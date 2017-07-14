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Активность “партнеров”.

10:16. 14 июля 2017 Просмотров - 43 Один комментарий Опубликовал:


Военная активность США и НАТО в Восточной Европе в фотографиях – переброска войск в Прибалтику, Румынию и Болгарию, военные учения в Румынии, Болгарии и Прибалтике.
Конец июня-начало июля 2017 года.

Переброска американской бронетехники через Германию и Венгрию в Эстонию.













Литва.

























Венгрия.







Германия.























Болгария и Румыния.






































Российский военный инспектор на учениях НАТО в Болгарии.





Украина.





Плюс "Пэтриоты" в Прибалтике.









Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: восточная европа, Германия, нато, польша, прибалтика, США, фотографии
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