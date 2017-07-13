Главная » Мировоззрение, Политика, Самое самое, Экономика

Воля к победе – вот чего не хватает нашей экономике. А ресурсов – завались!

08:43. 13 июля 2017 Просмотров - 155 2 коммент. Опубликовал:

sili_voli_1395342583.jpg

Чемпионат мира среди стран бесконечен. Кто-то вырывается вперед и ему кажется, что он навсегда первый, но время неумолимо, и другие экономики начинают нагонять.

Кто мы сегодня – середняк, лидер или тот, кому суждено оказаться в отстающих?

Что ж, матч идет всегда. Россия находится на 1-2 месте в мире по добыче нефти (США – на 3-м), по экспорту природного газа и нефти (США только собираются стать экспортером). За нами трудно угнаться там, где бурят и извлекают.

Мы вторые по добыче газа (США – на 1-м), шестые – по каменному углю (США – на 2-м). На почетном 4-м месте в атомной энергии и пятые в гидроэнергетике (США – четвертые).

По конструкционным материалам мы по-прежнему в высшей лиге. В "стали и сплавах" – рыцари в металлических доспехах. По производству алюминия – на 2-м месте в мире (США – на 9-м), стали – 5-е (США -на 4-м месте), по меди – на 6-7 месте (США – 4-5-е), по титану – на 2-м, по урану – на 5-м месте (США – на 9-м), по золоту – на 3-м месте (США – на 4-м), по серебру – на 4-м (США – на 9-м), по платине – на 2-м (США – на 5-м).

Молочные реки в кисельных берегах? По пшенице – 4-е в мире (США – 3-е место), по ячменю, гречихе, овсу – первые, по картофелю – 3-е место (США – 4-е). А какие щи и борщи!

По капусте – третьи. По моркови двинули вперед – 2-е место в мире, опережая США (3-е). О, тыква! Россия по ней – третья, обогнав США (4-е место). Мы одно из самых ягодных мест на планете, первые в мире по малине и смородине, вторые – по крыжовнику, и вкус их – наш, с детства. США неумолимо опережают нас по клубнике? Они в этом номер один? Так бросим им вызов!

Это не земля, а рай. 4-е место в мире по экспорту пшеницы (США – 1-е). Экспорт лесоматериалов? Мы пятые (США – в футболке с номером 2). Одни из первых в производстве удобрений. На 6-м месте в мире в рыболовстве (США – на 4-м). И, конечно, ослепляем всех блеском алмазов. Первое место по добыче и пятое по экспорту.

 

Но как только попадаем в мир высоких скоростей – ландшафт резко меняется. Конечно, традиционно Россия занимает вторые места в мире после США по космическим коммерческим запускам и экспорту вооружений, хотя все громче дыхание Китая, ЕС и частного космоса. Но вот дальше – плохая игра, скорее, у своих, чем у чужих ворот. 16-е место в мире по производству автомобилей (США – на 2-м месте). По оборудованию для металлообработки – на 21-м месте в мире (США – на 8-м).

Россия – в седьмом десятке стран мира, использующих ветер, чтобы добыть энергию (США – третьи). И мы совсем неразличимы в солнечной энергетике, растущей в мире, как на дрожжах (США – на 3-4 месте).

По глобальному индексу инноваций мы на 45-м месте среди других стран (США – на 4-м). На 15-м месте – по выпуску патентов на изобретения, на 22-м – по цитируемым научным текстам, на 25-м – по рейтингу университетов, на 35-м – по расходам на программное обеспечение.

На 44-м месте по насыщенности экспорта высокотехнологичной продукцией, на 76-м – по доле в экспорте информационных технологий, на 83-м – по уровню расходов на образование (Global Innovation Index Report 2017).

По ожидаемой продолжительности жизни мы находимся на 100-104-м местах (ВОЗ), по индексу человеческого развития – на 49-м месте (UNDP Human Development Report 2016). Медицина? По доле расходов на нее в ВВП остаемся в восьмом десятке стран. Образование? В том же восьмом десятке по доле государственных расходов на него в ВВП. По номинальному ВВП на душу населения – на 67-м месте в мире (США – на 7-м), по ВВП по паритету покупательной способности – на 48-м месте (США – на 11-м). По условиям финансирования экономики, доступности кредита и насыщенности деньгами – мы в шестом десятке стран мира. Страновые риски? У более чем 80 стран оценки риска рейтинговыми агентствами ниже, чем у России.

