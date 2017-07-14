Новости Украины и Новороссии 14 июля 2017

СБУ активно готовится к сдаче Мариуполя

Киевский режим не исключает, что Мариуполь может быть сдан войскам ЛДНР. И к такому развитию событий активно готовится. Готовится в своей традиционной манере, которую вскорости террористы ИГИЛ будут жадно перенимать в качестве передового опыта.

В Мариуполе под контролем и кураторством СБУ создан так называемый «Патриотический полк», в задачи которого входит проведение диверсий в городе, если он будет сдан противнику. Полк насчитывает около 600 человек, его костяк составляют учащиеся средних общеобразовательных и начальных профессиональных учебных заведений.

Об этом сегодня в ходе очередного заседания «Форума спасения Мариуполя» в Донецке рассказала его руководитель Ирина Попова.

«В соответствии с замыслом предполагается обучение и подготовка активистов для проведения диверсионно-террористических актов в Мариуполе в случае его освобождения армией ДНР.

В настоящее время под эгидой кураторов из регионального управления СБУ проводятся мероприятия по подготовке из наиболее способных новобранцев резидентских групп (звеньев) и подпольных ячеек по 3-5 человек в каждой», — рассказала глава «Форума спасения Мариуполя».

Ирина Попова также отметила, что Мариуполь методично превращается в город военных жандармов, столь велико их количество, нагнанное Украиной.

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Ты виноват в том, что ты Добкин

Леденящие кровь доказательства



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Порошенко: украинский паспорт — это круто

Безвизовые поездки в ЕС дают возможность украинцам увидеть, куда движется Украина и за какое будущее она борется.

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

«20-летняя София — стотысячная украинка, которая воспользовалась преимуществами безвиза и невероятно гордится своим украинским паспортом. Счастлив, что все больше украинцев пользуются преимуществами путешествий и воочию видят, что такое Европейский Союз, куда движется Украина, и за какое будущее сегодня борется молодое Украинское государство», — отметил Порошенко.

Он добавил, что «украинский паспорт — это круто».

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом официально вступил в силу в ночь на 11 июня. При этом права на работу в Евросоюзе безвизовый режим не дает.

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Опальный одесский политик выступил с резонансной речью в Европарламенте: Украина – рассадник фашизма

На слушаниях в Европарламенте с резонансной речью о том, что из себя представляет действующий в Киеве режим, выступил украинский оппозиционный, опальный политик-эмигрант, экс-депутат Одесского облсовета Алексей Албу. Об этом сам Албу оперативно сообщил в социальной сети, прилагая фото и видео из Европарламента. «Выступил в Европарламенте на слушаниях, организованных нашим товарищем, членом фракции объединённых левых GUE/NGL Элеонора Форенца. Впервые в истории Европарламента слово получили украинские антифашисты и коммунисты. Впервые в истории Европарламента конфликт в Украине был рассмотрен не однобоко, с позиции украинских властей, но была представлена позиция тех, кто не смирился с государственным переворотом 2014 года и до сих пор борется с ультраправым экстремизмом на Украине. В слушаниях также приняли участие известные европейские политики и общественные деятели, депутаты ЕП Хавьер Коусо и Татьяна Жданок и другие друзья украинского народа, понимающие пагубность политики националистов. В своём выступлении отметил, что экономический кризис всегда приводит к росту крайне правых настроений и предложил активнее взаимодействовать в борьбе с национализмом и неофашизмом. Также напомнил собравшимся о том, что организаторы и исполнители массового убийства в Одессе до сих пор не наказаны. Что украинская власть не выполняет Минские соглашения, до сих пор не освободила ни одного политзаключённого, и практически полностью заняла нейтральную зону. О том, что сегодняшняя Украина — это рассадник фашизма», — сообщил Албу. “Данное мероприятие было бы не возможным, если бы не наши друзья из Banda Bassotti. Именно они с первых дней гражданской войны на Украине распространяют правду о зверствах украинских неонацистов, о бомбардировках мирных городов и посёлков Донбасса, о массовом убийстве в Одессе. Именно Банда Бассотти уже несколько лет организовывает антифашистские караваны, привозя на Донбасс европейских политиков и общественников, чтобы те сами своими глазами увидели происходящее. Товарищи, спасибо вам! Наша сила – в единстве и солидарности! No pasaran!”, – отметил также он. «Реакцией собравшихся было резкое возмущение в адрес украинских властей. Дело в том, что многие из участников посещали Донбасс благодаря коллективу Banda Bassotti и владеют ситуацией. Они своими глазами видели разбомбленные дома, детей, оставшихся сиротами, и покалеченных в результате украинских артобстрелов людей. Очень важно, что на этих слушаниях прозвучала инициатива об организации кампании в странах Европы, по признанию Народных Республик. Как известно, признать государство может только другое государство, но не Европарламент. Но то, что такая инициатива прозвучала в этих стенах — уже является огромной победой и свидетельствует о переломе общественного сознания в Европейском сообществе. Властям Украины всё труднее скрывать свои преступления», — сказал одесский политик в комментарии для СМИ. «Последствия данного мероприятия могут быть самые разные: если объединённым левым Европы удастся организовать широкую кампанию по признанию республик, то, безусловно, это будет огромным шагом вперёд. Я слышал, что были препятствия проведению данного мероприятия со стороны руководства Европарламента», — также сообщил Албу. Источник:http://antifashist.com/item/opalnyj-odesskij-politik-vystupil-s-rezonans…

