



НКВД в бескозырках

К 22 июня 1941 года костяк флотской группировки сил НКВД СССР составляла Морпогранохрана в лице следующих частей и подразделений (но без учёта аналогичных структур, дислоцировавшихся на Дальнем Востоке):

- 1-й Северный отряд пограничных судов войск НКВД СССР Управления пограничных войск НКВД Мурманского округа. Место дислокация – порт посёлка Кувшинская Салма Мурманской области;

- 1-й Балтийский отряд пограничных судов войск НКВД СССР Управления пограничных войск НКВД Ленинградского округа (Тронгзунд) с местом базирования в портах городов Тронгзунд (1-й и 3-й дивизионы пограничных судов, группа рейдовых катеров) и Ораниенбаум (2-й дивизион пограничных судов);







Морпогранохрана НКВД, Камчатка, 30-е.

- 2-й Балтийский отряд пограничных судов войск НКВД СССР Управления пограничных НКВД Прибалтийского округа, организационно состоявший из трёх дивизионов пограничных судов: 1-й – в Таллинне; 2-й – в Либаве (ныне – Лиепая), 3-й – в Усть-Нарве;

- дивизион катеров Отдельного отряда береговой охраны войск НКВД СССР Управления пограничных войск НКВД Прибалтийского округа. Дислоцировался на полуостров Ханко;



Морпогранохрана НКВД.южная морская граница.июль 1939 года.

- 1-й Черноморский отряд пограничных судов войск НКВД СССР Управления пограничных войск НКВД Черноморского округа (порт города Одессы);

- 2-й Черноморский отряд пограничных судов войск НКВД СССР Управления пограничных войск НКВД Черноморского округа (порт города Балаклавы);

- 3-й Черноморский отряд пограничных судов войск НКВД СССР Управления пограничных войск НКВД Грузинской ССР (порт города Очамчири);

- 4-й Черноморский отряд пограничных судов войск НКВД СССР Управления пограничных войск НКВД Молдавской ССР (порт города Килия);

- 1-й и 2-й дивизионы пограничных судов 32-го Новороссийского морского пограничного отряда войск НКВД СССР Управления пограничных войск НКВД Черноморского округа;

- дивизион катеров 26-го Одесского пограничного отряда войск НКВД СССР Управления пограничных войск НКВД Черноморского округа;

- 1-й Каспийский отряд пограничных судов войск НКВД СССР Управления пограничных войск НКВД Азербайджанской ССР (г. Баку) в лице двух дивизионов пограничных судов: 1-й – в Баку и 2-й – в порту Ильича;

- дивизион пограничных судом 4-го Архангельского морского пограничного отряда войск НКВД СССР (находился в центральном подчинении ГУПВ НКВД СССР);



Май 1942 года, Дальний Восток, экипаж пограничного катера «К-2» изучает материальную часть станкового пулемёта «максим» как табельного средства вооружения своего построенного из дерева боевого плавсредства.

- Морской контрольно-пропускной пункт «Ленинград» Управления пограничных войск НКВД Ленинградского округа;

- Учебный отряд морских частей пограничных войск НКВД СССР (г. Анапа), в том числе Учебный дивизион катеров;

- Военно-морское пограничное училище войск НКВД СССР (г. Ленинград);

- катерная группа войск НКВД СССР (г. Беломорск);

- 1-я морская пограничная школа младшего начсостава НКВД СССР (г. Балаклава) Управления пограничных войск НКВД Черноморского округа;

- 2-я морская пограничная школа младшего начсостава войск НКВД СССР (г. Махачкала);

- 5-я морская пограничная школа младшего начсостава войск НКВД СССР Управления пограничных НКВД Ленинградского округа.



Помимо этого, союзный наркомат внутренних дел имел собственные судостроительные верфи плюс – несколько десятков морских и речных судом гражданского назначения, находившихся, главным образом, в собственности структур уголовно-исполнительной системы и, прежде всего, Главного управления лагерей гидротехнических строительств (Главгидрострой) НКВД СССР.



Военные моряки, чьи бескозырки были украшены лентами с надписью «Морпогранохрана НКВД», как члены экипажей штатных плавсредств в лице скоростных катеров и глиссеров входили также в состав многих из пограничных линейных застав, которые охраняли морские, речные и озёрные участки госграницы.



Фото строя матросов и командиров Морпогранохраны НКВД.

