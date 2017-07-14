Активность “партнеров”.
10:16. 14 июля 2017 Просмотров - 43 Один комментарий Опубликовал: brahman
Военная активность США и НАТО в Восточной Европе в фотографиях – переброска войск в Прибалтику, Румынию и Болгарию, военные учения в Румынии, Болгарии и Прибалтике.
Конец июня-начало июля 2017 года.
Переброска американской бронетехники через Германию и Венгрию в Эстонию.
Литва.
Венгрия.
Германия.
Болгария и Румыния.
Российский военный инспектор на учениях НАТО в Болгарии.
Украина.
Плюс "Пэтриоты" в Прибалтике.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Готовятся к интервенции