также: Думаете, всё хорошо? — украинцы в шоке от количества новых могил «атошников» в Киеве (ФОТО)

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