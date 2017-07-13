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За что наши чиновники так любят Канаду?

13:10. 13 июля 2017 Просмотров - 118 Нет комментариев Опубликовал:

Эта явно коррупционная история началась шесть лет назад в Канаде. Глава авиаподразделения компании «Бомбардье» заявил, что российская «Ильюшин Финанс» закупает у канадцев ещё несуществующие 32 самолёта CS300 по цене 80 млн долларов за штуку. Всего на 2, 56 млрд долларов. Канадцы вложили в разработку 3, 4 млрд и были на грани банкротства. «Дорогие россияне» их спасли. Осенять крестным знамением сделку в Канаду приехал лично министр Мантуров. Подписал – гендиректор «Ильюшин Финанс» Рубцов.

 
За что наши чиновники так любят Канаду?
 

ВОТ что писали тогда «Аргументы недели». Ещё до введения санкций странами Запада. И в первую очередь Канадой.

«Самолёты будут куплены за государственные деньги государственной компанией «Ильюшин Финанс» (ИФК) для передачи в лизинг российским авиакомпаниям. Медведевский министр отстёгивает лесорубам бабло под разработку чужих, а не своих самолётов! На эти деньги уже сегодня можно заказать 80 самолётов Ту-334 или Ан-148.

Знает ли Путин, что российский министр промышленности финансирует разработку авиационного судна чужой страны? Знает ли Путин, что руководитель компании ИФК, которую учредили в 1999 году для поддержки отечественного гражданского авиастроения, пьёт в Монреале шампанское, поставив крест на сотнях тысяч российских инженеров, конструкторов, техников и рабочих? Догадывается ли, что 80 млн долларов за «бумажный самолётик» – это, как минимум, несколько миллионов «отката» за каждый?

При этом российские авиационные фирмы со столетней историей, рабочими коллективами и готовыми самолётами публично унижаются. Им хватило бы и половины той суммы, чтобы развернуть производство самолётов Ту-334, Ту-204СМ, Ил‑114 и Ил‑96. Заводов для этого достаточно. Да и закупочная цена их в три раза меньше. Вместо этого «рыночники» заявляют, что машины «Ту» не имеют рыночной перспективы и министр Мантуров катит в Канаду танцевать канкан перед канадскими лесорубами и обворовывает наши заводы!

А пока – порадуемся за тридцать тысяч канадских рабочих из «Бомбардье». Медведевский министр Мантуров загрузил работой их, а не своих, «расейских». Грустно, но хоть президенту Путину будет легче. Он обещал перед выборами президента создать 25 млн новых рабочих мест. После перекачки государственных российских денег в Канаду эта задача заметно упрощается. Остаётся всего 24 миллиона 970 тысяч. Уже легче.

Та статья наделала много шума. В «Ильюшин Финанс» угрожали подать на газету в суд. Но трусливо испугались и замолчали. А через год случились события в Крыму и начались санкции. Канадский премьер требовал едва ли не того, чтобы казнить всех русских, из страны выгоняли наших дипломатов и гадили нам как только могли. О покупке канадских самолётиков уже и речи не шло. Мы о них забыли, заговорили о возрождении своего гражданского авиастроения. На таком патриотизме стали делать политические карьеры такие чиновники, как вице-премьер Дм. Рогозин.

Увы, торжество справедливости продлилось недолго. Как и договаривались Мантуров и Рубцов – начать поставки самолётиков к 2018 году, так оно и оказалось.

21 июня 2017 года на парижском авиасалоне в Ле Бурже «Ильюшин Финанс» заключил соглашение об условиях аренды 20 самолётов CS300 от канадского производителя Bombardier. В следующем году – 6, остальные 12 будут взяты позднее. И вот что самое главное на сегодняшний день. Самолёты будут оборудованы пассажирским салоном на 150 мест. Это ровно столько, сколько будет в МС-21-200!

Российская фирма «Ильюшин Финанс», которую создавали для поддержки авиапрома и в названии которой присутствует имя легендарного авиаконструктора Сергея Ильюшина, «втихаря» берёт на содержание канадского производителя трамваев и снегоходов. Причём делает это накануне открытия авиасалона МАКС-2017! Цинизм наших авиационных чиновников можно сравнить только с цинизмом напёрсточников. И президента Путина обманывают, и нас всех. Это какую взятку надо от канадцев получить, чтобы не бояться ничего!

А сейчас обратимся к последнему интервью вице-премьера Рогозина, которое он дал «РИА Новости» на днях.

МС-21 – это явный прорыв, очевидный не только нам, но и нашим западным конкурентам. Самолёт идёт по графику как лётных испытаний, так и готовности промышленности к налаживанию серийного производства. Самолёт лучше своих ближайших конкурентов – это и Boeing-737 MAX, и Airbus A320 Neo. 

Тут надо понять. Если страны третьего мира хотят приобрести самолёт, который будет суверенной собственностью этих стран и которому по мановению политической палочки западные производители не отключат через спутник всю бортовую электронику, то, конечно, им лучше приобретать самолёт, который и технически выгоднее, и интереснее для авиационных компаний. Поэтому я считаю, что у МС-21, безусловно, будущее. Сейчас мы испытываем версию МС-21-300, этот самолёт рассчитан на 180–210 пассажиров. Но дальше у нас пойдёт самолёт МС-21-200, рассчитанный на 130–150 пассажиров, это тоже очень востребованный сегмент рынка, мы к нему готовы.

Начало серийного производства МС‑21-300 – это уже 2019 год.

Это как понимать: г-н Рогозин знает, что в любой момент канадцы отключат «через спутник всю бортовую электронику» своих самолётиков «Бомбардье», но препятствия рубцовым и мантуровым не оказывает? Простодушно молчит, хотя вот она – прекрасная возможность продемонстрировать патриотизм. Не заметил, видно, за делами, что 1, 6 млрд долларов достанутся стране, которую, без всякого сомнения, можно назвать нашим потенциальным врагом.

И это ещё не всё. Г-н Рогозин почему-то забыл сказать в интервью о том, что уже в следующем 2018 году у нас начнётся серийная сборка пассажирских самолётов Ил-114. Ни слова о Ту-204 и Ил-96-400. Ни  слова о жуликах, продавшихся канадцам с потрохами!

Вот она, главная загадка нынешнего правительства – знать всех врагов России, которые засели на Украине и в Молдавии, Грузии, Литве и США.

 

 

http://argumenti.ru/politics/n598/541732?typelink=openlink

 

Метки: власть, геноцид, славяне, технологии, хозяйство
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