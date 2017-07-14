Кошки в войне

Все знают о собаках на войне, но и без кошек дело не обошлось. Впервые кошки участвовали в военных действиях две с половиной тысячи лет назад, во время войны персов с древними египтянами. В Древнем Египте кошка считалась священным животным, и если египтянин убивал кошку, пусть даже при вынужденных обстоятельствах, его приговаривали к смерти. Вот персы и решили использовать кошек в качестве щитов или лат. Во время атак на врага воины царя Камбиза всего-навсего несли кошек на руках, и египтяне ничего не могли поделать, поскольку боялись случайно поранить или убить священное животное. Персы легко продвигались вперед, и египтяне не могли помешать им. Несмотря на военные неудачи Древнего Египта, египтяне остались непоколебимы в поклонении кошкам.

А почти через 100 лет Геродот рассказывал, что во время пожара никто не занимался тушением огня, все были заняты спасением кошек. Люди выстраивались цепочкой, чтобы помешать охваченной паникой кошке прыгнуть в огонь. Понятно, почему персы взяли ее себе в союзники на время войны с Египтом.

Известно, что во время Первой мировой войны кошек держали в окопах для того, чтобы они заранее предупреждали о газовой атаке. А в годы Второй мировой их брали на борт подводных лодок как живых детекторов качества воздуха.



Британские войска, 1914-1918 гг.



Декабрь 1954 года, Wittlich, Германия.



16 августа 1954 года, Французский Индокитай, Ханой.



Май 1954 года, Тулон, Франция.



Август 1961 года, Бизерта.



Кот в лыжной школе военных. Март 1945 года, Пиренеи, Бареж.



Январь 1956 года, Индокитай.



Январь 1956 года, Индокитай.



Июль 1918 года, Пикардия, Франция.



Декабрь 1916 года, Domjevin.



Август 1916 года, Вогезы, Франция.



Рождество 1916 года, 49-й пехотный полк, форт Douaumont, в компании кота.



Февраль 1916 года, Санкт-Томас-ан-Аргон, Марна.



Декабрь 1917 года, Пикардия.



Ноябрь 1916 года.



Июль 1914 года, Beaurieux, Франция.



Витебск (Беларусь), эвакуация жителей, зима 1943-1944 гг.



1943 год, Югославия.



Ноябрь 2001 года, Косово, Србица.



1956 год, Кипр.



Траулер в море с матросом с кошкой на руках, 1939 года.



На борту «Неукротимого». Экипаж с черной кошкой и котятами. Май 1940 года, Алжир.



На борту шлюпа «Командор Domine». Сентябрь 1941 года, Англия.



Молодой кот скрывается в «рейнджерсах». Август 1943 года, Крит.



Во время битвы на Курской дуге, экипаж отдела «Великая Германия». Июль-август 1943 года, СССР.



Сентябрь 1981 года, Savoy Bourg-Saint-Maurice.



Декабрь 1983 года, Ливан, Бейрут.



Февраль 1991, Ирак, Al Salman.



Талисманы на учебном корабле «Теодор Тиссье». Июль 1940 года. Великобритания, Портсмут.



Июнь 2003 года, Демократическая Республика Конго.

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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com