Такие же моряки-срочники являлись и военнослужащими ряда тех полков и отдельных батальонов войск НКВД СССР по охране особо важных предприятий промышленности, которым по штату полагались катера типа «А». И, например, краснофлотцев в рядах своего личного состава имел 155-й стрелковый полк, осуществлявший охрану гидросооружений Беломорско-Балтийского канала имени Сталина.



В связи с гитлеровской агрессией против СССР был приведён в действие «мобплан МП-41», в соответствие с которым дислоцировавшиеся на Каспии, Чёрном и Балтийском морях, а также в Заполярье воинские части Морпогранохраны в течение 22 и 23 июня 1941 года перешли в оперативное подчинение наркомата военно-морского флота СССР (а непосредственно на местах – в оперативное подчинение флотов и флотилий), что в свою очередь было объявлено 23 июня 1941 года шифрограммой Главного управления пограничных войск НКВД СССР.



Канонерская лодка «Зея». Она усилила собой корабельную группировку Краснознамённого Балтийского флота 3 сентября 1941 года. «Зея» участвовала в обороне Ленинграда. Разоружена была только 22 августа 1945 года.

30 июня 1941 года на основании совместного приказа НКВМФ СССР и НКВД СССР произошла ещё одна передача из структур чекистского ведомства флоту и на сей раз ста двадцати пяти находившихся в постройке боевых и служебно-вспомогательные судом, включая СКР ледокольного класса, большие и малые охотники, бронекатера проекта С-40, катера типа «БКМ-2», «БК-22 и «КМ-4», буксиры морские и речные, шхуны типа «Дрифтер», мотоботы, морские и речные (наливные и сухогрузные) баржи, маломерные разъездные катера типа «ЗИС-5».



Сторожевой катер И-36 в камуфляжной окраске

Большая часть из этих плавсредств была вскоре достроена и, таким образом, успела принять участие в боевых действиях 2-й Мировой. Но некоторые из судов и, например, СКР «Пурга» и СКР Алмаз» в 1941 году оказались законсервированными и к их достройке государство приступило уже после Победы, а вот такой же законсервированный СКР «Изумруд» в послевоенный период прямо на стапеле пришлось разделать на металл.



Де-юре в состав советских Военно-Морских сил перечисленные выше части, подразделения и суда Морпогранохраны окончательно вошли на основании совместного приказа НКВМФ СССР и НКВД СССР № 00346/001403 от 23 августа 1941 года «О приёме-передаче из НКВД в НКВМФ морских частей и подразделений пограничных войск». Всего в результате союзным наркоматом внутренних дел было передано флоту 8 отрядов, 4 дивизиона, 11 сторожевых кораблей, 310 сторожевых катеров, 47 служебно-вспомогательных судов и 125 судов, находившиеся в постройке, а вот личного состава – свыше десяти тысяч человек, включая курсантов Военно-морского пограничного училища.



Курсант Ленинградского Военно-морского пограничного училища НКВД.

Кстати. летом сорок первого в состав действующих флотов по мобпреписаниям убыли и многие из профессиональных офицеров-моряков из числа представителей центрального аппарата НКВД СССР, в том числе и родной дядя Президента РФ В.В. Путина по матери – капитан 3 ранга Иван Иванович Шеломов. К началу войны последний, напомним, стоял во главе 7-го отделения оперативного отдела 1-го управления ГУПВ НКВД СССР. 7 июля 1941 года он убыл на Краснознамённый Балтийский флот, где принял должность начальника 1-го (оперативное) отделения Военно-морской базы «Ручьи».



ШЕЛОМОВ Иван Иванович (1904-1973), ветеран ВМФ и войск ОГПУ-НКВД СССР, родной дядя (по матери) Президента РФ В.В. Путина, в 1948-1952 гг. – офицер в Калининградском военном гарнизоне, капитан 1 ранга (1947) в отставке.

Вкратце о судьбе, некоторых из структур Морпогранохраны. Итак, 1-й Балтийский отряд пограничных судов прекратил своё существование 11 сентября 1941 года, поскольку в этот день он составил костяк сил ново сформированного 2-го дивизиона сторожевых катеров Истребительного отряда охраны водного района главной базы КБФ.



2-й Балтийский отряд пограничных судов 25 июня 1941 года переформировали в истребительный отряд охраны водного района главной базы КБФ.

С 26 июня 1941 года стали полноправными боевыми единицами ВМФ: Северного флота – 4-й Архангельский морской пограничный отряд; Дунайской военной флотилии (I ф) – 4-й Черноморский отряд пограничных судов; сил охраны водного района Военно-морской базы «Ханко» – Дивизион катеров Отдельного отряда береговой охраны УПВ НКВД Прибалтийского округа.