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Новости Украины: Порошенко объявил новую мобилизацию в армию

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому уже в следующем месяце в армию заберут молодых людей возрастом от 20 до 27 лет. В апреле мае на срочную службу в армию забрали больше 14 тысяч украинцев. 9 135 – в Вооруженные Силы Украины, 4 200 – в Нацгвардию и 800 человек – в Государственную специальную службу транспорта.

Сколько украинцев призовут на службу в следующем месяце, на данный момент неизвестно. Сроки призыва определяет глава государство, а количество призывников и бюджет кампании – правительство.

Помимо призыва на срочную службу в мае также начали призывать в армию украинцев с высшим образованием, которые окончили военные кафедры. Офицеры запаса считаются «годными» до 43 лет. Как и срочники, служить они должны полтора года. К слову, еще несколько лет назад окончание военной кафедры при вузе давало право на отсрочку. Всего за семь лет в Украине набралось больше 90 тысяч офицеров запаса.

Следующий после августа призыв в армию ожидается в октябре-ноябре этого года.

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Россия враг, но очень хочется кушать: как выживают остатки украинской промышленности (ФОТО)

Экономические связи между Украиной и Россией настолько обширны и прочны, что порвать их крайне трудно. Об этом пишет издание Wall Street Journal. Развернуть украинские компании на запад будет трудно, по конкурентоспособности они значительно уступают европейским. Несмотря на военную истерию и постоянные заявления политиков о полном и окончательном повороте Украины на запад, украинские бизнесмены продолжают жить по старинке. Один из них директор Бердичевского машиностроительного завода «Прогресс» 46-летний Игорь Щесняк. «С одной стороны, она (Россия) — наш враг, — заявил он в беседе с корреспондентом WSJ, — но с другой, мы не прекратили с ней торговлю. У меня на заводе тысяча рабочих, и они все хотят есть и кормить свои семьи». Без России же, судя по всему, делать это, как минимум пока, на Украине не получается. Прозападное правительство Украины предпринимает огромные усилия, чтобы окончательно отвернуться от России. Киев подписал ассоциативное соглашение с Евросоюзом и получил миллиарды долларов и евро кредитов. О многом говорит и принятый Радой закон о полном запрете всех советских символов.

