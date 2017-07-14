Покупаете сразу двух детей? Вам скидка в 16%!!!

Приехала в Петербург одна давняя знакомая француженка. Лет десять назад она усыновила одного русского мальчика в возрасте лет пяти.



Ребёнок отставал в развитии от сверстников, хотя, как оказалось впоследствии, не безнадёжно.



Я помнил его, тогдашнего. Между собой мы в шутку называли его "Кошмариком": очень тяжело было его обучать. Понятно, что приёмная мать об этой кличке не была в курсе.



А тут не узнал сильно повзрослевшего ребёнка: совершенно нормальный парень, к тому же благодарный моей супруге за её тогдашние усилия по обучению его русскому языку и приобщению к русским культуре и нравственности.



Усыновив Кошмарика, года через три эта обеспеченная француженка удочерила ещё одного брошенного родителями русского ребёнка.



И лишь на днях для нас выяснилось вот что. Всю процедуру усыновления Сильви в своё время предварительно разузнала у своей хорошей знакомой, которая годом ранее усыновила сразу двух детей из России. Год 2005-2006. Приехала в Петербург одна давняя знакомая француженка. Лет десять назад она усыновила одного русского мальчика в возрасте лет пяти.Ребёнок отставал в развитии от сверстников, хотя, как оказалось впоследствии, не безнадёжно.Я помнил его, тогдашнего. Между собой мы в шутку называли его "Кошмариком": очень тяжело было его обучать. Понятно, что приёмная мать об этой кличке не была в курсе.А тут не узнал сильно повзрослевшего ребёнка: совершенно нормальный парень, к тому же благодарный моей супруге за её тогдашние усилия по обучению его русскому языку и приобщению к русским культуре и нравственности.Усыновив Кошмарика, года через три эта обеспеченная француженка удочерила ещё одного брошенного родителями русского ребёнка.И лишь на днях для нас выяснилось вот что. Всю процедуру усыновления Сильви в своё время предварительно разузнала у своей хорошей знакомой, которая годом ранее усыновила сразу двух детей из России. Год 2005-2006.



И стоило это той 25 тысяч евро. Помимо некоторых официальных выплат.



Сильви также в итоге уплатила за своих двух усыновлённых детей примерно такую же сумму. Чёрным налом, как вы сами понимаете.



И как-то сразу стали понятны причины столь активного развития ювенальной юстиции. Суть которой в том, чтобы как можно больше детей оторвать от родительской семьи. Чтобы… чтобы этих детишек можно было в буквальном смысле продать!



Понимаете, мы получили достоверные подтверждения наличия подобного бизнеса: утром 15.000 евро – вечером ребёнок. Всё как в магазине, даже акции проводятся: берёте сразу двух? Вам скидка в 16%!!!



А ведь все эти ювенальные подонки нас уверяли, что действуют исключительно во благо детей!



Конечно, какому-то детдомовцу действительно лучше расти у нормального, пусть даже и европейского человека. Хотя таких, нормальных, в Европах не сильно много. Однако далеко не всем детям так везёт: вспомним трагическую судьбу того же Димы Яковлева или пропавших русских детишек в Италии…



Казалось бы, продаёшь детей – так бери их из детдома, а семьи-то зачем разрушать??! Тут ответ, видимо, кроется в масштабах рынка: заграничных покупателей больше, чем разрешено туда отправлять детей.



Попутно вскрывается множество выгодополучателей от ювеналки.



Во-первых, это подонки, для которых торговля детьми – весьма прибыльный бизнес.



Во-вторых, а это уже более высокий уровень целеполагания, когда наносимый стране вред действует более продолжительное время, – разрушение института семьи. Которое начинается уже с декларации о наличии у ребёнка неких прав в противостоянии родителям.



В-третьих, а это уже долгоиграющий вред, – создание у молодёжи, включая объювеналенных детишек, крайне негативного образа семьи с детьми.



При этом попутно преследуется и частная, касательно России, глобальная цель: уменьшение населения нашей страны.



Видите, какая вложенность целей получается и сколько заинтересованных в насаждении ювенальной юстиции выгодополучателей! А ведь все эти негативные процессы можно было бы многократно уменьшить, если бы уже на самом первом уровне, т.е. той мрази, что занимается продажей детей как бизнесом, государством были приняты адекватные меры противодействия.



И очень хотелось бы надеяться, что несмотря на медийное затишье в освещении ювенальной темы, родители, общественные организации и партии не снимут вопрос ювеналки с повестки дня.



Молчание СМИ – отнюдь не гарантия того, что губительные для страны ювенальные процессы прекратили иметь место.



В настоящих условиях только ответственная, гражданская позиция каждого поможет остановить разграбление генетического фонда России и прекратить растление сознания подрастающего поколения!

Источник: ss69100.livejournal.com