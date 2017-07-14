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Борис Рожин: Самолёты-разведчики НАТО надеются найти «слабости» в нашей обороне

12:19. 14 июля 2017 Просмотров - 188 Один комментарий Опубликовал:

В Минобороны сообщили о шести перехватах самолетов-разведчиков за неделю. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik рассказал, с чем, по его мнению, связана активность военно-технической разведки НАТО у российских границ.

Самолет Awacs, находящийся на вооружении НАТО

Российские истребители за минувшую неделю шесть раз поднимались в воздух на перехват иностранной разведывательной авиации у границ страны, сообщается на сайте Минобороны.

На прошлой неделе сообщалось о четырех случаях перехватов иностранных самолетов.

Согласно опубликованной министерством инфографике, воздушную разведку вели 20 летательных аппаратов. Отмечается, что воздушное пространство России они не нарушали.

В последнее время активность иностранной авиации у российских границ существенно возросла, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Активность военно-технической разведки стран НАТО у границ России в последние годы возрастает, и в данный момент это еще связано с проходящими в Прибалтике военными учениями стран НАТО. При этом надо понимать, что помимо обычных учений, Запад старается найти какие-нибудь слабости в российской системе обороны именно на тех направлениях, где они раскручивают военную истерию», – сказал военный эксперт.

По его словам, эти действия вынуждают Россию предпринимать ответные меры.

«Естественно, что активность кораблей, самолетов и беспилотников у наших границ влечет за собой ответные меры – наши самолеты и средства технического контроля мониторят военную активность альянса у наших границ. Но это сугубо оборонительные мероприятия. И мы не можем не отвечать, потому что военная активность НАТО носит иногда откровенно враждебный характер. Это показал инцидент с самолетом министра обороны Сергея Шойгу над Балтикой. Но это примета времени – такие случаи есть и будут, только количество таких «встреч» будет варьироваться в зависимости от степени напряженности в отношениях», – сказал Борис Рожин.

Радио Sputnik

Источник: news-front.info

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Один комментарий»

  • 1021 883
    Руса 14 июля 2017 в 13:14 Ссылка Пометить
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    Допрыгаются, пока не замочат какой-нибудь самолет или корабль НАТО.
    Провокации им же боком и вылезут.
    Китай, например, уже предупредил США.

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