Онлайн с продолжением: как детей приучают к дистанционному обучению

Рынок удаленных курсов и целых университетских программ для взрослых — самый растущий сегмент в индустрии образования. Теперь обучение по Сети пытаются внедрить среди школьников и даже дошкольников.

Удаленный рост

Согласно исследованию российского агрегатора контента образовательных программ EduMarket, доля онлайна в общем объеме мирового рынка образования ($4,5–5,0 трлн) пока составляет 3%, или $165 млрд. Однако потенциал для роста у этого сегмента самый значительный. Благодаря устойчивой динамике цифровой сектор индустрии обещает к 2023 году преодолеть отметку $240 млрд, прибавляя более чем по 5% в год, свидетельствуют расчеты американской Global Market Insights. Согласно более оптимистичному прогнозу английских EdTechXGlobal и IBIS Capital, рынок онлайн-образования достигнет $252 млрд уже к 2020 году при среднегодовом приросте 17%.

США — наиболее крупный и зрелый рынок онлайн-образования, однако темпы его распространения в стране замедляются — приблизительно до 4,0–4,4% в год. Второй по величине регион, Юго-Восточная Азия, набирает обороты значительно быстрее — здесь онлайн-образование растет на 17% ежегодно. В прошлом году азиатский регион, по данным американской GSV Advisors, даже обогнал Западную Европу: $11,7 млрд против $6,8 млрд. При этом объем рынка онлайн-образования в Восточной Европе сравнительно небольшой — всего $1,2 млрд, зато он растет темпами не ниже, чем в Азии, — на 17% в год, свидетельствуют данные Global Market Insights. Более того, основным драйвером здесь является российский сегмент.

По данным Национального центра информатизации НЦИ (дочерняя компания ГК «Ростех»), сегодня объем рынка онлайн-образования в стране составляет около 21 млрд руб., что составляет лишь 1,1% от общего объема рынка образовательных услуг (1,8 трлн руб.). Однако в ближайшие четыре года, по словам директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» и председателя совета директоров НЦИ Василия Бровко, объем рынка онлайн-образования в России может достичь 53 млрд руб., что составит до 2,6% рынка.

«Общество уже давно стало цифровым. Чтобы в этом убедиться, достаточно просто посмотреть по сторонам. Благодаря интернету, компьютерам, гаджетам человечество научилось решать задачи совсем иного уровня в кратчайшие сроки», — говорит декан факультета дистанционного обучения ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» Динара Тутаева. По ее словам, за последние годы резко увеличилось число различных ресурсов, в основном в области массовых открытых онлайн-курсов. Например, на самой популярной из них площадке Coursera, объединяющей 149 университетов-партнеров по всему миру, на сегодняшний день обучается более 25 млн человек по более чем двум тысячам курсов. Онлайн-образование в корпоративном сегменте, по словам Динары Тутаевой, позволяет сотрудникам обучаться с минимальной тратой средств со стороны организации.

Например, Сбербанк развивает собственный Корпоративный университет, в портфеле которого более 80 программ развития профессиональных компетенций для 35 тыс. руководителей. В рамках корпоративного университета работает Виртуальная школа — уникальный портал для дистанционного обучения и развития сотрудников Сбербанка, предоставляющий доступ к базе знаний и возможность командного взаимодействия в режиме реального времени. Такие центры не только обучают сотрудников, консультируют их, но и проводят постоянную проверку их навыков. «Онлайн-образование прочно вошло в повседневную жизнь человека. Возможно, кто-то еще сопротивляется, но это не может поставить под сомнение неизбежность проходящих изменений в современном образовании», — говорит Динара Тутаева.

Российский опыт

В октябре 2016 году правительство дало старт проекту «Современная цифровая образовательная среда в РФ». Согласно этому документу, к 2025 году в России должно быть создано 3500 онлайн-курсов, а 10 тыс. преподавателей должны научиться передавать свои знания онлайн. За короткий срок с момента запуска на Национальной платформе открытого образования уже размещено более 150 учебных курсов.

По данным Динары Тутаевой, рынок онлайн-обучения в России показывает ежегодные темпы роста на уровне 25%, объем российского рынка в 2016 году составил 10,5 млрд руб. «Если ранее отношение к онлайн-образованию в России было зачастую недоверчивым, то поддержка со стороны государства склонила чашу весов в пользу инновационных технологий в обучении», — говорит декан факультета дистанционного обучения РЭУ им. Г.В. Плеханова. Ни один вуз не может оставаться конкурентоспособным, если он не использует в своем образовательном процессе возможности электронного обучения, уверена Динара Тутаева.

Например, в том же РЭУ им. Г.В. Плеханова единая образовательная среда дает возможность онлайн-коммуникации между студентами и преподавателями, обеспечивает доступ к учебным и научным материалам. При МГТУ им. Н.Э. Баумана, в свою очередь, есть учебный центр «Специалист», который представляет обширный перечень курсов повышения квалификации, причем как в онлайн-, так и в офлайн-режиме, добавляет аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Электронное обучение с наименьшими затратами позволяет обеспечить доступность качественного образования для всех слоев населения, независимо от местонахождения и уровня оснащенности учебного заведения», — отмечает Василий Бровко (НЦИ).