(с) РИА Новости Игорь Чекачков Однако повернуть на запад экономику оказалось куда труднее, потому что у большей части тяжелой промышленности Украины многолетние связи с Россией, а за место на европейском рынке предстоит очень трудная борьба, в которой шансы украинских предприятий и компаний невысоки. Читайте также: Дорога в никуда: чем грозит Украине принятие закона о реинтеграции Донбасса В результате конфликта на юго-востоке Украины украинский экспорт в РФ упал в первом квартале 2015 года на 63,1% по сравнению с тем же периодом времени в прошлом году и составил всего лишь 1 млрд долларов. Однако и экспорт в ЕС за то же время снизился, по данным Управления госстатистики Украины, на треть и опустился до 3,3 млрд. долларов. ВВП Украины в январе–марте 2015 года уменьшился на 17,6%, а промышленное производство — на пятую часть. Больше всего пострадала промышленность в прифронтовой зоне. Впрочем, кризис в России оказывает негативное воздействие на промпредприятия, расположенные и в сотнях километров от Донбасса. К примеру, на тот же «Прогресс» из Бердичева, который много лет продавал львиную долю производимого на нем машиностроительного оборудования в Россию и сейчас пока без особых успехов пытается заменить российских покупателей европейскими. Во время расцвета предприятия оно было, как говорится, градообразующим в Бердичеве, городе в Житомирской области. Каждый десятый бердичевец — 7600 человек — работал на «Прогрессе».

(с) РИА Новости Михаил Пархоменко После распада Советского Союза четверть века назад дела на «Прогрессе» резко ухудшились. В 2013 году они только-только начали поправляться после мирового финансового кризиса. Россия запретила часть импорта с Украины и ужесточила таможенные проверки на границе. За последние два года количество заказов от российских партнеров уменьшилось на две трети. Кстати, несмотря на это, в Россию даже сейчас идет половина всей продукции «Прогресса». Резко сократился и внутренний рынок на самой Украине. Что же касается поставок в Европу и США, то они крайне малы. Читайте также: РФ хотела бы видеть Украину стабильной и демократической страной, — Лавров В результате таких потрясений численность рабочих сократилась в семь раз. Сейчас на «Прогрессе» работает 1100 человек, а средняя зарплата около 3 тыс. гривен (150 долларов). Конечно, до сих сохранившаяся красная звезда над главным зданием завода ни о чем не говорит, но в Европе «Прогресс» ожидает мрачное будущее. «Европа не ждет нас, — объясняет директор «Прогресса». — Мы там не нужны. Конечно, мы пытаемся пробиться на европейский рынок, но наша доля на нем очень мала и не растет».

(с) РИА Новости Михаил Пархоменко Ослабление гривны никак не помогло заводу, потому что он работает на импортном сырье и деталях. Читайте также: Сто вышиванок и российское ТВ. Украинцы стали лучше относиться к России «Прогресс» относится к промышленным предприятиям средних размеров, но в незавидном положении сейчас находятся и крупные украинские предприятия и компании, включая производителей труб и железнодорожных вагонов. Крупнейший металлургический завод в стране принадлежит первой в мире сталелитейной компании Arcelor Mittal. Он практически полностью перестал поставлять сталь в Россию и ищет сейчас покупателей на Ближнем Востоке и на севере Африки. Лучше обстоят дела в сельском хозяйстве Украины. В прошлом году его доходы уменьшились незначительно, потому что сельскохозяйственный сектор значительно меньше промышленности зависит от российского рынка. По словам Владимира Власюка, директора консалтинговой компании, которая оказывает украинским компаниям услуги по продаже их продукции за границу, лучший вариант для Украины и Запада — использовать западным производителям Украину в качестве производственной площадки.

(с) РИА Новости Александр Максименко Главная трикотажная фабрика города более десятилетия назад была куплена венгерской фирмой и сейчас поставляет более 90% своей продукции в Европу. Средняя зарплата на этом уникальном для сегодняшней Украины предприятии составляет 3,6 тыс. гривен. Однако эта трикотажная фабрика является не правилом, а большим исключением. Заборы и столбы в Бердичеве и других украинских городах густо уклеены объявлениями о работе в Польше. На самой же Украине ее нет и в ближайшее время, похоже, не предвидится.

