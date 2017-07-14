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Михаил Хазин: Мы снова дали брехливым моськам повод для лая

21:00. 14 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Михаил Хазин – о том, как мы даем моськам повод для очередного лая

Одной из ключевых проблем любого бюрократического общества (то есть общества, которое определяется исключительно набором правил, где отсутствует содержание) является отупение бюрократии.

Дело в том, что когда есть содержание (то есть перед обществом поставлены какие-то задачи), деятельность любого бюрократа можно приложить к решению этой задачи. Другая ситуация - когда задач в обществе нет… В бюрократической структуре в таком случае соблюдение инструкций становится самодовлеющим фактором. То есть, иными словами, любой чиновник понимает, что если он хоть что-то хоть где-то не выполнил, то апеллировать бессмысленно, и его конкуренты, враги и так далее начнут писать бумаги и тем самым портить жизнь как ему самому, так и его начальству.

По этой причине бюрократы начинают ди, которые явно не вписывались в этот контекст. Может быть, какому-нибудь рядовому работнику ЗАГСа было бы все равно, поскольку нигде не написано, что нельзя приходить в костюмах, которые имитируют какую-то эпоху. А вот для руководителя ЗАГСа это вопрос принципиальный. Она должна прикидывать: «Ага, 1945 год - это что? Мне ведь может быть предъявлено обвинение в том, что я поддерживаю Сталина или антилиберальное направление!»

И, если на нее уже оказывалось давление со стороны, скажем, либеральной команды, то она начинает «трястись». Потому что сама по себе такая история - повод для того, чтобы у нее были неприятности. Проблем чиновница, разумеется, не хочет, поэтому говорит: «Будьте любезны уйти отсюда!»

К слову, в конце 90-х у меня была такая ситуация: я забыл авиабилет в гостинице. Паспорт у меня с собой был, и я попросил представителя Аэрофлота восстановить билет по компьютеру. В ответ тот заявил, что если я немедленно не куплю себе новый билет, он вызовет службу безопасности, скажет, что я угрожал взорвать самолет, или еще что-то подобное.  

Чем была вызвана такая истерика, я не знаю, но это являлось классическим поведением бюрократа, который чего-то опасается. Но новый билет покупать пришлось, и в результате я из принципиальных соображений несколько лет не летал Аэрофлотом…
Сочетание страха бюрократа с его желанием продемонстрировать, какой он крутой, - совершенно типичная ситуация. А в случае с этими женихом и невестой я, кстати, не исключаю и другого варианта: воспользовавшись тем, что эти люди ведут себя не так, как все, была сделана попытка просто тупо получить с них денег. Но поскольку они изначально совершенно не были к этому готовы, то намек совершенно не восприняли.
В общем и в целом, конечно, это идиотизм. То есть мы как раз имеем ситуацию, когда руководитель ЗАГСа полностью игнорирует свой функционал как представителя государства, обязанность которого - не просто формально исполнять свои функции, но еще и обеспечивать обществу, которое он обслуживает, максимальное удобство.
Вместо этого мы получили то, что получили. И, как следствие, мы снова дали повод (не могу сказать геополитический, поскольку на геополитической карте Эстония не видна) брехливым моськам для лая.

 

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