Монтаж пулемета ДШК на одном из лодейнопольских катеров Черноморского флота, июль 1943 г.

В этот же день на формирование Иоканьгской военно-морской базы Северного флота был обращён 1-й Северный отряд пограничных судов. К слову сказать, со 2 августа 1941 года эта база уже находилась в подчинении командования ново созданной Беломорской военной флотилии, при этом 20 сентября 1941 года из судов бывшего 1-го отряда здесь был создан 2-й дивизион сторожевых кораблей всё той же флотилии.



В июле 1941 года в городе Ульяновске чекистское ведомство сформировало на базе анапского Учебного отряда морских частей пограничных войск НКВД СССР одноимённый Учебный отряд, но только теперь в него помимо самой бывшей анапской «учебки» вошли также Военно-морское пограничное училище, 1-я и 5-я морские пограничные школы младшего начсостава. Однако через несколько считанных недель и эта новая в/ч тоже целиком поступила в распоряжение ВМФ, где уже в октябре 1941 года её целиком обратили на формирование Волжской военной флотилии.



Моряки пограничного отряда,старшина 2-й ст. В.Г.Еремеев, старшина 1-й статьи Н.В.Коробков и старшина 2-й ст.Н.Д.Карнаухов. Северо-Западная граница СССР, июль 1941 года.

Специально оговоримся, что в состав флота наряду с другими структурами Морпогранохраны не были, однако, переданы военные моряки, проходившие службу на «сухопутных» пограничных застав. Это категория военнослужащих вообще оказалась как бы забытой вышестоящими штабами. По крайней мере, безвозвратные потери среди неё, за редким исключением, не отражены ни в скорбных списках, составленных по линии НКВД СССР, ни в скорбных списках, составленных по линии НКВМФ СССР.



Экипаж сторожевого катера И-40 младшего лейтенанта Ермакова (в центре), 31 мая 1943 г.

30 августа 1941 года из состава 155-го стрелкового полка войск НКВД СССР для нужд Беломорской флотилии Северного флота были изъяты оба штатных катера типа «А» с бортовыми номерами «47» и «49». Впоследствии они использовались как катера-тральщики и в данном качестве принимали участие в обеспечении перевода через Беломорканал подводных лодок с Балтийского флота на Северный, в боевых действиях на Онежском озере, в Свирско-Петрозаводской наступательной операция июня 1944 года, а также в защите коммуникаций и баз в Рижском заливе. Военная служба для них закончилась 22 августа 1945 года, когда оба были разоружены и переобородованы в плавсредства.

И последнее: в первых числах июля 1941 года четырнадцать судов Балттехфлота Спецгидростроя НКВД СССР были мобилизованы для боевой службы на Краснознамённом Балтийском флоте. Это буксирные пароходы «БП № 85», «Зарница» и «Радуга» и двеннадцать грунтовозных шаланд – «Амгунь», «Бира», «Бурея» «Волга», «Зея», «И-8», «Кама» «Москва», «Нора», «Ока», «Олёкма» и «Селемджа».



Советская канонерская лодка «Бира». Это бывшая грунтовозная шаланда Балттехфлота Спецгидростроя НКВД СССР, мобилизованная 4 июля 1941 года в состав Военно-Морского Флота и 14 июля 1941 года переоборудованная в боевую единицу Краснознамённого Балтийского флота.

Шаланды ко второй половине того же июля оказались переоборудованными в имеющие достаточно мощное артиллерийское вооружение канонерские лодки, при этом шесть из них («Бира», «Бурея», «Нора», «Селенмджа», «Олёкма» и «Лахта») получили приказ усилить собой корабельную группировку Ладожской военной флотилии, а остальных же оставили на Балтике и, в частности, в Таллинн из Ленинграда в подчинение командования 1-го дивизиона канонерских лодок КБФ на всех парах ушла старенькая, но вполне ещё боеспособная «И-8»…



Сторожевой катер И-36 старшего лейтенанта М.А. Турченинова выходит на боевое задание.

В свою очередь из состава Азовтехфлота Спецстроя НКВД СССР в тот же период «васильковую фуражку» на «бескозырку» сменили два буксирных парохода («Зарница» и «Радуга») и пять грунтовозных шаланд – «Буг», «Днестр», «Дон», «Кубань» и «Рион». Все они стали боевыми единицами прославленного Черноморского флота.



Александр МОСКВИН (г. Сыктывкар), капитан внутренней службы в отставке