Согласно исследованию EduMarket, в 2016 году доля дистанционного сегмента в высшем профессиональном образовании в мире достигла 3,7%, однако к 2021 она вырастет до 9%.

«Революция перехода к онлайн-образованию началась, когда ведущие американские университеты из Лиги плюща отчаялись монетизировать свои онлайн-курсы; тогда было принято решение сделать доступ к этим материалам бесплатным», — говорит советник генерального директора компании «Открытие Брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов.

По его словам, как только это сделала часть институтов, другие вузы последовали их примеру. Человек, который хочет получить знания без сертификата, может бесплатно прослушать эти курсы, однако если слушатель желает получить какой-то сертификат, то образование будет платным. При этом платные курсы пользуются гораздо меньшей популярностью.

Аналогичные программы запущены и в России, однако политика российских вузов разделилась. Одни университеты использует свои собственные площадки, например СПбГУ, другие сотрудничают с мировыми лидерами; так, НИУ ВШЭ активно развивает свои программы онлайн-обучения в рамках самого популярного в мире портала Coursera, выкладывая часть курсов также на английском языке. В России, как и в мире, более или менее успешно развиваются именно бесплатные программы. «Наибольшего успеха удалось достичь в сегменте IT. Многие компании при найме специалистов уже принимают документы об онлайн-образовании: такие документы не имеют юридической силы, но их ценность в глазах работодателя выше, чем у многих формальных дипломов», — отмечает Сергей Хестанов. По его словам, если человек смог осилить такой способ обучения, то это свидетельствует о его усидчивости, дисциплине и мотивации.

Онлайн с детского сада

Будущее онлайн-образования эксперты связывают прежде всего с развитием сегмента «для детей». В 2015 году, по данным EdSurge (США), в американские стартапы, связанные с цифровизацией дошкольного и общего среднего образования, был вложен $741 млн. Бурный рост направления дошкольного и школьного обучения в онлайн-образовании наметился и в странах Юго-Восточной Азии. Так, в начале прошлого года около 62% всех инвестиций китайского EdTech приходилось на компании в сфере дошкольного и общего образования. Для сравнения: ниша только «цифровых классов» в Индии на середину 2016 года оценивалась приблизительно в $1 млрд.

«Растет категория детей, требующих инклюзивных программ обучения, некоторые из них обучаются на дому. Для них развитие онлайн-образования повышает возможности полноценного обучения. Тенденция к развитию онлайн-обучения детей дошкольного и школьного возраста очевидна — это не краткосрочная перспектива, но скачок произойдет в ближайшее время», — говорит руководитель управления инновационной деятельности НИУ ВШЭ Татьяна Строганова. По ее словам, внедрение современных технологий требует изменения системы образования, однако игнорировать то, что востребовано обществом, государство не может себе позволить. Более того, в России уже есть несколько стартапов, которые занимаются образованием для школьников, например «ГлобалЛаб».

Рост онлайн-образования для детей приведет к увеличению доли частных компаний на этом рынке, и в целом это соответствует государственной стратегии. Так, в госпрограмме «Развитие образования» на 2013–2020 годы увеличение роли негосударственного сектора в предоставлении услуг дошкольного и дополнительного образования детей закреплено в качестве одного из направлений развития.

Впрочем, госкомпании тоже стремятся занять этот рынок. В мае 2017 года входящий в ГК «Ростех» Национальный центр информатизации запустил новую платформу для развития онлайн-образования в России. Проект предполагает создание и использование единой электронной образовательной среды на базе российского аппаратно-программного комплекса. К 2020 году он планирует занять 35% потенциального рынка онлайн-образования как за счет собственных, так и интегрированных отраслевых технологий. Госкорпорация будет владеть контрольным пакетом акций (51%). Апробация единой образовательной платформы и специального двухэкранного устройства пройдет в сентябре этого года в Екатеринбурге, где охватит 10 тыс. школьников, и других городах Свердловской области.

«На сегодняшний день в России отсутствует единая электронная образовательная система. Мы работаем над проектом, который позволит создать и эксплуатировать суверенное и безопасное высокотехнологичное образовательное пространство на территории всей страны», — говорит Василий Бровко. По его словам, благодаря этому проекту государство в течение шести лет сможет сэкономить около 44 млрд руб. А участники образовательного процесса получат доступ ко всем учебным материалам, включенным в федеральный перечень: учителя смогут выбрать необходимую программу обучения, родители — контролировать процесс обучения детей.

По мнению Сергея Хестанова, для того чтобы онлайн-курсы были максимально полезны, требуется высокая ответственность и мотивация обучающегося, поэтому дистанционные цифровые схемы перспективны в высшем образовании. «Для школьного и дошкольного образования их эффективность очень мала, поскольку дисциплина в этих возрастных группах не позволяет успешно впитывать знания. Отдельные дети могут учиться таким образом, но их процент очень мал», — говорит он.

Многим экспертам, однако, представляется актуальным формирование привычки к обучению онлайн. «Знакомство с онлайн-обучением начинается в дошкольном возрасте, зачастую в игровой форме. Школьники используют современные возможности более осознанно, востребованы полноценные коллекции видеоуроков и онлайн-курсов по основным школьным предметам с первого по 11-й класс. Набирает обороты использование онлайн-ресурсов для подготовки к ЕГЭ», — объясняет Динара Тутаева.

Сергей Алексеев