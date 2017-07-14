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Открытым текстом 14.07.2017

18:26. 14 июля 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

Главной новостью недели стала реакция на встречу президентов Путина и Трампа. Нынешняя встреча “Большой двадцатки” свелась к “Большой двойке”. Потому немногому, что видно со стороны, эксперты всего мира гадают, что же сказано с глазу на глаз. Потому что всем очевидно, развитие мировой политики в ближайшее время – результат этих переговоров. Куда интереснее, понимая это, видеть как напряглись американские журналисты получив команду фас. Ругают и сам факт встречи и то как Трамп первым протянул Путину руку. Репортёры CNN даже пригласили в студию специалиста по жестам и тот по кадру разбирал поведение президента Соединённых Государств Америки, чтобы показать как злой русский обвёл вокруг пальца руководителя такого неудобного для либеральных глобалистов.

Встреча продолжалась два с четвертью часа. Примерно в трое больше, чем планировалось по графику саммита. Среди озвученных основных тем встречи: Сирия, вопросы кибербезопасности и решение украинского конфликта. Президенты Путин и Трамп договорились, что Министерство иностранных дел Америки назначит специального уполномоченного по конфликтам на Украине. Министр Тиллерсон уже представил в Киеве занявшего новый пост бывшего посла США в НАТО Волкера.

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru

Метки: открытым текстом
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