Источник: https://www.nakanune.ru/

Слово либерал в России утратило свое прогрессивное первородное значение. Оно стало ироничным и даже ругательным. Либеральная интеллигенция — это что-то вроде врагов народа, серого по либеральному определению. Либеральная элита, поддерживаемая либеральной интеллигенцией, дружно выступает против коммунистических понятий свободы, равенства и братства с первых дней перестройки, заменив их формальной парадигмой правового государства. Коммунистическая свобода отрицает эксплуатацию человека человеком, а либеральная свобода в правовом государстве даже вопрос такой не ставит. У либералов равенство — не иначе, как уравниловка. Известный журналист, публицист Виталий Третьяков уже написал эпитафию русской интеллигенции — источнику русского либерализма. Нет в России интеллигенции. Выродилась и переродилась. Нет и либерализма. А что есть? Ху из элита?



Перемена мест слагаемых

Элиту составляют элитарные люди, то есть избранные или отборные. Элита есть в социальных группах и среди профессионалов. Есть она и в криминальном, асоциальном мире. Общепринято различать правящую и политическую элиту. В положительном значении слово элита связано с такими понятиями, как высокий профессионализм, правда, справедливость и честь. И тут же различают избираемую, признанную элиту и выскочек. У каждого выскочки свое представление о справедливости и чести.

Выскочка по латыни homo novos, и первых русских олигархов России на Западе журналисты так и прозвали «новые русские«. Новые русские очень гордились этим званием и поначалу носили малиновые клубные пиджаки типа смокинга и так называемую голду — массивную золотую цепь, видимо, самонадеянно олицетворяя собой новую Россию и её будущее. Иногда на цепи висел золотой крест. А это уже символ «крестного отца» мафии.

Со временем социальная элитарность в российском обществе стала приобретать черты классового сословного сообщества с признаками неофеодализма. Это уже стало очевидным фактом. Собственно, такая цель и была у перестройки с ускорением и у приватизации госсобственности в 90-х — не чековой-ваучерной, а залоговой. Политической целью реформ было создание классового буржуазного общества.

Класс крупной буржуазии, в собственность которой перешли базовые отрасли экономики, должен был по замыслу реформаторов и их западных советников стать гарантом окончательного демонтажа социализма. И, по сути, он им стал. Высшие чиновники, выйдя из рядов строителей коммунизма, оказались в первых рядах антикоммунистов-приватизаторов.

Покойный премьер Виктор Степанович Черномырдин коротко и ясно прокомментировал буржуазно-бюрократические метаморфозы с государственной или общенародной собственностью: «А как вы хотели? Сидеть у ручья и не напиться?». Сокровенное вырвалось наружу. Оказывается, поздняя коммунистическая элита водила за нос советский народ, лицемерно демонстрируя свою преданность идеалам коммунизма. Ради карьеры. Потом она стала менять ориентацию по ходу горбачевских реформ и разлагаться. Немногие сохранили свои убеждения. Ну, а когда пробил час, то элита кинулась взахлеб пить из ручья, у которого сидела.

Либералы тоже определились с приоритетами. Как показала перестройка с ускорением, русский либерализм остался таким же бессмысленным и беспощадным, без малейшей искры рациональной мысли и уважения к истории и культуре собственной страны. Идиллические фантазии — вот продукт мышления либералов.

Современные постперестроечные русские либералы считают своим пророком финансиста Сороса с его долларами, сами они — ангелы, а вожделенный рай — Америка. До этого в российской истории образ земного рая менялся с Германии на Францию, с Франции на Англию, потом целиком на Европу. Россия либералам всегда дурно пахла и пахнет. Либералы страстно выступают за свободу без обязанностей и в этом самоутверждаются, как либералы. Российское государство с его народом остается перед либералами по их понятиям в вечном долгу. Наконец, либерализм слился с либертарианством и даже либертинизмом на грани кретинизма, а демократию стали путать с охлократией и анархией. Весь этот поток наукообразия заполнил вакуум в обществоведении после отмены научного коммунизма в школах и университетах и замены его рыночной моралью.