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Майдан майданом, а за деньгами — в Россию: доктор Комаровский в Петербурге (ФОТО)

Имя и лицо доктора Комаровского за последние 8 лет стали известны всем родителям Украины, России и Белоруссии — его книги и телепередачи помогают растить и лечить детей тысячам мам и пап. Доктор Комаровский импонирует многим своим спокойным адекватным подходом к родительству и лечению, однако, эта адекватность вдруг изменила ему в марте 2014 года, когда после разрешения Совета Федерации использовать вооруженные силы РФ за пределами страны, он записал мгновенно ставшее популярным видео, в котором доктор обращался лично к Путину с призывом «не убивать» и к мамам России «не вести своих детей под наши пули». Прошло три года. «Дети» украинских мам оказались в бесконечных рядах безымянных могил под Днепропетровском и по всей Украине. А сам доктор Комаровский внезапно оказался в Санкт-Петербурге. Вновь готов помогать российским мамам лечить младенцев. Так, на улицах Санкт-Петербурга появились рекламные билборды, на которых изображен Евгений Комаровский. Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовал Андрей Ваджра. «Иду по Питеру и тут вдруг опс… Знакомые лица! Пан Комаровский! Вы так пламенно воспевали Майдан, и вот когда он победил, не желаете наслаждаться его результатами. Теперь вы зарабатываете денюжки в России?», — пишет Ваджра. «Не боитесь, что вас за такое в Киеве засунут в мусорный бак или изобьют до смерти?», — добавил Ваджра. Согласно информации, указанной на билборде, педиатр Комаровский заявлен участником фестиваля Baby Weekend, который должен был состояться в 8 июля в Петербурге в Приморском парке Победы. В рамках фестиваля он должен был прочитать сразу три лекции: «Уход за младенцем в первые дни жизни», «Лекарства и Самолечение. Главные правила. Общение с педиатром — на что обратить внимание», «Детская медицина без мифов». Интернет-ресурс Metro подтверждает приезд Комаровского в Санкт-Петербург, публикуя его совместное фото с редакцией издания.

Доктор Комаровский и редакция российского сайта Metro. Фото: metronews.ru Читайте также: «Взбесившуюся страну кто-то должен призвать к порядку» (ВИДЕО)

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Дорога в никуда: чем грозит Украине принятие закона о реинтеграции Донбасса

