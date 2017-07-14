Московский школьник стал абсолютным победителем Международной олимпиады по химии

Московский школьник Александр Жигалин стал абсолютным победителем 49-й Международной олимпиады по химии, которая проходила в Таиланде с 6 по 14 июля. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки. Чемпион учится в Пироговской школе в 11-м классе. Российская сборная из четырех школьников всего завоевала в Таиланде две золотые и две серебряные медали, сообщает сайт Минобрнауки. Готовили сборную декан химфака МГУ академик Валерий Лунин и доцент химфака Илья Глебов, сам бывший золотой медалист международной олимпиады. Всего в олимпиаде участвовали школьники из 76 стран.Золотую медаль также получил Руслан Котляров из Казани (Лицей № 131), серебряные медали – Екатерина Жигилева из Тюмени (гимназия при Тюменском госуниверситете) и Кирилл Козлов из Москвы (школа 192).Министр образования Ольга Васильева назвала результаты сборной блестящими. «Каждый наш участник возвращается домой с медалью, доказав в очередной раз высокий уровень отечественной химической школы», – отметила она.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com