 

Не нужно бинокля, чтобы увидеть огромный разрыв между первыми местами в сырье и тем, что мы находимся в 4-6-м десятке, а то и еще дальше в человеческом развитии, в зрелости экономики, в ее способности быть на первых местах в технологиях и продукции с высокой добавленной стоимостью. Нет больше вызова для нас, чем этот разрыв. Потенциально иметь всё – и успевать так мало! И без конца поставлять сырье и мозги всему свету.

Когда-то мы были олимпийскими чемпионами по футболу, а потом год за годом на поле выходили люди, не приносящие победу. Вместо игры – вылет из турнира. Можно искать причины в неправильных идеях, в плохом обустройстве команды, в тренерском составе, наконец. Но в какой-то момент понимаешь, что дело, быть может, просто в решимости, мужестве и отчаянном желании быть первым. Есть они – появится искусство игры. Всё появится. Нет их – время на поле пропадет.

В экономике – тот же футбол, вечный чемпионат. Только решимость общества быть первым в скорости и идеях, в качестве жизни может привести к выигрышу. Именно так было в странах "экономического чуда" в 1950-х – 2000-х гг. Адаптивность нации к новым идеям, энергетика, мобильность, максимум поддержки всех, кто на поле. Общее понимание, что быть сытым – мало, быть средним – нельзя. Большие желания как способ коллективного существования народа, состояние его массовой психологии. Это нужно создавать. Иначе проиграем с треском.

 

Яков Миркин
➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/107559/19442/-

Метки: политика, экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кого будем выбирать в Президенты и для чего?
...беспрекословно выполнять его волю, поэтому мы ...противовес Путину. Победить Владимира Путина ... дороги... А вот такой инструмент, ...полностью, после чего становится тоже ...полного коллапса просуществует наша экономика, если США... жены должно хватить. Плохо стариков...
Большая война ближайшего будущего
...экономику нашей страны, не очень понятно. С другой стороны, вот эти вот... Правильно, их агентура победила.  ВК: Дьявол, безусловно...требует просто политической воли, и некой....  АМ: Планку чего?  ВК: Планку миропонимания...Мне сейчас не хватает фантазии сказать, ...
Денежная реформа 1947 года — наш ответ Бреттон-Вудским соглашениям
...конференции Черчилль, после победы лейбористов 26 июля...понимать, от чего спасли тогда нашу страну, надо ... самого мира их воле. Как это сделать...тружеников богаче, а вот тех, кто ...хватает на всех в обществе, поскольку главным принципом социалистической экономики...
Вот что решили за нас с Вами и о нашей судьбе в частности
... архивах. После чего интервью начало гулять... тысяч 500 русских хватит. Вообразите: в... варвар учится мировой экономике на примере личной...Корр. - Хорошо, но вот «Wikileaks» пишет, что...этот наш выбор даже если и не победит,... воля Божья. И то будет наше искупление...
Свеча над пропастью
.... Все! Ты на воле. - На воле? - Да! – И...Слышите! - Вам не хватает денег? Давайте пересмотрим условия...им покажу! - Вы вот чего, ребята, поменьше ходите ... экономики, а также в политику, укрепляйте нашу власть... победить Верникова, а вот как победить себя? Но вот ...
Бэкграунд, выпуск-246 за 25 февраля 2012
...экономика Латвии не может существовать без тесного сотрудничества с Россией. Однако вот...этих господ почему-то воли не хватает. Мы это сделали... всё для Победы над злейшим врагом нашей Родины и ...история, он мне много чего рассказывал, родители мне рассказывали...

2 коммент.»

  • 3403 2141
    рысь 13 июля 2017 в 9:38 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Олег, где вы добываете подобный бред?

    Ответить
  • 555 303
    Инсургент 13 июля 2017 в 10:13 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Какие на… ресурсы!? Кто их считал? Кто их добывает, их ВЫВОЗЯТ! У нас ресурсная экономика, причем в её конечной фазе! Модернизация не проводилась 25 лет! Что мы можем сделать из алюминия и стали? Ложки и сковородки? Вся наша высокотехнологичная индустрия – штучный товар! Не смешите мои помидоры….

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>