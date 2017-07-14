Михаил Хазин: Мы снова дали брехливым моськам повод для лая
Одной из ключевых проблем любого бюрократического общества (то есть общества, которое определяется исключительно набором правил, где отсутствует содержание) является отупение бюрократии.
Дело в том, что когда есть содержание (то есть перед обществом поставлены какие-то задачи), деятельность любого бюрократа можно приложить к решению этой задачи. Другая ситуация - когда задач в обществе нет… В бюрократической структуре в таком случае соблюдение инструкций становится самодовлеющим фактором. То есть, иными словами, любой чиновник понимает, что если он хоть что-то хоть где-то не выполнил, то апеллировать бессмысленно, и его конкуренты, враги и так далее начнут писать бумаги и тем самым портить жизнь как ему самому, так и его начальству.
По этой причине бюрократы начинают ди, которые явно не вписывались в этот контекст. Может быть, какому-нибудь рядовому работнику ЗАГСа было бы все равно, поскольку нигде не написано, что нельзя приходить в костюмах, которые имитируют какую-то эпоху. А вот для руководителя ЗАГСа это вопрос принципиальный. Она должна прикидывать: «Ага, 1945 год - это что? Мне ведь может быть предъявлено обвинение в том, что я поддерживаю Сталина или антилиберальное направление!»
И, если на нее уже оказывалось давление со стороны, скажем, либеральной команды, то она начинает «трястись». Потому что сама по себе такая история - повод для того, чтобы у нее были неприятности. Проблем чиновница, разумеется, не хочет, поэтому говорит: «Будьте любезны уйти отсюда!»
К слову, в конце 90-х у меня была такая ситуация: я забыл авиабилет в гостинице. Паспорт у меня с собой был, и я попросил представителя Аэрофлота восстановить билет по компьютеру. В ответ тот заявил, что если я немедленно не куплю себе новый билет, он вызовет службу безопасности, скажет, что я угрожал взорвать самолет, или еще что-то подобное.