Таким образом, новый либерализм родил новую элиту. Какую же? Что получил народ от либеральных забот? Есть ли у новой элиты обязательства перед массами и какую ответственность она взяла на себя, разрушив советское социальное государство? Критерием элитарности нынче стало богатство и деньги, требующие неограниченной свободы для их накопления и траты. Элитой стали называть тех, кто при деньгах и при власти.

Мимикрия творческой элиты

Классовая теория марксизма-ленинизма среди основных классов общества выделила в особую прослойку интеллигенцию. Прослойка тоже оказалась расслоенной на интеллигенцию творческую и научную, городскую и сельскую, советскую и национальную. В каждом слое выделялась своя элита.

Творческая интеллигенция в СССР представляла собой всё разнообразие профессий в разных отраслях искусств и литературы. Специально для содержания советской творческой интеллигенции и управления ею было учреждено специальное министерство культуры. Оно же курировало различные творческие союзы в идеологическом отношении. И ведь был неплохой результат в творческом самовыражении советских мастеров искусств и литераторов.

Советская интеллигенция в целом не только состояла на службе у правящей элиты, но и была её духовной нянькой, выполнявшей особую социально-политическую функцию в воспитании нового человека — человека инициативного, творческого, духовно богатого, самоотверженного в служении обществу. Такой была её задача в элитарном социуме.

Но вот настало время, когда элита творческой интеллигенции или творческая элита, получив свободу, вдруг стала себя называть культурой и не иначе. Лозунг «Искусство принадлежит народу!» остался в удаляющемся советском прошлом. Читатели, зрители, слушатели оказались вне культуры. Министерство культуры все же осталось, но в выхолощенном состоянии. Культура стала оппонировать министерству и вымогать финансы на развитие культуры в тех формах, которые сама себе культура и придумывает, кланяясь на Запад.

Возникли и конфликты. Не всегда население, оно же зрители-читатели-посетители, воспринимает новую культуру, как свою истинную культуру. Порой оно совершает насилие над творцами, поливает их творения мочой и кидается помидорами. Творческая элита возмущается и требует от правительства правовой защиты от нежелательной реакции зрителей-посетителей на её культуру, то есть на продвинутое в Россию западное свободное искусство, которому творческая элита старается подражать. А один высокопоставленный представитель творческой элиты, музейщик прямо заявил: «Не улице решать, что такое искусство». А кому решать и кто такие «улица»? Зачем тогда устраивать публичные выставки и содержать театры? Только ли для кассовых сборов? Пусть бы элитарная культура по-новому и варилась в своем соку. А публика уж как-нибудь сама определится, что ей считать искусством, а что нет. Народ у нас образованный не меньше, чем некоторые творцы. Неужели выставка дохлых животных в Эрмитаже есть пик духовного искусства? Или похабщина на театральной сцене пробуждает возвышенные чувства у публики? Какие шедевры, такие и награды вместо оваций. Духовная нянька власти впала в маразм европейских бесценностей.

Минкульт в России есть. Но куда делись знаменитые русские хоровые коллективы и народные ансамбли? Эстрада прям-таки искривлялась под Америку с Европой. Почему не под Индию и Африку? Уж лучше смотреть и слушать оригинальное исполнение зарубежных мастеров, чем пародию на них с московским акцентом. «Вам бы ещё и хороводы водить», — ухмыльнется некто из элиты с прозвищем продюсер. А почему бы и нет! Горцы танцуют лезгинку на всех праздниках и мы все восхищаемся этим народным искусством. А что танцуют москвичи и питерцы? Афроамериканский буги-вуги? Знает ли русский народ свои песни и свою музыку, как знали прежние поколения?

