Идиотизм без границ

Читаю порой комментарии и понимаю, что Маркс и Ленин ошибались. Доминирующий класс и главная движущая сила в обществе – это не пролетариат. Доминирующий класс – это идиоты. А двигает идиотами пропаганда. И что пропаганда вложит в сознание идиотов, туда общество и пойдет.



Поэтому единственно верное учение об устройстве общества и управлении массами – это не марксизм-ленинизм, а идиотизм.



Надо какой-нибудь труд на эту тему написать для замены Капитала. Называться будет Идиот. Впрочем, Достоевский уже написал, поэтому можно просто взять за основу готовое произведение и развить до уровня учения.



Вернее даже до системы учений:



Либерал-идиотизм, социал-идиотизм, национал-идиотизм.



И еще несколько видов идиотизма.



Думаете я преувеличиваю?



Ну тогда смотрите:



1. Национал-идиотизм.



Четверть века (25 лет) людей грабит сидящая у них на головах власть – вывели из страны больше триллиона долларов в чистом виде, накупили дорогих иномарок и прочего хлама еще на пару триллионов, настроили дворцов хрен знает на сколько, разрушили производство, размер ущерба наверное уже за десять триллионов перевалил, список Форбс пухнет от миллиардеров (и это только официальные), дома и гаражи некоторых чиновников буквально завалены наличными деньгами – у идиотов виноваты хохлы, москали, Кавказ, совок, госдеп – кто угодно, только не сидящие на их головах демократы.



Идиотов грабят те, кто сидит сверху – идиоты смотрят по сторонам, ищут виноватых среди соседей. Другие народы у них неправильные. Хорошо, что они теперь живут отдельно, надо еще кого-нибудь отделить, чтобы совсем хорошо жилось. Причем эта точка зрения владеет умами идиотов что в России, что на Украине. Четверть века идиоты радуются тому, что живут отдельно друг от друга, хотя это не решило ни одной проблемы, наоборот появилась масса проблем, которых раньше не было.



2. Либерал-идиотизм.



Особо тупые идиоты радуются тому, что наступила свобода и можно делать все, что хочется. Так потому из страны и выводятся миллиарды, потому и покупаются понтомобили, потому и строятся дворцы, что все стало можно. Для того идиотам и дали свободу, чтобы пользуясь той же самой свободой можно было свободно грабить страну, выводить деньги за рубеж, строить дворцы и прочее-прочее.



Идиотам дали свободу слова – они радуются, хотя никто наверху их не слушает, наоборот это они слушают, что им говорят сверху. Этой свободой слова пользуется власть, чтобы крутить мозги идиотам.



Идиотам дали возможность не работать – они радуются, хотя в стране появились миллионы безработных, потому что право не работать влечет за собой право не обеспечивать людей работой.



И так далее.



Всеми правами и свободами пользуется в первую очередь власть и элита, а народу от этой свободы достаются крохи, которые не компенсируют нанесенного ущерба. Народ платит за свободу, которой пользуется элита и власть, получая взамен жалкие подачки. Итоговый баланс для народа получается строго отрицательным, положительный баланс только у элиты. Но идиотам этого не понять, они охрененно рады возможности свободно говорить, не работать и ездить в Турцию.



3. Демократический идиотизм.



Четверть века идиоты ходят на выборы – хотя бы раз им удалось выбрать ту власть, которая остановит грабеж страны? Нет, не удалось.



Единая Россия – это те, кого вы хотели выбрать? Нет? Почему тогда они опять победили? Причем побеждают независимо от явки и рейтинга. Дошло до того, что страна доведена до экономического кризиса, а едионороссы получили конституционное большинство. Шедеврально!



На Украине каждые пять лет выбирают нового президента – как это помогло развитию страны? Кучма оказался плохой – выбрали Ющенко, он снова оказался плохой – выбрали Януковича, он оказался совсем плохой – выбрали Порошено, лучше стало?



В России выборы Путина – это вообще комедия. Как можно выбирать того, кто незаменим? Если он незаменим, то выборы лишены смысла, а если вы ходите на выборы, то почему не можете выбрать нового президента? Какой смысл ходить на выборы, чтобы тупо голосовать за одного и того же?



Кстати, результаты выборов лучше всего доказывают, что идиоты – доминирующий класс. Вот сколько голосов набрала Единая Россия и Путин – столько в стране идиотов. Сколько голосов набрал Порошенко – столько идиотов. Хотя, голоса за других кандидатов – тоже по большому счету голоса идиотов, потому что за четверть века и десяток прошедших выборов пора уже понять, что происходит что-то не то и голосовать бесполезно.



Нет, не понимают.



Все равно очередной раз пойдут голосовать, чтобы выбрать незаменимого в России или заменить одно говно на другое в/на Украине.



4. Рыночный идиотизм.



Идиоты очень любят рыночную экономику – начинаешь объяснять, что без планирования ни один сложный проект не может быть реализован и ни одна современная экономика не работает – нет, не понимают. Вот рыночная экономика хорошо, а плановая плохо.



Да нет этого рынка нигде по большому счету, все рынки находятся под управлением сверху и рыночные отношения подчинены плановым. Наглядный пример – сокращение добычи нефти странами ОПЕК. Зачем сокращают добычу? Чтобы поддержать цены. Вот вам и рынок. По законам рынка производители нефти должны наращивать добычу, конкурировать и цена должна падать и падать, падать и падать, потому что предложение превышает спрос. Но производителям не понравилось, когда цена упала слишком сильно, они собрались и решили сократить добычу, чтобы ограничить предложение и тем самым удержать цены. Это пример управления рынком сверху. А управление осуществляется потому что есть бюджеты, которые планируются, которые надо наполнять в соответствии с планом.



