Воля к победе – вот чего не хватает нашей экономике. А ресурсов – завались!

Чемпионат мира среди стран бесконечен. Кто-то вырывается вперед и ему кажется, что он навсегда первый, но время неумолимо, и другие экономики начинают нагонять.

Кто мы сегодня – середняк, лидер или тот, кому суждено оказаться в отстающих?

Что ж, матч идет всегда. Россия находится на 1-2 месте в мире по добыче нефти (США – на 3-м), по экспорту природного газа и нефти (США только собираются стать экспортером). За нами трудно угнаться там, где бурят и извлекают.

Мы вторые по добыче газа (США – на 1-м), шестые – по каменному углю (США – на 2-м). На почетном 4-м месте в атомной энергии и пятые в гидроэнергетике (США – четвертые).

По конструкционным материалам мы по-прежнему в высшей лиге. В "стали и сплавах" – рыцари в металлических доспехах. По производству алюминия – на 2-м месте в мире (США – на 9-м), стали – 5-е (США -на 4-м месте), по меди – на 6-7 месте (США – 4-5-е), по титану – на 2-м, по урану – на 5-м месте (США – на 9-м), по золоту – на 3-м месте (США – на 4-м), по серебру – на 4-м (США – на 9-м), по платине – на 2-м (США – на 5-м).

Молочные реки в кисельных берегах? По пшенице – 4-е в мире (США – 3-е место), по ячменю, гречихе, овсу – первые, по картофелю – 3-е место (США – 4-е). А какие щи и борщи!

По капусте – третьи. По моркови двинули вперед – 2-е место в мире, опережая США (3-е). О, тыква! Россия по ней – третья, обогнав США (4-е место). Мы одно из самых ягодных мест на планете, первые в мире по малине и смородине, вторые – по крыжовнику, и вкус их – наш, с детства. США неумолимо опережают нас по клубнике? Они в этом номер один? Так бросим им вызов!

Это не земля, а рай. 4-е место в мире по экспорту пшеницы (США – 1-е). Экспорт лесоматериалов? Мы пятые (США – в футболке с номером 2). Одни из первых в производстве удобрений. На 6-м месте в мире в рыболовстве (США – на 4-м). И, конечно, ослепляем всех блеском алмазов. Первое место по добыче и пятое по экспорту.

Но как только попадаем в мир высоких скоростей – ландшафт резко меняется. Конечно, традиционно Россия занимает вторые места в мире после США по космическим коммерческим запускам и экспорту вооружений, хотя все громче дыхание Китая, ЕС и частного космоса. Но вот дальше – плохая игра, скорее, у своих, чем у чужих ворот. 16-е место в мире по производству автомобилей (США – на 2-м месте). По оборудованию для металлообработки – на 21-м месте в мире (США – на 8-м).

Россия – в седьмом десятке стран мира, использующих ветер, чтобы добыть энергию (США – третьи). И мы совсем неразличимы в солнечной энергетике, растущей в мире, как на дрожжах (США – на 3-4 месте).

По глобальному индексу инноваций мы на 45-м месте среди других стран (США – на 4-м). На 15-м месте – по выпуску патентов на изобретения, на 22-м – по цитируемым научным текстам, на 25-м – по рейтингу университетов, на 35-м – по расходам на программное обеспечение.

На 44-м месте по насыщенности экспорта высокотехнологичной продукцией, на 76-м – по доле в экспорте информационных технологий, на 83-м – по уровню расходов на образование (Global Innovation Index Report 2017).

По ожидаемой продолжительности жизни мы находимся на 100-104-м местах (ВОЗ), по индексу человеческого развития – на 49-м месте (UNDP Human Development Report 2016). Медицина? По доле расходов на нее в ВВП остаемся в восьмом десятке стран. Образование? В том же восьмом десятке по доле государственных расходов на него в ВВП. По номинальному ВВП на душу населения – на 67-м месте в мире (США – на 7-м), по ВВП по паритету покупательной способности – на 48-м месте (США – на 11-м). По условиям финансирования экономики, доступности кредита и насыщенности деньгами – мы в шестом десятке стран мира. Страновые риски? У более чем 80 стран оценки риска рейтинговыми агентствами ниже, чем у России.

Не нужно бинокля, чтобы увидеть огромный разрыв между первыми местами в сырье и тем, что мы находимся в 4-6-м десятке, а то и еще дальше в человеческом развитии, в зрелости экономики, в ее способности быть на первых местах в технологиях и продукции с высокой добавленной стоимостью. Нет больше вызова для нас, чем этот разрыв. Потенциально иметь всё – и успевать так мало! И без конца поставлять сырье и мозги всему свету.

Когда-то мы были олимпийскими чемпионами по футболу, а потом год за годом на поле выходили люди, не приносящие победу. Вместо игры – вылет из турнира. Можно искать причины в неправильных идеях, в плохом обустройстве команды, в тренерском составе, наконец. Но в какой-то момент понимаешь, что дело, быть может, просто в решимости, мужестве и отчаянном желании быть первым. Есть они – появится искусство игры. Всё появится. Нет их – время на поле пропадет.

В экономике – тот же футбол, вечный чемпионат. Только решимость общества быть первым в скорости и идеях, в качестве жизни может привести к выигрышу. Именно так было в странах "экономического чуда" в 1950-х – 2000-х гг. Адаптивность нации к новым идеям, энергетика, мобильность, максимум поддержки всех, кто на поле. Общее понимание, что быть сытым – мало, быть средним – нельзя. Большие желания как способ коллективного существования народа, состояние его массовой психологии. Это нужно создавать. Иначе проиграем с треском.

Яков Миркин

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/107559/19442/-