Искусство — это зеркало нашей жизни. И если зеркало кривое, то и образ жизни будет восприниматься и утверждаться в тех же кривых формах. Общество уже не требует от творческой элиты совершенства в искусстве и элита теряет свое качество, способность творить высокое искусство. Его вытесняет шоу-бизнес, культура массовых зрелищ. На первом месте у творческой элиты теперь стала доходность от эпатажа, проката, посещений, гастролей, спектаклей. Есть ещё корпоративы за хорошие деньги. Главное — в их количестве.

От низкой требовательности публики деградирует самозваная культура, продолжая понижать вкусы публики. Замкнутый круг получается. И выход из этого круга может найти только сама творческая элита. Вернее та её часть, которая не путает либерализм с либертарианством и не утратила чувство ответственности перед публикой, дающей ей хлеб.

Россия богата талантами. Вот только культура не считает их элитой по причине их бедности и не родовитого происхождения. Не формат, как стали говорить.

Правящая и политическая элита

Перестроечные активисты, считавшие себя новой элитой, давно ушли в тень, за кулисы политического театра. После ухода Ельцина у власти оказались их заединщики — сторонники и члены партии «Единая Россия». Это партия либеральных реформаторов и чиновничества, как считают беспартийные граждане. Поскольку номинальная власть осуществляется этой партией, то большинство избирателей голосует на выборах за неё, то есть за стабильность, чтобы не было новых перестроечных потрясений. Всё равно от перемен толку нет, одни убытки.

Можно сказать, что «Единая Россия» представляет собой правящую элиту. Лидером этой партии является председатель правительства Дмитрий Медведев, человек либеральных взглядов и практического опыта. Внутри самой партии существует, как водится, два крыла — радикальное и умеренное. Есть и средина из приспособленцев. Но это форма, а не суть. Правительством решаются текущие задачи, но партия не представила ясных целей государственного строительства, кроме общих намерений в развитии демократии и повышении качества жизни граждан. Кто же против? Все единогласно за. И олигархи, и бомжи.

Поэтому в своей массе население ориентируется по ярким образным политическим высказываниям премьера и президента. Например, «Денег нет, но вы держитесь» — это о повышении пенсий и социальных пособий, мол, всё будет хорошо, потерпите. Или «Главное не в том, кому продать, а продать подороже» — сказано о продаже акций «Башнефти» иностранной компании.

При всём при этом публикуются декларации о многомиллионных доходах министров и чиновников, которым запрещено законом совмещение государственной службы и предпринимательской деятельности. Правда, они курируют компании с долей государства и от предпринимателей мало чем отличаются. Граждане недоумевают, за что так щедро платят правящей элите из бюджета, в котором «денег нет», и которая готова распродавать российские активы иностранцам? Что останется социально ориентированному по Конституции государству? Прям-таки безнадёга для простых трудящихся на перспективу: богатые станут богаче, бедные — беднее.

Минэкономразвития утверждает, что остатки госсобственности надо отдать в частные руки и тогда качество жизни будет расти вместе с ВВП. Но критерий ВВП исключительно спекулятивный макроэкономический показатель и растет вместе с инфляцией, которую разгоняют спекулянты всех уровней. Он не отражает само качество жизни, а характеризует коммерческую активность рынков в денежном выражении. Чем выше спекулятивные цены и инфляция, тем выше показатель ВВП. Центробанк борется с инфляцией. Качество жизни у олигархов и чиновников растет, а у остальных граждан понижается. На что ориентируемся, глядя на этот ВВП?

В общем, «имей власть, чтобы жить всласть». Вот и вся элитарность. Как говорится, живи пока живется, не думая о будущем. Каждый выживает как может — принцип социального дарвинизма.

Политическая элита более широко представляется думскими партиями, их депутатами в Госдуме и Совете Федерации, депутатами местных законодательных собраний. Партии так называемой несистемной оппозиции назвать политической элитой трудно, так как они практического влияния на политическую жизнь не оказывают. Да и вряд ли их можно назвать партиями. Скорее это клубы по интересам, амбициозная тусовка.