На Украине опубликован текст законопроекта о реинтеграции Донбасса. Как рассказал RT источник в администрации президента, документ будет внесён на рассмотрение парламента осенью. Украинские власти впервые собираются на законодательном уровне закрепить за ДНР и ЛНР статус «территорий, временно оккупированных Россией». По мнению экспертов, это не поможет вернуть неподконтрольные Киеву районы, но развяжет руки Петру Порошенко: президент Украины сможет самостоятельно вводить военное положение и напрямую отдавать приказы ВСУ. О последствиях киевской инициативы — в материале RT. Администрация украинского президента предложила новый вариант решения конфликта в Донбассе. Основные пункты «урегулирования» содержатся в проекте закона «О реинтеграции Донбасса». Документ уже опубликован на Украине. Как рассказал RT источник в администрации президента, Верховная рада планирует рассмотреть его в ходе осенней сессии. По мнению экспертов, таким образом украинская власть хочет сменить существующий формат Минских соглашений. «Оккупированные территории» В тексте документа неподконтрольные Украине территории ДНР и ЛНР называются «временно оккупированными Россией». Это первая попытка официального Киева закрепить такую формулировку на законодательном уровне. Также российских военных обвиняют в переходе границы и поддержке республик Донбасса. Примечательно, что в первоначальном варианте законопроекта о России не было ни слова. «Западным партнёрам хотелось бы напомнить, что снимать санкции рано. Поэтому в законопроекте указан печень международных договоров, которые нарушила Россия», — уточнил источник RT в администрации президента. Планируется, что работать с военными на востоке страны будет специально созданный штаб АТО с более широкими полномочиями. Но главным является то, что принятие законопроекта усилит влияние президента. Пётр Порошенко получит право самостоятельно, без одобрения парламента, вводить военное положение и напрямую отдавать распоряжения военным. Пётр Порошенко разговаривает с солдатом Под чутким руководством Законопроект отправлен на согласование западным партнёрам Украины. «Сейчас мы по поручению СНБО работаем в контакте с нашими ключевыми партнёрами, прежде всего США, Германией, Францией, чтобы с ними скоординировать этот проект. Мы уже получили первую обнадеживающую реакцию со стороны партнёров», — заявил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев. Говоря об «обнадёживающей реакции», чиновник, видимо, имел в виду согласие президента Франции принять участие в разрешении конфликта на востоке Украины. Так, с Эммануэлем Макроном обсуждался вопрос о снятии блокады восточных областей, которая началась в этом году по требованию военных и некоторых народных депутатов. Эммануэль Макрон и Пётр Порошенко «Мы готовы идти на компромисс и, например, не против снять блокаду. Но собственникам должны вернуть национализированные предприятия на неподконтрольных территориях», — сообщил источник RT в администрации украинского президента, добавив, что такое развитие событий маловероятно. Позитивным сигналом на Украине посчитали и назначение спецпредставителем США по Донбассу Курта Волкера. Закрепить успех Порошенко попытался на встрече Трампом. Глава украинского государства пообещал закупать уголь в США. Этим, как надеются в администрации, президент Украины смог ещё больше расположить к себе американских партнёров. Читайте также: Опубликован законопроект о реинтеграции Донбасса Свой вариант Законопроект о реинтеграции Донбасса — это попытка Киева предложить всем участникам переговоров свой вариант решения конфликта, отметил в беседе с RT источник в администрации президента. «Решить вопрос стараются на максимально выгодных для себя условиях», — подчеркнул он. Украина не может выполнить Минские соглашения, поскольку амнистия, которая является одним из условий, приведёт к протестам внутри страны. Этого официальному Киеву не простят военные и их семьи. «Во-первых, этот законопроект является предпосылкой к тому, что Украина получит возможность фактически отказаться от территорий ДНР и ЛНР. Формулировки документа говорят о том, что Киев уже не считает эти территории своими. Таким образом, просчитывается намерение Киева переложить ответственность за них на Россию. Получится, что юрисдикция Украины уже не будет распространяться на эти территории, но они не будут и под юрисдикцией других стран», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов. Однако альтернативы Минску, как считает большинство экспертов, сегодня нет. «Есть минские договорённости, есть созданный на их основе план действий. Всё это в своё время было одобрено и Советом безопасности, до этого высказывались участники последнего саммита G20. Всё остальное — от лукавого», — заявил RT заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов. Отказ от Минских соглашений и принятие закона о реинтеграции Донбасса могут иметь самые негативные последствия. «Что касается введения военного положения, то, на мой взгляд, ничего хорошего гражданам Украины это не принесёт. Развяжет руки ястребам, и под прикрытием этого закона, мне кажется, будут заниматься внутриполитическими разборками, а не решением жизненно важных для Донбасса вопросов», — подчеркнул Климов. По мнению председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, судить о том, какой будет официальная реакция Москвы по дипломатической линии, сейчас сложно. «Но после того как я прочитал текст этого законопроекта, где постоянно упоминается об „оккупированных территориях“, для меня всё стало ясно. Власти Украины делают всё, чтобы в плоть и кровь дипломатии, в том числе американской и европейской, входило слово „оккупация“ — „оккупация Россией“. Это означает, что на Донбассе нет никаких повстанцев, борющихся за свои права, никаких законных требования по языку и другим вопросам, а есть только „оккупация“. Понятно, что это очередная бумага, призванная в глазах мировой общественности закрепить этот термин», — подчеркнул Калашников в интервью RT. Читайте также: ЕС не готов идти навстречу Украине в вопросе евроинтеграции, — политолог Бесконечный тупик Новый законопроект позволит значительно усилить полномочия главы государства и даст ему возможность вводить военное положение без согласования с Радой — для этого закон и нужен», — считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. «Это чисто внутриполитическая борьба. Если законопроект будет принят в нынешнем виде, то Порошенко сможет пугать своих оппонентов введением военного положения. Но нужно учитывать, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находясь в Киеве, отметил, что новый закон должен соответствовать конституции. А конституция не наделяет президента правом вводить военное положение в единоличном порядке. Поэтому оппоненты Порошенко будут упирать и на конституцию, и на позицию Вашингтона, и постараются внести в закон советующие дополнения — одним словом, предстоит увлекательная внутриполитическая борьба», — заявил эксперт в интервью RT. Рекс Тиллерсон во время встречи с Петром Порошенко в Киеве Однако если законопроект будет принят, то, по мнению аналитиков, это лишь загонит ситуацию в Донбассе в тупик. «Этот документ зачёркивает все предыдущие договорённости, и никто уже не будет вести переговоры — просто не с кем, потому что нет никаких «оккупантов», — подчеркнул Леонид Калашников. Читайте также: Законопроект о реинтеграции Донбасса — попытка Киева закрепить термин «оккупация», — депутат