И куда ни кинь – везде рынками управляют сверху.



Управляют спросом, управляют предложением, управляют ценами.



Нет, рыночная экономика – хорошо и все тут.



Рыночная экономика была у нас в 90-е годы, ее результатом стал хаос. Потом был рынок ГКО – возникла финансовая пирамида, которая рухнула. После этого наверху начали что-то понимать и занялись планированием, поэтому собственно в нулевые и началось восстановление. США прошли тот же самый путь, только намного раньше, в период Великой депрессии – именно тогда рыночная экономика в Штатах начала трансформироваться и перестала быть такой уж рыночной, как кажется некоторым. А то, что осталось в США от рыночной экономики, продолжает порождать регулярные кризисы – был кризис 1998 года, был кризис 2008 года – сколько еще нужно?



Но идиотам это непонятно.



5. Социал-идиотизм.



Идиотам очень не нравится социализм, потому что каждый должен зарабатывать сам, иднивидуально, иждивенцы не нужны. Сколько раз мне уже приводили примеры, что если заниматься делом, то и зарплата будет хорошая – кто-то писал, что приехал в Москву и начал зарабатывать, кто-то писал, что в его селе трактористы по 40 штук получают и так далее.



Один особо одаренный вчера написал, что сидит на даче, работает удаленно в международном IT-проекте, в котором участвуют сотни человек со всего мира и все нормуль.



Вот только идиоты не понимают, что нельзя всех жителей России занять в тех проектах, которыми они занимаются. Нельзя всех собрать в Москву, нельзя всех занять в IT-секторе и устроить в международных проектах, нельзя всех сделать трактористами той потемкинской деревни, где по 40 штук получают (кстати, если это сезонная зарплата, то не так уж и много).



Идиоты, которые пристроили свои жопы в Москве или в международных проектах – это типичные примеры приспособленчества к новым условиях. Но приспособились в России примерно 10% населения, а что делать остальным?



Куда идиоты-приспособленцы собираются девать остальных?



Если представить, что все жители России станут айтишниками, чтобы сидеть на дачах и участвовать в международных сетевых проектах, то по законам той самой рыночной экономики, которая так нравится упоротым идиотам, стоимость рабочего часа упадет ниже плинтуса и будет “HTML for food”, то есть программирование за сухари, потому что желающих сидеть на даче и работать в сетевых проектах будут десятки миллионов, а потребность – от силы один миллион. Не нужно в мире столько it-проектов, чтобы занять в них миллиард человек по всему миру. Даже те проекты, которые делаются сейчас – и то очень избыточные, половина проектов проваливается, потому что это никому не нужная хрень. В эти проекты вваливаются деньги только потому, что не хватает других объектов инвестирования. Это побочный эффект капитализма, который требует вкладывать деньги для получения прибыли, а вкладывать становится некуда – вот деньги и валятся во всякое it-говно, в никому не нужные проекты, которые потом проваливаются. Зато идиотам, научившимся лабать всякую парашу из готовых скриптов, есть возможность сидеть на дачах и зарабатывать. Кстати, настоящих программистов среди них почти нет, большинство – просто тупые идиоты, научившиеся работать по книжкам типа “делаем говносайт за 5 минут”.



То же самое касается идиотов, приехавших работать в Москву. Если всю страну засунуть в Москву, то в Москве ни жить, ни работать будет уже невозможно.



Но идиоты этого не понимают.



Идиоты пристроились и думают, что всех остальных можно пристроить точно так же. Хотя на самом деле пристроить всех точно так же нельзя.



Поэтому из данной ситуации есть только один нормальный выход – это социализм. Другой выход – это фашизм, то есть ликвидация лишнего населения, которое не смогло “вписаться в рынок”. Кстати, Гайдар по сути своей был скрытым фашистом, что лишний раз доказывает – фашизм является порождением либерализма и его обратной стороной. Чтобы обеспечить свободу и хорошую жизнь 1/10 части населения (страны или планеты) – нужно 9/10 тем или иным способом поработить или ликвидировать.



И подобные примеры можно приводить и приводить.



Кстати, среди сторонников СССР тоже есть своя разновидность идиотизма – это твердая убежденность в том, что в СССР было все хорошо, пока не пришел Горбачев и не уничтожил страну при помощи агентов ЦРУ (МИ-6, Моссада, нужное вписать).



И неважно, что в 70-е годы страной управлял овощ, народ подтирался газетами, в Москву ехали за колбасой и обоями и так далее и тому подобное.



Вот скажите мне, как может быть все хорошо в стране, высший государственный пост в которой занимает заговаривающийся идиот, читающий речи по бумажке, а ему стоя аплодирует вся партэлита?



Вот как это может быть?



Как может овощ управлять сверхдержавой?



Ну ведь это же ненормально!



Это же само по себе является признаком, что система управления страной не в порядке, что партэлита стремительно деградирует, что власть вырождается и система заходит в тупик.



Нет, говорят “все было хорошо”.



Вот поэтому и нет больше СССР, что движущей силой оказался не пролетариат, а идиоты, которые до сих пор не поняли, что сверхдержавой не может управлять овощ, а дефицит туалетной бумаги – доказательство фундаментальных проблем в системе планирования.



СССР нет потому, что Маркс и Ленин ошиблись, забыв в своих трудах про самый главный класс – идиотов, стадо баранов, охлос, гомо дементус – класс, который в принципе не может быть сознательным, потому что не способен думать своей головой, а способен только впитывать пропаганду.



И если мы хотим построить какое-то новое государство, новый СССР или новую Россию, более успешную, чем современная Эрэфия или исчезнувший СССР – наличие такого класса как идиоты и их количественное преобладание в обществе необходимо учесть.

Александр Русин

Источнмк: http://amfora.livejournal.com/549867.html