Добротных политических решений у нашей политической элиты мало. Всё та же конъюнктурная халтура и зарубежный суррогат, какой встречается на полках супермаркетов при обилии товаров в ярких упаковках. Подстраиваемся под европейские стандарты потребления и права. Даже омбудсменов развели для пущей важности. Общественная палата и общественные советы при ведомствах сформированы, Общероссийский народный фронт учредили, а перспектива так и остается туманной. Почему? Наверное потому, что народ остается не только вне культуры, но и вне политики. Не в смысле своей активности, а в смысле субъектности. Народ остается по-прежнему особым политическим ресурсом для выборов, объектом манипуляций в пользу тех, кто делает реальную политику, обращает её в свой доход, извлекает из политики частную прибыль. Они-то и есть политическая элита.

Безусловно, есть положительные примеры стратегических политических решений. Но они касаются в основном военной безопасности. Среди них присоединение к РФ Крымской автономии и территории Крымского полуострова, на котором США уже начали проектировать строительство военной базы. Это и восстановление и наращивание боеспособности Вооруженных Сил России, боевое их применение в решении сложных внешнеполитических проблем. Можно назвать ряд мер по исправлению последствий ельцинских реформ. Вот только все эти примеры ассоциируются с президентом Путиным и его командой из небольшого числа единомышленников. Правящая и политическая элита большей частью остается в стороне в качестве выжидающих наблюдателей. И это не пессимистическое сгущение красок.

В средине июня Владимир Путин провел традиционную телеконференцию, отвечая на вопросы СМИ и жителей страны. Открывая конференцию, президент сделал достаточно позитивный доклад о положении в стране, как и полагается президенту по должности. Но вопросы с мест по своему содержанию показали, что местные чиновники и министры лгут президенту. Он поневоле не знает истинного состояния с исполнением правительственных директив и выполнением государственных программ в регионах. Доклад стал блекнуть. Президенту пришлось, как говорят, вручную и лично заниматься проблемами районного, городского и регионального уровня. Это тот случай, когда в стране показатель ВВП по докладу президента растет, а социальные проблемы населения на местах не решаются. Образно говоря, их решает другой ВВП — Владимир Владимирович Путин.

Создается впечатление, что правящая и политическая элита затаились в ожидании исхода президентских выборов — авось власть переменится в более либеральную сторону. Начнется приватизация остатков государственной собственности и тут уж не зевай. Министры и губернаторы с мэрами готовятся к ней. Надо сохранить ресурсы к новому переделу. И финансовые, и административные. Да и протестные настроения недовольного населения ослабят позицию сторонников Путина. А это повышает шансы элиты в приватизации оставшейся госсобственности.

Кого в такой ситуации признавать элитой и по каким признакам?

Элита в государстве

В конце июня в Москве на Суворовской площади профсоюз РАН провел митинг ученых с требованием выполнить президентские майские указы 2012 года и повысить финансирование науки в соответствии с этими указами. На митинг собрались около 600 человек — ученых и представителей РАН из разных регионов России. Митинг высветил проблемы научной элиты, связанные с реформой РАН, и показал отношение правящей элиты к науке в целом: «Денег нет, но вы держитесь».

В прессе не сообщалось, как отнеслись к митингу и требованиям ученых РАН их коллеги из Высшей школы экономики, Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара (РАНХГС). Эти научно-учебные центры куют управленческие кадры высшего звена, то есть формируют правящую элиту и её концептуальное сознание, другими словами, её мировоззрение, идеологию и профессионализм. Проектирование всех реформ тоже начинается здесь.