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Сто вышиванок и российское ТВ. Украинцы стали лучше относиться к России

В Киеве надеялись, что стоит запретить на Украине российские фильмы и ТВ — и сограждане выстроятся в затылок и пойдут, куда скажут. А вышло все не так. Можно сказать, наоборот. И ведь непонятно: как Москва это делает? Все усилия украинского руководства доказать присутствие российской армии в Донбассе не увенчались успехом. В этом признался заместитель министра по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью изданию «Апостроф». Словесного сотрясания воздуха мало, нужны юридические доказательства, а их нет. Это даже суд в Гааге подтвердил, отмечает чиновник. Можно «рвать на себе по сто вышиванок в день», но от этого доказательная база не увеличится. А эмоциональные выступления политиков по этому поводу — лишь игра на эмоциях граждан, считает Георгий Тука. Но не стоит думать, что замминистра отказался от традиционной темы «российской агрессии». Вмешивается Россия и влияет, даже на сознание и подсознание, сетует чиновник. По его словам, боевики вооруженных сил Украины, которым длительное время приходится находиться в Донбассе, подвергаются сильнейшему психологическому воздействию российских СМИ. Ведь в приграничных регионах контролировать телерадиовещание затруднительно. А в результате, насколько можно судить по словам замминистра, бойцы утрачивают боевой пыл. «Начинают чувствовать какое-то умопомрачение», — поясняет Георгий Тука. Конечно, чтобы спасти граждан Украины от такого умопомрачения, можно заглушить телесигнал на большей части территории страны. Можно запретить все российские СМИ, книги, фильмы и песни. С интернетом, конечно, сложнее: любознательный человек всегда найдет информацию. Не поможет и пресловутый забор на границе. К тому же, чем больше запретов, тем сильнее интерес. Это и статистика подтверждает. Количество положительно настроенных к России украинцев растет, говорят результаты исследования Киевского международного института социологии, размещенные на сайте Левада-центра. Как явствует из данных опроса, проведенного в мае этого года, в общей сложности 43% респондентов относятся к России «в основном хорошо» и «очень хорошо». Это заметно больше, чем тех, кто выбрал ответы «в основном плохо» и «очень плохо» — их в общей сложности 37%. Для сравнения: год назад соотношение было практически равным. А два года назад «плохишей» было вдвое больше, чем «хорошистов». Динамика показательная. И похоже, что российские СМИ тут ни при чем. Читайте также: Думаете, всё хорошо? — украинцы в шоке от количества новых могил «атошников» в Киеве (ФОТО) Дарья Чередник, радио Sputnik

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В ДНР прокомментировали желание Порошенко провести саммит Украина — ЕС в Донецке

Полпред ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о его желании провести следующий саммит Украина — ЕС в Донецке и Ялте.

«Киев продолжает саботировать Минские договорённости, не оставляя, к сожалению, попыток военным способом решить конфликт. Поэтому это просто политическое заявление, которое никак не соотносится с реалиями. Это было бы возможно, вероятно, до государственного переворота, который произошёл в 2014 году. После этого, увы, это всё заявления недальновидных политиков, которые сейчас находятся у власти в Киеве», — сказал он.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко во время 19-го саммита Украина — ЕС в Киеве рассказал, что надеется провести следующую встречу в Донецке и Ялте.

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