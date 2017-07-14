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Почему молоко было в треугольных пакетах?

20:42. 14 июля 2017 Просмотров - 170 Нет комментариев Опубликовал:

Как появилась такая оригинальная упаковка молока? Как до такого додумались вообще?

В конце 1930-х известный научно-популярный журнал «La Science et la Vie» разразился первоапрельской статьёй о загадках египетских пирамид и необычных свойствах правильных тетраэдров. Вполне в духе того времени, надо сказать. Ведь именно в те годы французский химик и мистик Жак Бержье рассказывал на страницах профильных изданий, что помещённая в уменьшенную картонную копию усыпальницы Хеопса бычья кровь не сворачивалась, а мясо необычно долго оставалось свежим. И примерно в то же время некий М.А.Бови утверждал, что в точно таких же тетраэдрах, сориентированных по сторонам света, трупы мелких животных не разлагаются, а мумифицируются.

Авторы статьи в «La Science et la Vie» вдоволь порезвились над верой людей в подобное шарлатанство. Они сообщили, в частности, что сон в правильном тетраэдре омолаживает, находящиеся внутри него бритвенные лезвия самозатачиваются, а молоко не скисает. Посмеялись – и забыли.

Но этот номер несколько лет спустя попался на глаза шведскому изобретателю Эрику Валленбергу, сотруднику лаборатории Åkerlund Rausing, который проникся идеей снизить потери молокоторговцев. В 1944 году прототип картонной упаковки в форме тетраэдра впервые появился на свет. А ещё через шесть лет родилась компания AB Tetra Pak, фирменной упаковкой которой на долгое время стала картонная пирамидка Tetra Classic®.

Огромным плюсом таких пакетов был минимум отходов при производстве и практически полная его автоматизация. Основа – мягкий картон, соединённый с полиэтиленом, – сворачивалась в цилиндр, место стыка противоположных концов термически сваривалось, затем внутрь заливалось молоко, кефир или сливки, после чего автомат делал ещё два термических шва и отрезал готовую упаковку, которая благополучно падала в специальный контейнер. Никаких сложностей и почти никаких потерь.

Правда, всё дальнейшее на пути к покупателю было не столь технологично. Одним из существенных недостатков пакетов-тетраэдров была абсолютная невозможность плотной упаковки их в ящики прямоугольной формы. Поэтому для хранения расфасованной в пирамидки молочной продукции использовались специальные шестиугольные контейнеры. Но это приводило к необоснованному росту транспортных и складских расходов – приходилось в значительной степени перевозить и хранить воздух.

А тут ещё выяснилось, что в пирамидках молоко скисает практически так же, как и в любой другой упаковке. То есть, никаких рациональных причин сохранять приверженность этой упаковке не было, несмотря на всю её простоту в производстве.

В итоге Швеция уже в 1959 году стала отказываться от молочных тетраэдров Tetra Classic®.

Казалось, у компании нет выбора, кроме как уйти с рынка. Но её руководитель, Рубен Раусинг смог продать свою технологию Советскому Союзу. Говорят, давнишняя статья из «La Science et la Vie» сыграла свою роль в убеждении советских министров. Впрочем, они возможно повелись на кажущуюся дешевизну производства.

И началась вторая, очень долгая, жизнь треугольных молочных пакетов. Они использовались в СССР почти 30 лет, до середины 1980-х.

Пишут, что качество их было довольно средним. Пирамидки часто рвались и протекали. Хотя говорят и бутылки бились не совсем меньше. Торговля привычно списывала потери на себестоимость. В переноске и хранении такие пакеты тоже были неудобны. В общем, экономически эффективное производство оборачивалось в конечном счёте довольно обременительным потреблением. Конечно, в масштабах огромной страны всё это было мелочью.

Зато был интерес покупать необычные пакетики жителям далеких регионов :-)

Источник: www.kramola.info

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