Единственный нобелевский лауреат, живущий в России, академик Жорес Алфёров в одной из дискуссий как-то сказал, что население Российской Федерации по сравнению с СССР вдвое меньше, а академиков и ученых в ней стало вдвое больше. А вот результаты научного труда мало заметны. Можно предположить, что рост числа академиков произошел не в области фундаментальных наук, а в общественных науках. То есть там, где повышенные политическая конъюнктура и спрос на политические технологии, где легко получить транши и гранты. Математики, физики, биологи, химики, географы оказались невостребованными. Потому их и реформировали-оптимизировали под концепцию: бизнес сам выберет науку для своих инвестиций и оплатит результативный труд ученых, а завлабов содержать просто так накладно, не рыночно.

Как ни старались уйти митингующие ученые от политики, им политических вопросов не избежать. В Российской Федерации упразднили идеологические центры типа Высшей партийной школы и Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Их заменили ВШЭ и ИЭП им. Гайдара, РЭУ им. Плеханова. Профессура все та же, надо полагать. Там пишется экономическая идеология или, как выражаются ученые, вырабатывается парадигма российской экономики. Бастующие ученые РАН, видимо, не учли один из основополагающих её принципов — не всякое предложение пользуется спросом и оплачивается по цене рынка. Государственная политика обеспечивает парадигму экономики государства или строится в государственной экономической парадигме. А она, парадигма эта, нынче сугубо рыночная.

Выпускник ВШЭ, магистр экономики, министр экономического развития РФ Максим Орешкин недавно высказался, что «повысить производительность труда (экономический показатель) можно за счет сокращения числа работников». То есть, рост безработицы не является критическим фактором, поскольку он «не будет скачкообразным». Блогосфера захохотала: «Лягушку надо варить медленно, тогда она адаптируется к кипятку и не ощутит причин для беспокойства». Но ведь Орешкин прав! С точки зрения оптимизации производства. И по критериям монетаризма тоже. Люди — ресурс, деньги — цель. Показатель ВВП — не люди, а деньги. Вспомним, первыми предпринимателями «челночниками», торговавшими на улицах в начале перестройки турецкими штанами и шубами, были кандидаты наук и завлабы. Разве это не символ эпохи? Во всяком случае для ученых.

Правящая элита по своему предназначению и влиянию создает условия для формирования элиты во всех сферах общественного бытия и задает её качество. В том числе творческой и научной элиты. Правящая элита формирует нормы элитарности, воспроизводя саму себя. Даже духовное, нравственное совершенствование элиты требует материальных затрат. И тут надо выбирать приоритеты.

Но не стоит спешить ругать министра финансов Силуанова и главу ЦБ Набиуллину. Они не могут поменять правила рыночной игры, как нельзя играть в преферанс по правилам покера. Даже если бы хотели что-то изменить, то сделать это без ущерба финансам России не смогут. И это не инерция мышления или предпочтение личным интересам. Надо менять всю парадигму экономики и управления экономикой, на которую стала бы дружно ориентироваться вся правящая элита. «Дайте альтернативу!» — призывает ученых президент.

Независимые политологи отмечают, что правящая элита находится в растерянности, не зная, как выйти из монетаристского тупика, как сменить эту пресловутую парадигму экономики, выдуманную в 90-х на западных образцах, поскольку альтернативы даже в проекте нет. Возврата в социализм и рыночную самоизоляцию также не будет. Но и продолжать американизацию России тоже смысла нет. Америка — мировой спекулянт с ядерным «кольтом». Весь мир десятки лет живет под пятой Федеральной резервной системы США, то есть доллара. Рубль доллару не конкурент.

Было бы кстати напомнить слова покойного Збигнева Бжезинского, «если ваша элита открывает депозитные счета в американских банках на сотни миллиардов долларов и вкладывает деньги в роскошь на Западе, то подумайте, чья это элита». Ну, а если элита ещё и говорит на сленге американских спекулянтов и преклоняется перед американской культурой, забывая свою, то возникает закономерный вопрос: ху из элита? Ненасытная саранча американских прерий на российских полях?

Григорий ВАНИН

Источник: nstarikov.ru